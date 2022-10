Nooit meer de heerlijke pijn van de 50 kilometer snelwandelen, die uit het olympische programma is geschrapt: ‘Doodzonde’

Wilfried van Bremen tijdens de urenlange tocht over 35 kilometer. Van Bremen was Nederlands kampioen op de 50 kilometer en vindt het doodzonde dat die afstand is geschrapt. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Het is een goede vraag voor een pubquiz: wat is de langste atletiekafstand op de Olympische Spelen? Vanaf 1932 luidde het juiste antwoord: 50 kilometer snelwandelen. Maar deze ongewone marathon bestaat niet meer. Voor de Olympische Spelen van Parijs, over twee jaar, is 50 kilometer snelwandelen geschrapt.

Onder het mom van gendergelijkheid heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloten de mannenwedstrijd van 50 kilometer snelwandelen op te heffen. Er bestaat immers geen vrouwelijke equivalent. Boze tongen beweren dat de 50-kilometerrace te traag en te weinig sexy was voor jonge sportfans. Als alternatief wil het IOC vanaf Parijs 2024 een gemengde snelwandelwedstrijd over 35 kilometer aan het olympisch programma toevoegen.

Primeur

Het besluit van het IOC heeft grote gevolgen voor de wedstrijdkalender. Mondiaal is de langste, officiële afstand voor mannelijke snelwandelaars vanaf dit jaar 35 kilometer. Zo beleefde de NK snelwandelen zondag in Tilburg een bijzondere primeur. Bij de mannen stond voor het eerst de nationale titelstrijd over 35 kilometer op het programma, de vrouwen beleefden hun vuurdoop op de 20 kilometer.

In het ochtendgloren schijnt een waterig zonnetje op de Tilburgse wielerbaan van TWC Pijnenburg. Aan de 1.564,66 meter lange ronde die dienst doet als snelwandelparcours hebben zich zes juryleden geposteerd. Aangezien de NK zijn aangemerkt als kwalificatiewedstrijden voor EK, WK en Olympische Spelen gelden er namens wereldatletiekbond World Athletics strenge eisen. ‘We moeten minimaal drie internationale juryleden hebben’, vertelt starter Gerrit Riezebos, terwijl hij in het clubhuis zijn startpistool in orde maakt.

De juryleden uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland moeten erop toezien dat de deelnemers de knie van het voorste been gestrekt houden (tot het been recht onder het lichaam is) en dat ze niet gaan zweven boven het asfalt. De vrouwenwedstrijd is amper begonnen of het Zwitserse jurylid Frédéric Bianchi – een autoriteit in de snelwandelwereld – laat een Duitse deelneemster een gele kaart zien omdat ze haar knie niet voldoende heeft gestrekt. Het blijft voor haar zonder gevolgen. Pas bij drie rode kaarten – gegeven door verschillende juryleden – volgt een tijdstraf. Viermaal rood staat voor diskwalificatie.

Banaan

Kort voor aanvang van zijn NK-wedstrijd eet Wilfried van Bremen (35) nog snel een banaan alvorens hij aan zijn ruim 3,5 uur durende wedstrijd begint. Zijn vrouw Loes (36) – die een uur later deelneemt aan de 20 kilometer – geeft hem een laatste knuffel, terwijl even verderop hun kinderen Marit (8) en Mick (6) zich opmaken voor hun 1-kilometerwedstrijd.

De familie Van Bremen uit Pernis is al jarenlang vergroeid met het snelwandelen. ‘Ik vind het zo leuk omdat het een heel technische sport is. Zeker als het zwaar wordt, is het de kunst om goed op je techniek te blijven letten’, zegt Wilfried van Bremen. De Nederlands kampioen van 2018 op de 50 kilometer vindt het doodzonde dat deze afstand ter ziele is. ‘Het was een zware, maar ook een heel mooie afstand. Vijf uur lang was ik met mijn techniek bezig en daarnaast moest je er goed op letten dat je voldoende at en dronk. Na 30 kilometer ging het echt pijn doen, maar toch hield ik van die lange afstand.’

Van Bremen heeft zich voor de 35-kilometerrace niet wezenlijk anders voorbereid dan hij voorheen voor de 50 deed. ’Het is niet zo dat ik de 35 kilometer even tussen neus en lippen door doe. Ik train vier keer per week, afwisselend op duurvermogen, techniek en kracht’, zegt Van Bremen, die zondag evenals zijn vrouw zilver wint op de NK. De eerste NK-titel over 35 kilometer is voor Rob Tersteeg, bij de vrouwen wordt Anne van Andel Nederlands kampioen op de 20 kilometer.

Zes deelnemers

De nieuwe NK-afstanden blijken nog niet populair bij competitieve Nederlandse snelwandelaars. Bij de mannen staan slechts zes namen op de startlijst van de nationale titelstrijd, bij de vrouwen vijf. Doordat er in Tilburg ook Belgische kampioenschappen plaatsvinden en er vele Duitse (sub)toppers deelnemen, bestaat het eliteveld toch nog uit enkele tientallen deelnemers.

Nederland telt zo’n honderd actieve beoefenaars van de snelwandelsport. Loes van Bremen (‘ik ben via mijn man aangestoken met het snelwandelvirus’) vindt het jammer dat de Atletiekunie zo weinig ruchtbaarheid geeft aan snelwandelen. ‘Onbekend maakt onbemind. Als verenigingen een paar keer per jaar competitiewedstrijden voor de jeugd organiseren, bijvoorbeeld over 1, 3 en 5 kilometer, dan kun je de interesse aanwakkeren.’

In een reactie laat algemeen directeur Pieke de Zwart van de Atletiekunie weten dat er geen plannen zijn om snelwandelen meer aandacht te geven. ‘In Nederland is er relatief gezien beperkte interesse in dit atletiekonderdeel, in tegenstelling tot in veel Zuid-Europese landen.’