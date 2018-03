Nog nooit was het Nederlandse voetbal zover verwijderd van Cruijff

De poëet in Dirk Kuijt stond op toen hij bij een ontmoeting, deze week in Katwijk, het nieuwe en het oude logeeradres van het Nederlands elftal met elkaar vergeleek. Het stille bos (nieuw) tegenover het ruisende strand (oud). 'Het is toch een verschil of je 's ochtends, als je de gordijnen opentrekt, kale bomen ziet, of de zee. De zee is elke dag anders.'



Het gaat er niet om of Kuijt gelijk heeft. Het gaat om de metafoor. De zee, de stroming, de golven, de wind op de kop, het ruisen, het leven, het loopje van voetballers door Noordwijk, het contact met 'normale mensen' in de lobby, zoals middenvelder Wijnaldum ze per ongeluk noemde.