Nog een tegenslag was er voor Adriana Jelinkova een te veel

Adriana Jelinkova nog in actie op de reuzenslalom tijdens de Winterspelen. Beeld AFP

Slapeloze nachten en een lijf vol stress had ze gehad, vertelde Jelinkova in tranen voor de camera van de NOS. De reden: de onzekerheid na een coronatest. In januari had ze al corona gehad, maar na negatieve tests mocht ze toch naar China reizen. Nu verscheen er na een test toch weer een kritische ct-waarde.

De grens ligt bij de Winterspelen op 35. PCR-tests worden gedaan in cycli. Als er veel virus is, wordt dat in de eerste cycli al gevonden. Dat levert een lage ct-waarde op. Hoe minder virus, hoe hoger de ct-waarde. Na een uitslag onder de 35 volgt quarantaine en mag een sporter niet meedoen.

Jelinkova had bij een test in China een ct-waarde boven de 35, niet ongebruikelijk bij mensen die corona hebben gehad. Bij de Spelen mogen sporters met zo’n score wel trainen en meedoen aan wedstrijden, maar voor de rest moeten ze afgezonderd leven. En er is de voortdurende stress of bij een volgende test de waarde niet onder de 35 schiet.

Paniekaanvallen

‘Het was heel moeilijk om op het skiën te focussen’, verklaarde Jelinkova haar mislukte reuzenslalom, die uiteindelijk werd gewonnen door de Zweedse Sarah Hector. ‘Ik had zowat paniekaanvallen, mijn lijf zat vol met stress en ik was duizelig.’

Zeker bij Jelinkova is dat niet zo gek, want het is bij haar al een jaar lang de vraag of ze mee kan doen aan de Spelen. Januari vorig jaar wist ze zich te plaatsen, als eerste Nederlandse skiester sinds Margriet Prajoux-Bouma, die in 1952 meedeed aan de Winterspelen in Oslo. Maar een dag later scheurde ze op de piste een kruisband.

Vooral de dagen daarna waren traumatisch, vertelde ze vorig jaar. Ook toen had ze al last van de coronamaatregelen, vanwege de restricties mocht niemand haar bezoeken. Een maandenlange revalidatie volgde en pas in november kon ze weer meedoen aan een skiwedstrijd.

‘Ik heb hier hard naartoe gewerkt’, zei ze. ‘Het is jammer dat het nu niet over het skiën zelf gaat. Enorme pech, jammer dat dit bij mij gebeurt’. Woensdag kan ze zich nog wel revancheren, dan staat de slalom op het programma.