Noni Madueke leidt afgang Ajax in: PSV wint Johan Cruijff Schaal met 4-0

Ajax - PSV (0-4, ja nul-vier) om de Johan Cruijff Schaal, niet eens zo verrassend gewonnen door PSV, was met name voor rust een intense belevenis, een spectaculaire reis door wat voetbal vermag. Een optreden met techniek en creativiteit, lef, met geweldige Eindhovense counters en prachtige dribbels uit het rijke arsenaal van Noni Madueke.

Typerend was ook de act van schofterigheid van de weggestuurde Ajacied Nicolas Tagliafico. En dat alles begeleid door de tintelende aanwezigheid van publiek op de tribunes van de Johan Cruijff Arena. Het stadion ademde in en ademde uit, letterlijk, zodat de klassieke samenwerking ontstond tussen acteurs en bewonderaars, de golvende interactie die zo ontbrak door corona.

Noni Madueke

Het gejuich, de woede, de ontsteltenis, het bier dat van hand tot hand gaat op de tribunes, het is zo onlosmakelijk verbonden met voetbal dat het nog niet helemaal vergeten kon zijn. Maar het mooist op deze zaterdag was het voetbal van Noni Madueke, een 19-jarige dribbelaar uit Engeland die de weg koos van ontplooiing op het vasteland van Europa, daar waar hij tenminste speeltijd krijgt. Hij etaleerde vorig seizoen al geregeld zijn talent, en ontbolstert nu volledig, zo liet hij ook al zien in de voorronden van de Champions League.

Het is te hopen dat PSV hem weet te behouden in de komende weken, nu Engelse clubs miljoenen zullen besteden om hun laatste vacatures op te vullen. Hij is de schier onmisbare schakel in het soms fraai gestileerde aanvalsspel van de club uit Eindhoven. Hij over rechts, Cody Gakpo vanaf links, dat is echt luxe. Met de Duitser Mario Götze als brein, op de weg terug naar de Mannschaft.

Een fascinerende voetballer, Madueke. Snel, slim, met een ziedend schot, een pingelaar ook op kracht en snelheid. Slalommend langs talloze benen, met een kegel in beide voeten. Een avonturier pur sang, ook al door zijn bandana die hem het uiterlijk van een vrijbuiter geeft. En als hij dan scoort, knielt hij devoot, sluit hij de ogen en prevelt hij zijn gebed.

Kunstwerk

Twee schitterende treffers maakte hij in de eerste helft. Ja, Nicolas Tagliafico en Lisandro Martinez, de Argentijnen van Ajax die voor de aftrap van directeur Van der Sar een kunstwerk kregen omdat ze de Copa America wonnen als hulpjes van Messi, verdedigden matig, maar dat maakte de doelpunten niet minder mooi.

Bij 0-1, in de tweede minuut, dribbelde Madueke klassiek van buiten naar binnen en schoof hij de bal met links in de hoek. Bij de tweede goal was ook de voorbereiding werkelijk fraai; de controle van Götze, die de bal kunstig vrijmaakte, het overzicht van aanvoerder Marco van Ginkel en spits Eran Zahavi, het aanzetten van Madueke, die nu met rechts scoorde.

Tussendoor maakte ook Ajax een doelpunt, na een schitterende aanval, maar in zijn afscheidswedstrijd moest Björn Kuipers de treffer van Sébastien Haller afkeuren, omdat de VAR een centimeter of twee buitenspel constateerde. Tja, en toen viel in feite de beslissing nog voor rust, met de rode kaart van Tagliafico. De Argentijn krijgt wel vaker een waas voor de ogen, maar meestal komt hij weg met zijn wangedrag. Deze keer niet, na een bizarre overtreding op Ramalho.

Champions League

PSV won dus zijn eerste prijs sinds het kampioenschap van 2018 en dat was ook niet helemaal verrassend. PSV is verder in de voorbereiding dan kampioen Ajax, want PSV moet drie voorronden spelen in de Champions League en trachtte de selectie zo vroeg mogelijk rond te maken. Ajax is al geplaatst voor de kampioenencompetitie en kan iets geleidelijker in vorm groeien.

Ajax heeft nog wel veel te doen. Het is bijvoorbeeld de vraag hoe het verder gaat met de doelmannen, nu de nog steeds geschorste Onana eigenlijk niet meer weet wat hij wil en de andere twee, Pasveer en Stekelenburg, de veertig naderen, al is talent Jay Gorter dan al aangetrokken. De meest besproken aankoop, de van Feyenoord overgekomen Steven Berghuis, bleef onopvallend op de rechtervleugel, in zijn soort overvleugeld als hij ook was door Madueke.

Ajax was tot de rode kaart dominant, en hoeft zich ondanks het matige verdedigen nog niet meteen ernstige zorgen te maken. Daarvoor herbergt de bijna ongewijzigde selectie met telkens betere talenten van trainer Erik ten Hag te veel kwaliteit. Alleen: PSV, vorig seizoen kansloos in de strijd om de titel, gaat ook meedoen om de andere prijzen, zoveel lijkt duidelijk. De aanval is van topklasse, met Van Ginkel en de telkens invallende Pröpper is ervaring en balans op het middenveld aanwezig en met Ramalho is een echte chef van de defensie aangetrokken.

Trainer Roger Schmidt wil oogsten in zijn tweede seizoen. Als voorschot op een mooi voetbaljaar pakte hij alvast de Johan Cruijff Schaal. De razendsnelle invaller Yorbe Vertessen maakte zelfs nog 0-3 met een droge schuiver op aangeven van Gakpo, nadat Götze de bal had ontfutseld aan Martinez. Ook Götze scoorde, 0-4, nadat hij invaller Magallan kinderlijk uitspeelde. Het was de beloning voor zijn sublieme spel tussen de linies. PSV reageerde ook echt blij op de winst. Dat was mooi om te aanschouwen.