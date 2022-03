Nog nooit leverde iemand het perfecte velletje voor March Madness in

Een dunk van KC Ndefo van St. Peter's Peacocks in de wedstrijd tegen Murray State Racers. St. Peter's won het duel verrassend en zorgde er zo voor dat de meeste voorspellingen in de prullenbak konden. Beeld AFP

In aanloop naar March Madness, het populaire, jaarlijkse basketbaltoernooi met de beste universiteitsteams van het land, is het invullen van de zogeheten bracket, het speelschema, een nationale hobby in de Verenigde Staten. 68 teams, 63 wedstrijden. Nog nooit wist iemand ze allemaal goed te voorspellen.

Dit jaar vulden naar verwachting een kleine veertig miljoen Amerikanen een of meerdere brackets in voor het toernooi. Donderdag begonnen de mannen, een dag later de vrouwen.

Printers maakten overuren om de vellen met het speelschema, vergelijkbaar met dat van tennistoernooien, uit te draaien. In poules, vooral op officiёle websites, maar ook in de kroeg, op kantoor of met vrienden en familie, zullen deelnemers gezamenlijk ongeveer een miljard dollar inzetten. Elke goed voorspelde wedstrijd levert punten op. Ook eer staat op het spel.

Charme

Het is de grillige aard van de afvalrace met knock-outsysteem die het invullen van de bracket een hels karwei maakt. Tegelijkertijd is het de charme van het toernooi. March Madness is het moment voor de underdogs, een tijd voor sprookjesverhalen. Donderdag, op de eerste speeldag voor de mannen, was het meteen raak toen het laaggeklasseerde Saint Peter’s won van Kentucky, een van de favorieten voor de eindzege.

Daarmee was de (ijdele) hoop op een perfecte score voor veel deelnemers direct verdwenen. Van de 17 miljoen Amerikanen die hun bracket invulden op de website van sportzender ESPN, hadden in één klap nog maar een paar honderd deelnemers uitzicht op een foutloze voorspelling. Het is vrijwel zeker dat ook zij in het restant van het toernooi ten onder zullen gaan.

De NCAA, het orgaan dat universiteitssport in de VS reguleert, berekende dat de kans op een perfecte voorspelling één op negen triljoen bedraagt. Een negen met achttien nullen.

Met een beetje kennis van zaken is de kans te vergroten naar één op de 126 miljard. De kans om geraakt te worden door een bliksemschicht, of om de jackpot van de loterij te winnen, is vele malen groter. Nee, het lukte, voor zover bekend, nog nooit iemand om een foutloos velletje in te leveren.

Enige keer alles goed tot achtste finales

In 2019 kwam een man uit de staat Ohio nog het dichtst in de buurt toen die 49 wedstrijden ongeslagen bleef. Het was de eerste, en vooralsnog enige keer dat iemand tot aan de achtste finales alle winnaars goed voorspelde. Vorig jaar duurde het 29 wedstrijden voordat de laatste perfecte bracket sneuvelde.

De afgelopen jaren nam het aantal deelnemers langzaam af, omdat gokken op sport in steeds meer staten (inmiddels ruim dertig) legaal is geworden. Op March Madness wordt meer ingezet dan de Super Bowl, de hoogmis van het American footballseizoen. Toch blijven ook de brackets gewild.

Het invullen van de voorspellingen is voor veel Amerikanen ‘een sociaal smeermiddel’, sprak Sheldon Jacobson tegen The Washington Post. Als onderzoeker aan de universiteit van Illinois ontwikkelde hij een computermodel dat de kans op een goede voorspelling vergrootte.

Door het vergelijken van brackets hoeft het op kantoor even niet over politiek te gaan. ‘Voor de meeste deelnemers is het een leuk gespreksonderwerp en een manier om een band met elkaar te scheppen,’ aldus Jacobson.

Het invullen van brackets werd populair in de jaren zeventig, toen het aantal deelnemers aan het toernooi werd vergroot. Jody Haggerty, een eigenaar van een bar in het New Yorkse stadsdeel Staten Island, liet in 1977 zijn vaste klanten een tientje inleggen om hun voorspelling te doen. De winnaar ging met 880 dollar aan de haal.

Files bij de deur

In de jaren die volgden meldden zich steeds meer belangstellenden bij de bar, tot het punt dat er files voor de deur ontstonden. Eind jaren tachtig werd Haggerty bijgestaan door een team van dertig mensen om alle voorspellingen te verwerken, voor het eerst met behulp van computers.

In 2005 was het aantal deelnemers opgelopen naar 150.000, en het prijzengeld naar 1,5 miljoen. Toen een van de winnaars zijn prijs aangaf bij de Amerikaanse belastingdienst, kreeg Haggerty de FBI op zijn dak en wist hij ternauwernood een gevangenisstraf te ontlopen.

Aan de traditie in zijn bar kwam daarmee een abrupt einde, maar niettemin bleek Haggerty een trendsetter. Door het hele land werd het invullen van voorspellingen een populair fenomeen dat zelfs het Witte Huis bereikte.

Tijdens zijn presidentschap maakte Barack Obama, een groot basketballiefhebber, er een gewoonte van om jaarlijks zijn bracket te publiceren. Ook dit jaar onthulde de oud-president zijn keuzes: Gonzaga bij de mannen, South Carolina bij de vrouwen. De twee topfavorieten.

Volgens kenners maakte Obama daarmee een beginnersfout. In talloze handleidingen - hoe vul ik mijn bracket in? - werd de belangrijkste les afgelopen week maar weer eens herhaald: wie wil winnen, moet durven gokken op een outsider.