Nooit eerder spendeerde Ajax zo veel geld in een jaar en in 2019 gaat de Amsterdamse club vrolijk verder

Zo veel miljoenen investeert Ajax in de selectie dat Ajax-coach Erik ten Hag zelf de draad even kwijt was. Tijdens een eindejaarsinterview met Voetbal International discussieerde hij met PSV-coach Mark van Bommel over welke club in 2018 nou het meeste geld had uitgegeven. Ten Hag dacht PSV, Van Bommel hield het op Ajax.

De PSV-coach had gelijk. Met de komst van Blind (16 miljoen), Tadic (11,4), Bandé (8,25), Labyad (6), Kristensen (5,5), Tagliafico (4), Schuurs (2) stopte de teller voor Ajax bij ongeveer 53 miljoen. Veel meer dan de circa 33 miljoen die PSV in 2018 besteedde.

Nooit eerder spendeerde Ajax, niet lang geleden beticht van overdreven zuinigheid, zo veel geld in een jaar en in 2019 gaat de Amsterdamse club vrolijk verder. De Argentijnse 25-jarige verdediger Lisandro Magallán werd losgeweekt bij het Argentijnse Boca Juniors voor negen miljoen euro. Op de Mexicaanse tiener Diego Lainez van Club América zou al meer dan elf miljoen euro geboden zijn door directeur voetbalzaken Marc Overmars. Ajax hevelde voorts de Zuid-Afrikaanse spits Lassina Traoré over van Ajax Cape Town naar Amsterdam.

Daley Blind keerde afgelopen zomer terug op het oude nest, na vier jaar voor Manchester United gespeeld te hebben. Beeld Hollandse Hoogte / VI Images (2)

Krasje

In de kantlijn van al dat transfergeweld verscheen het bericht dat een andere spits, Mateo Cassierra, werd teruggehaald na een mislukte huurperiode bij FC Groningen. Dat het nog iets gaat worden met die Colombiaan, voor wie Ajax medio 2016 zo’n 5,5 miljoen euro betaalde, lijkt uitgesloten. Ooit was het land te klein als een speler met een dergelijk prijskaartje mislukte, maar in de grote-getallenwereld waarin Ajax zich begeeft, is het slechts een krasje.

Lisandro Magallán is de nieuwste aanwinst. De Argentijnse verdediger (midden) werd van Boca Juniors gekocht. Maandag maakte hij voor het eerst kennis met zijn nieuwe ploeggenoten. Beeld Hollandse Hoogte / VI Images (2)

De opleidingsclub Ajax is steeds meer een handelshuis à la Manchester City of Chelsea, op kleinere schaal weliswaar. Een ander Colombiaans krasje, Luis Orejuela (1,5 jaar geleden gehaald voor 3,5 miljoen) zit ook al op een glijbaan naar de uitgang. Tal van buitenlandse jeugdspelers verdwenen in het niets.

Eén superdeal maakt een hoop missertjes goed. Op verdediger Davinson Sánchez, die samen met Cassierra uit Colombia kwam, werd in 2017 na een jaar 35 miljoen winst gemaakt, op Arek Milik 30 miljoen. Voor de voor een habbekrats gekochte Frenkie de Jong en zelfopgeleide Matthijs de Ligt lijkt 125 miljoen euro aan transferopbrengst een voorzichtige schatting.

Hardere voetbalcultuur

De lat bij het eerste is opgehoogd door de vele aankopen, van wie een aantal uit een andere, hardere voetbalcultuur komen. Tadic, Neres, Onana, Tagliafico en eerder Sánchez voegen overlevingsdrang toe aan het verfijnde voetbal waar Ajax beroemd om is. Ajax overleefde pardoes drie voorronden en de groepsfase in de Champions League.

PSV winkelt al veel langer in Zuid-Amerika, en de laatste jaren ook vaak in Midden-Amerika. Het organiseerde een Mexicaanse avond en stelde oud-speler Carlos Salcido aan als ambassadeur. PSV wil nog meer Salcido’s, Guardado’s en Lozano’s verwelkomen in de toekomst. Maar Ajax denkt er vandoor te gaan met een van de grootste Mexicaanse talenten, Lainez. De 18-jarig veelzijdige dribbelaar maakte al zijn debuut voor het nationale Mexicaanse elftal, werd op het prestigieuze jeugdtoernooi van Toulon verkozen tot beste speler en kampioen met America.

Daarmee sorteert Ajax vroeg voor op het vertrek van Hakim Ziyech en/of David Neres. De laatste zou naar China kunnen voor dertig miljoen (18 miljoen winst). De fysiek en mentaal sterke centrumverdediger Magallán zou straks De Ligt moeten vervangen.

Dusan Tadic was de tweede speler die in de zomer de Premier League verliet voor Ajax. De Servische aanvaller werd overgenomen van Southampton. Beeld Hollandse Hoogte / VI Images (2)

Spaanse veelvraat

Dat Ajax de troepenmacht al in deze winterstop versterkt is logisch. Volgens oud-coach Louis van Gaal maakt het een goede kans in de achtste finales tegen Real Madrid, zo vertelde hij vorige week bij Ziggo Sport, gezien het volwassen spel van Ajax en de crisissituatie bij de Spaanse veelvraat.

Daarbij blijkt PSV extreem taai in de titelstrijd. Tijdens de onderlinge ontmoetingen in 2018 was de huidige landskampioen tweemaal veel sterker dan Ajax. De eerste landstitel sinds 2014 is een must voor de recordkampioen. Momenteel bereidt de ploeg van Ten Hag zich in Orlando (Florida) voor op de tweede seizoenshelft, waar het speelt tegen twee Braziliaanse clubs, Flamengo en São Paulo. De trip heeft ook een zakelijke achtergrond. Ajax wil een commerciële slag slaan in Amerika, onlangs opende het een vestiging in New York.

Groeimarges beperkt

Het uitrollen van het merk, de visie en overbrengen van kennis (vooral op opleidingsgebied) kan in kapitaalkrachtige landen als de Verenigde Staten, Japan en China nog meer geld en contacten opleveren, waar de groeimarges in Nederland beperkt zijn.

Volgens critici moet Ajax oppassen de eigen identiteit niet te verloochenen en sneeuwen zelfopgeleide, Nederlandse talenten meer en meer onder. Spits Kaj Sierhuis wordt verhuurd aan FC Groningen, de ontwikkeling van middenvelder Carel Eiting stokt. Daar tegenover staat de doorbraak van Noussair Mazraoui als rechtsback en de invalbeurt van de 16-jarige Ryan Gravenberch tegen PSV als jongste debutant ooit.

Maar een opvolger voor Dennis Bergkamp, die een brug sloeg tussen eerste elftal en jeugdopleiding, is er nooit gekomen sinds diens ontslag ruim een jaar geleden. Dat is ook veelzeggend.