Nooit kwamen zo veel mensen naar het vrouwenvoetbal: 91.553 toeschouwers bij de Clásico

Een gedeelte van de 91.553 toeschouwers bij Barcelona -Real Madrid voor vrouwen schijnt bij met hun smartphones. Beeld AFP

Het oude record stamde uit 1999, toen 90.185 mensen de finale van het WK-voetbal voor vrouwen bijwoonden in de Rose Bowl in het Amerikaanse Pasadena. Dat Camp Nou voortaan met die eer mag strijken, was de grootste winst van de avond voor Barcelona, dat zich en passant plaatste voor de halve finale van de Champions League door Real met 5-2 te verslaan. In de heenwedstrijd had Barça, dat de CL-titel verdedigt, de aartsrivaal met 1-3 al op afstand gezet. Een onoverbrugbare afstand, bleek woensdag.

Het kon ‘het begin van een nieuw tijdperk’ worden, had aanvoerder Alèxia Putellas, kind van Catalonië en winnaar van de Gouden Bal, een dag voor de historische wedstrijd gezegd. Als kind kon Putellas niet eens dromen van spelen in Camp Nou. Dat was alleen weggelegd voor voetballers met een Y-chromosoom. ‘Dit gaat zo veel meisjes inspireren die hier morgen komen.’ Of naar hen gingen kijken op tv, want daar was de Clásico femenino eveneens te zien.

Ook Putella en haar teamgenoten zullen zich in hun arm hebben geknepen. Voor het eerst speelden zij in een Camp Nou met publiek; hun gebruikelijke thuisbasis is het Estadi Johan Cruijff, waar gemiddeld 3.000 supporters komen kijken. Dat Barça er woensdag in slaagde de grote theaterzaal te vullen met dertig keer zo veel mensen, had te maken met het affiche - een Clásico in de kwartfinale van de Champions League -, maar vooral met de handige marketing van de club, die de hype maanden van tevoren opbouwde. Socios van Barcelona hoefden enkel de transactiekosten à 2,50 euro te betalen, voor niet-leden kostten de kaartjes 9 tot 15 euro. Kopers zouden niet alleen getuige zijn van een doorbraak in het vrouwenvoetbal, maar bijdragen aan een historische avond voor het feminisme wereldwijd.

Camp Nou trilde van het gejuich

Wie denkt dat er vanwege de goedkope kaartjes wel de gezapige sfeer van een open dag moet hebben geheerst, heeft het goed mis. Camp Nou trilde van het gejuich toen centrale verdediger María ‘Mapi’ León de thuisploeg al vroeg op voorsprong zette met een schot van ver dat verdacht veel weghad van een bedoelde voorzet. En al even oorverdovend was het gefluit toen Real-linksbuiten Olga Carmona niet veel later mocht aanleggen voor een strafschop na hands, die ze ondanks die nooit eerder ervaren druk koelbloedig afrondde. Al dat lawaai kwam uit de monden van een gemengd publiek, van jonge meisjes tot oude mannen in het shirt van Aitana Bonmatí, een dartelende middenvelder en geliefd product uit de eigen jeugd.

Naast een bij vlagen uitstekende pot in een schitterende atmosfeer was Barça - Real het bewijs van de progressie van het vrouwenvoetbal in Spanje, dat lang onderdeed voor dat in andere sterke voetballanden als Engeland, Duitsland en Frankrijk. Reuzenstappen werden gezet vanaf 2015. Er kwam een vrouwenvoetbalbond, grote bedrijven als olieconcern Iberdrola verbonden hun naam aan het fútbol femenino.

Zelfs Real Madrid, dat lang niets zag in een vrouwentak, moest in 2019 erkennen dat de (voetbal)wereld was veranderd. De club kocht een vrouwenteam uit eigen stad, plakte er haar naam op en loopt de achterstand snel in, bewijst haar plek in de kwartfinale van de Champions League. Real leek de thuisploeg zelfs nog even in de problemen te brengen, toen middenvelder Zornoza de Barça-keeper te ver voor haar doel zag staan en een wondergoal noteerde: 1-2. Leunend op de riante voorsprong uit de heenwedstrijd raakte Barcelona echter geen moment in paniek. Een snelle gelijkmaker brak Real, dat de score in iets meer dan een kwartier zag oplopen tot 5-2. Goals kwamen onder meer van Bonmatí en aanvoerder Putellas, die de bal na een bekeken schot tergend langzaam over de doellijn zag rollen.

Niveauverschil is fijn voor Catalanen

Het grote niveauverschil is fijn voor de Catalanen, maar een obstakel op weg naar een aantrekkelijke vrouwen-Liga die in de toekomst goed wil gaan verdienen aan tv-gelden. In de competitie werd Barça twee weken geleden al kampioen; de club won alle 25 wedstrijden tot nu toe, met een doelsaldo van 138 voor en 7 tegen. Het betekende het derde kampioenschap op rij voor Barcelona, dat ook de Supercup al won en na de zege op Real haar CL-titel kan prolongeren.

Ach, niveauverschil: het zal Putellas een rotzorg zijn. Zij kan voortaan iedere nacht dromen, dromen van haar goal in een vol Camp Nou tegen de aartsrivaal - en met haar de jonge Alèxia's die woensdagavond in het stadion zaten, en hun heldin het onmogelijke zagen doen.