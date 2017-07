Nog één zege en Froome hoort bij de grootsten

Stel nu eens dat Chris Froome eerder serieus werk had gemaakt van wielrennen. Dat hij in de Tour van 2012 voor eigen kansen had mogen gaan in plaats van in dienst te moeten rijden van de duidelijk minder sterke Bradley Wiggins. En dat hij in 2014 niet drie keer was gevallen en daardoor had moeten opgeven? Ja, dan was Chris Froome nu waarschijnlijk de meest succesvolle Tourwinnaar ooit geweest.