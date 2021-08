Noni Madueke als dribbelende sensatie naar het huis van Eusébio in Lissabon

PSV'er Noni Madueke, de ster van de eerste weken van het nieuwe voetbalseizoen. Links arbiter Kuipers. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Kijk goed naar de 0-2 van PSV, zaterdag, op het kunstgras van Heracles. Kijk naar dat ogenschijnlijk te verwaarlozen, noodzakelijke detail: hoe Noni Madueke, als hij de bal over de grond aangespeeld krijgt van Jordan Teze, even inhoudt. Hij haalt de bal handig terug om ruimte te vinden, om dan vanuit de draai in te schieten, langs de machteloze verdediger Lucas Schoofs, in de uiterste hoek. Vakwerk. Of, zoals techniektrainer Ricardo Moniz van HSV zegt: ‘Slingeren en pingelen is een vak. Madueke, verticaal, rechtdoor als Futre.’ Paulo Futre was een geweldige Portugese dribbelaar van onder meer FC Porto en Atlético Madrid.

Chukwunonso ‘Noni’ Madueke, 19 jaar, is een dribbelaar zoals je ze tegenwoordig zelden ziet. Dribbels van het kaliber dat Arjen Robben vorig seizoen vergeefs nog één keer wilde tonen bij FC Groningen, als schaduw van zijn succesvolle verleden als pingelaar. Madueke is jong, snel, krachtig en kleurrijk. Uitblinker bij PSV, onder meer met vijf doelpunten in zes officiële duels.

Zonder angst

Madueke zegt, in een al wat ouder interview met de NOS, dat hij zonder angst voetbalt op gevoel, al sinds zijn vijfde of zesde, toen hij als kind opgroeide in Londen. Woensdag kan hij zijn onbevangenheid etaleren, als PSV de eerste van twee play-off duels tegen Benfica speelt, in een poging de Champions League te bereiken. Madueke zal zich lekker voelen onder het imposante schijnsel van het klassieke stadion in Lissabon, waarvoor het standbeeld van Eusébio staat, de karakteristieke dribbelaar uit het rijke Portugese voetbalverleden.

‘Noni heeft veel van alles’, zegt oud-prof Arnold Bruggink, analist bij ESPN. ‘Snelheid, kracht en een enorm rendement. Met zijn dribbels is hij onderscheidend. Dat zijn er niet zo heel veel, die dat kunnen. In het huidige PSV is hij bijzonder goed op zijn plek, mede door het dynamische spel, door de aandacht voor de omschakeling.’

Trainer Roger Schmidt wil met zijn elftal soms hoog druk zetten, zoals dat heet, maar het best, of in elk geval het gevaarlijkst, is PSV als het een beetje inzakt, de bal verovert, meteen omschakelt en zo snel mogelijk bij het doel is. Zo scoorde Madueke twee keer tegen Ajax, vorige week om de Johan Cruijff Schaal.

Razendsnel

Bij de 0-1 in Amsterdam neemt hij de bal aan met rechts, op de flank, een meter of vijf over de middenlijn. Hij dribbelt razendsnel, met links de bal voerend, en schiet bij zijn tiende aanraking laag binnen, in de korte hoek, nadat hij Tagliafico en Martinez heeft afgeschud. Bij 0-2 krijgt hij de bal op eigen helft. Hij speelt kort op Zahavi, krijgt de bal terug in de vrije ruimte, zet aan en schiet met rechts. Bruggink: ‘Als hij eenmaal op snelheid ligt, is hij niet te houden. Hij kan binnendoor of buitenom passeren, en afwerken in de lange of korte hoek. Met links of met rechts. Hij wisselt dat goed af.’

Madueke, beter met het linkerbeen, volgt het zelf gekozen pad. Hij, van Nigeriaanse komaf, is opgeleid in de jeugd van eerst Crystal Palace en later Tottenham Hotspur. Gekomen naar Eindhoven om te spelen, in plaats van zijn kans af te wachten in een overvolle, dure selectie in Engeland. Eerst woont hij met moeder en zus in het dorp Wintelre, waarna hij verhuist naar Eindhoven omdat hij een stadsmens is. Jadon Sancho is zijn voorbeeld, die Engeland verliet om zijn kansen te benutten bij Dortmund. Nu is hij voor 95 miljoen gekocht door Manchester United.

Rauwe dribbels

Madueke was al goed vorig seizoen, door zijn rauwe, originele dribbels. Met veel risico aangegaan, vol kracht. Hij was ongeduldig, omdat hij meer speeltijd wilde. Dit jaar is de jeugdinternational van Engeland in topvorm begonnen en is het zaak goed om te gaan met de vloed aan publiciteit en de geruchten over een transfer voor 31 augustus. Schmidt zei vorige week, na de 0-4 in Amsterdam: ‘Je weet het nooit in voetbal, maar volgens mij heeft Noni het goed naar de zin bij PSV. En wie weet, levert hij PSV over twee jaar veel meer op dan nu. Zijn ontwikkeling is goed voor hem en goed voor PSV.’

Volgens Bruggink is het gunstig voor Madueke dat de ‘bazen’ Malen en Dumfries zijn vertrokken, en dat Ihattaren uit de selectie is verdwenen. Met Ihattaren kon hij goed overweg, maar die lag voortdurend in de clinch met Schmidt. De onrust is weg, de hiërarchie is duidelijk, met de fitte Van Ginkel, Pröpper, Götze, Ramalho en Zahavi als top van de berg. Hij treedt met graagte uit de luwte. Bruggink: ‘De kleedkamer is op zijn kop gezet.’ Dat pakt gunstig uit voor Madueke.