Nog een wereld te winnen voor hockey; mondiaal én nationaal

Felice Albers (l) en Domenica Ananias (Chili) tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Chili op het WK hockey in het Wagener stadion. Nederland won het WK-duel met 3-1. Beeld ANP

Buiten het hockeystadion staan lange rijen bij de verkooppunten van de nieuwste oranje-outfits van de Nederlandse hockeysterren. Binnen in het Wagener Stadion klinken hoge kinderstemmen als de speaker het publiek opzweept voor de laatste WK-groepswedstrijd van de Nederlandse hockeyvrouwen tegen Chili. Opnieuw in een uitverkocht huis, met 9.500 toeschouwers. Waar de hockeysport in Nederland een ongekende populariteit geniet, is er mondiaal gezien nog een wereld te winnen.

Amper tien jaar geleden werd wereldhockeybond FIH wakker geschud toen in de vernieuwingsdrift van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bleek dat hockey vanaf 2020 van de olympische kalender zou kunnen verdwijnen. Tijdens de IOC-stemming in 2013 kreeg de hockeysport maar net genoeg stemmen voor behoud van de olympische status. Inmiddels heeft de FIH de garantie dat hockey ook in 2024 in Parijs en 2028 in Los Angeles op het olympisch programma staat. En de voortekenen voor 2032 in het Australische Brisbane zijn eveneens positief, stelde woordvoerder Thierry Weil van de wereldhockeybond woensdag.

Met de afgewende jobstijding in het achterhoofd lanceerde de FIH in 2019 de Pro League om de hockeysport internationaal naar een hoger plan te tillen en meer media-aandacht te genereren. In deze competitie nemen de beste negen landen ter wereld (mannen- en vrouwenteams) het tegen elkaar op en worden alle wedstrijden live op tv uitgezonden. Door de coronapandemie is het concept, met uit- en thuiswedstrijden, nog niet geheel van de grond gekomen. Voor veel landen die geen nationale competitie kennen, zoals India en China, is de Pro League desondanks een geschenk uit de hemel. Ze spelen nu veel meer wedstrijden op topniveau.

Een andere belangrijke innovatie om de hockeysport wereldwijd te stimuleren is volgens FIH-woordvoerder Weil de entree van Hockey5s; een partijvorm van 5 tegen 5 op half veld. ‘Het is een dynamisch spel dat in het hart van steden kan worden gespeeld en hierdoor een nieuw publiek aantrekt. Een geweldige kans.’

Zestien landen

Op het huidige WK hockey voor vrouwen, voor het eerst gespeeld in twee landen (Nederland en Spanje), zijn evenals vier jaar geleden zestien ploegen actief. De FIH gaat er prat op dat alle continenten zijn vertegenwoordigd en dat zelfs kleine hockeylanden een woordje meespreken. Zo won WK-debutant Chili (15de op de wereldranglijst) dinsdag verrassend met 1-0 van Ierland, de WK-finalist van 2018. Pijnlijk voor het mondiale karakter van de sport is echter de absentie van de Verenigde Staten. Het Amerikaanse vrouwenteam is de afgelopen jaren ver weggezakt. Canada neemt op het WK de Noord-Amerikaanse honneurs waar.

Directeur Erik Gerritsen van hockeybond KNHB noemt het ontbreken van de Verenigde Staten ‘zorgwekkend’ voor de internationale uitstraling van de hockeysport. ‘Iedere serieuze sport is gebaat bij de deelname van Team USA. Gelukkig zijn in 2028 de Olympische Spelen in Los Angeles. De VS zullen er alles aan doen om dan voor eigen publiek met een sterk team voor de dag te komen’, verwacht Gerritsen.

Zichtbaarheid

Internationaal gezien wacht de hockeysport de komende jaren een grote uitdaging om de zichtbaarheid te vergroten. De KNHB-directeur is van mening dat er op het gebied van media-attentie een grote slag moet worden gemaakt. ‘Voor toernooien als EK’s, WK’s en de Pro League is het essentieel dat belangrijke mediapartijen in alle deelnemende landen de hockeywedstrijden live gaan uitzenden. En dan niet weggestopt achter een decoder, maar ook op het publieke net’, zegt Gerritsen. ‘Met volle stadions en goede tv-beelden krijg je een vliegwieleffect waardoor je ook interessanter wordt voor commerciële partijen. Daar liggen grote kansen voor de FIH.’

Met 265.000 actieve leden – van wie 65 procent vrouw – is de KNHB na voetbalbond KNVB (met ruim een miljoen leden) de grootste bond voor teamsporters in Nederland. Na de verdubbeling van het ledenbestand tussen 1998 en 2018 ziet de KNHB de laatste jaren een lichte daling. De hockeybond wil deze tendens doorbreken door flexibelere competitievormen aan te bieden en nieuwe leden te werven in regio’s waar hockey minder populair is.

Volkssport

De grootste opgave waar directeur Gerritsen de komende jaren voor staat, is van een geheel andere orde. Hij wil de overwegend witte hockeysport toegankelijker maken. ‘Als bond streven we ernaar een afspiegeling te vormen van de samenleving. Dat is een weg van lange adem’, zegt Gerritsen die erkent dat de contributie van hockeyverenigingen ‘behoorlijk hoog is’. ‘Voor mensen met een kleinere beurs zijn er goede initiatieven zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur dat de contributie voor zijn rekening neemt. Maar er is meer voor nodig. Mensen moeten zich echt fijn en welkom voelen bij een hockeyclub. Hockey was decennialang een elitesport. Na het WK van 1998 in het voetbalstadion van Utrecht werden we een gegoede familiesport. Nu willen we een volkssport worden mét behoud van onze fijne sfeer.’