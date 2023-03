Nog even en Nederland is echt een rugbyland: elfde van Europa

Spike Salman ( boven ) en Daily Limmen ( met bal ) knokken namens Nederland voor elke centimeter. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Als een veelbenig oranje monster duwen de spelers van de Nederlandse rugbyploeg de Duitse tegenstand naar achteren. Ergens in de kluwen mannenlijven bevindt zich de bal. Dit is waar de Nederlanders goed in zijn. Ze duwen de hele groep met bal en al over de doellijn en scoren.

Zo’n groepsinspanning heet een maul. Het is een soort omgekeerd touwtrekken: de twee ploegen duwen tegen elkaar. Soms houden ze elkaar in evenwicht, blijft de boel staan. Zondagmiddag in Amsterdam niet. Duitsland kan niets tegen de power en de kilo’s van Nederland en delft steeds het onderspit. Het is tekenend voor het krachtsverschil.

Met 50-28 eindigt de wedstrijd in een ruime zege voor Nederland, dat zo op de vijfde plaats eindigt in het Rugby Europe Championship. Zo heet het tweede Europese landentoernooi, direct onder het bekende Six Nations. Zo mag Nederland zich het elfde rugbyland van Europa noemen.

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

‘Vroeger verloren we altijd van landen als Duitsland’, zegt Hugo Langelaan, aanvoerder. Hij maakte in 2012 zijn debuut in de nationale ploeg. ‘Toen speelden we nog twee niveaus lager. Het is een heel lang proces geweest.’

De grootste sprong voorwaarts is in het afgelopen jaar gezet met de komst van de nieuwe hoofdcoach Lyn Jones uit Wales. Dat de oud-bondscoach van Rusland kon worden aangetrokken door de Nederlandse rugbybond was te danken aan één zege in 2021 op België. Met die overwinning promoveerde Nederland naar het Championship.

Ongekende weelde

Dat was een ongekende weelde voor Nederland, dat decennia lang in de marge van het internationale rugby bivakkeerde. De wereldrugbybond bombardeerde ons land bovendien tot rugbynatie met potentie en maakte geld en faciliteiten beschikbaar om de sport nog verder aan te jagen. Ineens was er veel meer mogelijk op het Amsterdamse sportpark De Eendracht, waar de bond kantoor houdt.

Wedstrijd- en trainingsdata zijn sindsdien een steeds grotere rol gaan spelen, vertelt technisch directeur Kristof Vanhout, zelf sinds anderhalf jaar in functie. Bijna alles wordt gefilmd, geturfd en in cijfers gevat. ‘Er is geen interpretatie meer, enkel feiten.’

De feiten zijn dat Nederland veel strakker is gaan spelen. Was voorheen 70 procent van de tackles succesvol, nu is dat 88 procent. De verdediging is beter georganiseerd, iedereen weet zijn plek, kent de vaste spelpatronen. Tegen grote rugbylanden wordt Nederland niet langer weggespeeld.

De volgende stap, zegt Vanhout terwijl hij over het veld kijkt waar de geur van patat, braadworst en bier overheen trekt, is te leren winnen. ‘En dat leren winnen begint hier.’

De maul, het groepsgewijs duwen waar de Duitsers geen antwoord op hebben, is zo’n element dat onder de huidige coach is geperfectioneerd. Langelaan: ‘Het is een automatisme geworden. Het is een kwestie van doorgaan: zodra je naar voren gaat, moet je niet meer stoppen. Dat heeft ons dit jaar veel punten opgeleverd.’

Levende stormram

Langelaan kun je er in zo’n situatie sowieso goed bij hebben. Met zijn 1,85 meter en 120 kilo is hij een soort levende stormram. Zijn bijnaam luidt niet voor niets sinds zijn studententijd in Rotterdam al white rhino. Wit omdat hij snel in de zon verbrandt, legt hij lachend uit. En neushoorn? ‘Ik ren gewoon keihard rechtdoor.’

Het is zijn laatste wedstrijd voor de nationale ploeg. De sport heeft zijn tol geëist, getuige zijn bloemkooloren. Hij is bijna 33 en het lijf moet nog langer mee. ‘Ik wil nog kunnen snowboarden’, zegt hij, terwijl het zweet van zijn voorhoofd parelt. ‘Dus mijn knieën moeten goed blijven.’

Sowieso is het niet gemakkelijk om zijn fulltime baan als ingenieur bij FedEx te combineren met rugby. Maar zo is de praktijk in Nederland: de meeste spelers op het Amsterdamse kunstgrasveld zijn amateurs. Een enkeling heeft een contract bij een buitenlandse club. Dat geldt voor jonge talenten Daily Limmen (21) en Spike Salman (22) die in Frankrijk spelen en ervaren mannen als Willie du Plessis (32), de geboren Zuid-Afrikaan die om zijn Nederlandse wortels is opgenomen in de nationale selectie.

De toekomst voor Nederland ligt op het vierjaarlijkse WK, daar zijn Vanhout en Langelaan van overtuigd. Het lukte nog nooit eerder om dat toernooi te halen. ‘Ik denk dat het mogelijk is om voor het volgende WK te kwalificeren’, zegt Langelaan. Om er in 2027 in Australië bij te zijn zal Nederland tegen die tijd zeker bij de top-10 van Europa moeten horen, liever nog top-8.

Als het lukt, zal Langelaan dat voor de televisie meemaken. Hij neemt met gemengde gevoelens afscheid van zijn sport. Het zijn zware laatste maanden geweest. Zijn jongere broer David kwam in oktober 2022 bij een ongeluk om het leven. ‘Voor mijn broertje heb ik het seizoen afgemaakt.’

Ondanks dat verdriet kijkt Langelaan met trots terug op zijn loopbaan waarin hij meer dan 50 keer als aanvoerder in het veld stond. Had hij het geloofd als iemand hem dit tien jaar geleden had voorgespiegeld? Nederland elfde van Europa? ‘Nee, nooit.’