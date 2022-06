Nog niemand springt op de 100 meter in het gat dat Usain Bolt heeft achtergelaten

Lamont Marcell Jacobs: geblesseerd. Beeld AFP

De Amerikaanse Italiaan Jacobs, die beter Italiaans dan Engels spreekt, stond aanvankelijk op het affiche voor de Diamond League in Rome van afgelopen donderdag, maar hij trok zich begin deze maand vanwege een blessure terug. Ook voor het treffen in Oslo van volgende week heeft hij zich afgemeld. En dat terwijl de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene, in de tweede helft van juli, steeds dichterbij komen. Hij is ervan overtuigd dat hij daar weer topfit kan zijn.

Zonder Jacobs, die dit voorjaar slechts twee keer een 100 meter liep in Savona (9,99 en 10,04), wilde de sprintstrijd in Rome niet echt ontbranden. Fred Kerley, die in Tokio zilver greep, was met 9,92 ruim sneller dan zijn concurrenten. Runner-up en landgenoot Kyree King moest zich tevreden stellen met 10,14.

Fred Kerley (m): iemand met de kwaliteit om te versnellen tot de finish. Beeld AFP

Kerley heeft een uniek talent: hij kan versnellen tot aan de finish. Waar de meesten hun topsnelheid bereiken op zo’n tien tot twintig meter voor de eindstreep en dan het laatste stuk door vermoeidheid iets terugvallen, stoomt de 27-jarige Amerikaan door.

Usain Bolt, die met 9,58 nog altijd het wereldrecord bezit, kon dat niet. Hij ging in de laatste meters van zijn beste races iets langzamer dan ervoor. Maar de Jamaicaan tikte tijdens zijn wereldrecordrace 44,72 kilometer per uur aan, terwijl Kerley met 42 kilometer per uur over de meet in Rome kwam. Onvoldoende voor een echt snelle tijd.

Niet zo scherp als Bolt

Dat valt sowieso op. De 100-metertijden bij internationale wedstrijden zijn dit en vorig seizoen nog niet zo scherp dat ze die uit Bolts regeerperiode, die in 2017 eindigde, benaderen.

Bij de vrouwen is dat anders. Natuurlijk, het wereldrecord van Florence Griffith van 10,49 staat al sinds 1988, maar vorige zomer kwam de Jamaicaanse Elaine Thompson-Herah met 10,54 wel al heel dicht in de buurt. En dit jaar spurtte in april haar landgenote Shelly-Ann Fraser-Pryce in het hooggelegen Nairobi naar de dertiende tijd ooit: 10,67.

De snelle tijden zijn deels te danken aan het schoeisel van de sprintsters. De afgelopen jaren hielpen hardloopschoenen met een koolstofplaat in de zool al de lange- en middellangeafstandslopers naar hogere snelheden. Die ‘carbon’ zool fungeert als een soort springveer in de schoen.

Schuimrubber

De 100-meterlopers profiteren van die techniek en nog van een andere vinding: een soort schuimrubber dat eveneens in de zool is verwerkt. Dat schuim vangt de energie op die vrijkomt bij het neerzetten van de voet en geeft een duwtje mee bij de afzet. Het zou een tiende van een seconde moeten schelen op de 100-metertijd en dus lopen ook de mannen ermee.

Bolt beklaagde zich in de aanloop naar de Spelen van Tokio over de wondersloffen. ‘Weird and unfair’, noemde hij ze. Raar en oneerlijk. Hij zou zijn eigen wereldrecord met gemak verbreken als hij de spikes ook gedragen had, stelde hij. Maar een jaar na zijn klacht over de moderne spikes kan Bolt vaststellen dat vacuüm dat na zijn afscheid is ontstaan nog altijd niet is opgevuld.