Nog veel vragen omtrent veerkrachtig Oranje

Memphis Depay sticht gevaar in de Poolse defensie tijdens het Nations League-duel van zaterdag. De spits kwam dit keer niet tot scoren en miste in de slotfase zelfs een strafschop. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Wie is straks de doelman op het WK? Wat te doen als de tegenstander spelmaker Frenkie de Jong volgt, bij wijze van spreken tot in de kleedkamer? Is het vaker geconstateerde aspect van onzorgvuldigheid in de passing niet gewoon een kwestie van kwaliteit? En kan Louis van Gaal werkelijk om Gini Wijnaldum heen, als verbinding tussen de opbouwers en spits Memphis Depay?

Vragen, vragen. Bovenal: het was zaterdag een heerlijke voetbalavond, bij Nederland - Polen (2-2) in de Nations League, in de door bondscoach Louis van Gaal bekritiseerde Kuip, waar Poolse supporters prachtig zongen en het hoogste woord voerden. Polen, zonder Lewandowski en andere topspelers, nam een voorsprong (0-2), uit twee kansen, en Oranje had de inhaalrace kunnen bekronen als Memphis Depay de strafschop in de slotminuut had benut, in plaats van de buitenkant van de paal te raken. Een symbolische actie voor een matige wedstrijd van de topschutter, die als het minder gaat de neiging heeft de moeilijkheidsgraad van zijn acties op te schroeven, terwijl simpel spel de basis van voetbal is.

Denkwerk voor Van Gaal

Allerlei kwesties dienen zich aan, vijf maanden voor de start van het WK in Qatar. Als het loopt, is Oranje een aantrekkelijk elftal met veel beweging en scorend vermogen. Maar tegenstanders stellen zich in, want ze denken anders kansloos te zijn. Dus blijft genoeg denkwerk over voor Van Gaal en zijn staf. Zo was zijn ‘ontdekking’ Mark Flekken vervanger voor de beoogde eerste doelman Jasper Cillessen, die bij een training tegen de paal was gelopen. Flekken vond zichzelf niet sterk reageren bij de 0-1, al wilde hij de beelden nog eens goed bekijken. Diagonaal schot, houdbaar. Van Gaal prees de zelfkritiek van Flekken.

Vervolgens zetten de Polen Zielinski op Frenkie de Jong, die veel minder aan de bal was dan normaliter. ‘Loop dan bij hem weg’, hield Van Gaal zijn beste speler in de pauze voor, en toen ging het beter, ook omdat anderen meer ruimte kregen. Hier viel te aanschouwen wat meer opponenten zullen proberen. De belangrijkste speler het voetballen bemoeilijken en irriteren. Davy Klaassen en Steven Berghuis droegen bovendien weinig bij aan het spel, al maakte Klaassen dan weer eens de eerste goal. Het is werkelijk interessant hoe Wijnaldum zijn loopbaan inricht na de zomerstop, om zich weer nadrukkelijk kandidaat te stellen, niet alleen als vriend van de belangrijke spelers, vooral als een van de betere internationals van de laatste jaren.

Teamspirit

De Jong uitte zijn frustratie met veelvuldige protesten bij de arbitrage. Het ziet er grappig en ergerlijk uit, tegelijkertijd. Met zwaaiende armen richting scheidsrechter, die Krychowiak best de rode kaart had mogen geven voor een aanslag op de enkel van De Jong. Van Gaal was ‘heel trots’ op de teamspirit en de veerkracht. Hij was weer kritisch op de onzorgvuldigheid, het te trage baltempo in de eerste helft met zeer defensieve Polen, het te weinig gebruiken van de mannen op de vleugels, Denzel Dumfries en Daley Blind.

Blind stond geregeld te zwaaien om de bal te krijgen, en was in verdedigend opzicht kwetsbaar, onder meer bij de 0-1, toen hij Cash te makkelijk liet schieten. De vleugelaars waren wel allebei bij treffers betrokken, net als in België. Blind gaf de voorzet op de 1-1 van Klaassen, Dumfries scoorde opnieuw, op aangeven van Depay, de 2-2.

Die onzorgvuldigheid is vaak ook een kwestie van kwaliteit, of het gebrek daaraan. Heel snel moeten reageren, weinig ruimte krijgen tegen superdefensieve tegenstanders en toch een opening zien te vinden, dat is lastig. Dat is weinigen gegeven. Het is niet voor niets dat trainers hun elftallen compact proberen te houden. Dat doen ze onder meer om de tegenstander het spel onmogelijk te maken.

Schaduwspits

Natuurlijk, op het eind had Oranje moeten winnen, door hele en halve kansen, met nog een paar interessante ontwikkelingen. Cody Gakpo viel in als schaduwspits, achter de andere invaller Wout Weghorst en Depay, maar hij stichtte vooral gevaar toen hij uitweek naar rechts. Dat was ook wel fijn voor Van Gaal, want tal van spelers komen liever van links, of ze nu Bergwijn, Lang, Depay of Danjuma heten.

In gedachten verzonken verlaat bondscoach Louis van Gaal het veld na de 2-2 tegen Polen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Depay ging op eigen initiatief de bal halen op het middenveld, en werd teruggefloten door Van Gaal, die hem juist als spits wil zien. Het is mede daarom dat hij Vincent Janssen speeltijd zal geven tegen Wales, dinsdag, wederom in de ‘oude troep’ van de Kuip. Janssen raakte uit zicht, omdat hij jarenlang reserve was bij Spurs en Fenerbahçe en daarna verhuisde naar Mexico. In 17 interlands scoorde hij 7 keer. Alleen al daarom is ook de wedstrijd van dinsdag van de koploper in de groep interessant, waarin de ‘reserves’ weer zullen spelen. Om ook met een vraag te eindigen: wat kan Vincent Janssen nog?