Nog één onzeker jaar tot de Winterspelen; maar China heeft wel alles klaar

De nieuwe schaatshal in Beijing, een jaar van tevoren klaar voor de Winterspelen van 2022. Beeld Getty Images

Het is gebruikelijk om een jaar voor aanvang van de Olympische Spelen een ceremonie ‘One Year To Go’ te houden. Beijing deed dat in 2007 als eerste, op het plein van de Hemelse Vrede, met een stevige aankondiging van de Zomerspelen die een jaar later (08-08-08) zouden plaatshebben. De internationale wereld van officials verzamelde zich rond de trotse Chinezen die tegen de veertig miljard hadden uitgetrokken voor dat prestigeproject.

De hoofdstad van China had de smaak te pakken en is over een jaar het toneel van de Olympische Winterspelen. Beijing is de eerste stad uit de sportgeschiedenis, die zulks levert, maar het feestgedruis is begrijpelijkerwijs beperkt. Om van actieve sport maar te zwijgen. Door de strenge Chinese aanpak van de covidpandemie, het land zit grotendeels op slot, zijn de gebruikelijke testevenementen in de ijs- en sneeuwsporten voorlopig gecanceld.

Normaliter zou een grote Nederlandse delegatie nu in Beijing aanwezig zijn. De WK afstanden, een schaatstoernooi dat geldt als pre-olympisch, stonden voor deze dagen op het programma, maar konden om pandemische redenen niet doorgaan. Ex-schaatser Douwe de Vries, als voorzitter van de atletencommissie zeer betrokken bij het dagelijks bestuur van de internationale schaatsbond ISU: ‘Het was al heel moeilijk om vertegenwoordigers van de ISU voor een baaninspectie en certificatie in Beijing te krijgen. Dat had wat voeten in de aarde, zeg. Reizen naar Mars is nog gemakkelijker op dit moment. Kun je nagaan hoe wij daar met 300 schaatsers en begeleiders hadden moeten neerstrijken. Ondoenlijk toch?’

Het is een vast patroon. Een jaar voor het olympische langebaan schaatstoernooi wordt de 400-meterkunstijsbaan getest door daar een WK per afstand te houden. Zo ging het met Lillehammer, met Nagano, Salt Lake City, Vancouver, Sotsji en Pyeongchang, voor het laatst in 2017. Alleen Turijn had in 2005 zijn baan niet klaar.

Beijing had dat wel, uiteraard. In januari werd de ijsvloer gelegd en gekeurd. De indoorbaan, de Nationale Schaats Ovaal, met de bijnaam Het Lint, was in recordtempo gebouwd.

Doortastend

De Nederlandse schaatstrainer Arie Koops werkte twee jaar in China en kent de doortastende aanpak van het land. ‘Bouwen dat kunnen ze in China, net als organiseren. Reken maar dat de Spelen volgend jaar, ondanks het nu niet kunnen houden van die test-evenementen, perfect georganiseerd zijn. Nergens kunnen ze dat beter dan in China.’

Carl Verheijen, de chef de mission van de Nederlands olympische ploeg voor 2022, kwam al op zijn negentiende in China. ‘Ik ging met mijn vader mee. Eddy gaf training aan Chinese schaatsers en ik moest technieken voordoen. Het waren drie weken van masterclasses.’

Eddy Verheijen was de chef de mission van Turijn 2006. Carl, zelf bronzenmedaillewinnaar in dat jaar: ‘Ik kan nu met hem sparren over wat mij te wachten staat in Beijing. Maar het is al weer een andere tijd en een andere wereld, waarin we nu verkeren.’

Vorig jaar november reisde Verheijen, tweevoudig wereldkampioen op de 10 kilometer, naar Beijing voor een eerste olympische inspectie. ‘Daar ben ik achteraf heel blij mee, dat ik de locaties heb kunnen bekijken. Zoals die van de Big Air voor de snowboarders in Beijing. Schitterend. En de ijsbaan, toch echt de mooiste die ik heb gezien. Daarna hebben we door omstandigheden drie bijeenkomsten digitaal gehad. April, november van vorig jaar en deze week nog, met alle chefs de mission. Mijn indruk is dat er met man en macht is gewerkt.’

De ‘National Speed Skating Oval’ in Beijing van binnen. Beeld Getty Images

Gereed

Het is gereed, dat is geen gewaagde veronderstelling, zegt China-kenner Koops. Zelf was hij vorig jaar april klaar, net als collega Rutger Tijssen. De Nederlandse coaches, twee jaar eerder aangetrokken voor nationale ploegen, werden bedankt voor hun werk. Koops: ‘Maar zo is het ook gegaan met Noorse langlaufcoaches, Canadese en Amerikaanse collega-schaatstrainers. De Chinezen zijn twee jaar voor het begin van hun Spelen weer helemaal opnieuw begonnen. De schaatsers zijn veelal terug naar hun provincies. Er is wel in negen maanden een nieuw trainingscentrum gebouwd, op 1400 meter hoogte, zes uur van Beijing. Daar ligt ook een kopie van de olympische biatlonbaan. Dat kunnen ze.’

De Spelen van Beijing worden op drie plaatsen gehouden: in de miljoenenstad zelf, in Yanqing, een alpine-oord met een sledecomplex, en in Zhangjiakou, eveneens een bergoord. Verheijen: ‘We zullen er in het najaar naartoe moeten. Zeker die baan voor bob en skeleton moet getest zijn. Ook voor de feedback naar de Chinezen toe.’

De schaatsers krijgen nog hun kans, dat verzekert Douwe de Vries namens de ISU. ‘We hebben de toezegging dat er in oktober, voor het World Cupseizoen begint, een invitatiewedstrijd wordt gehouden, een losse wedstrijd. Je hoeft er niet heen. Dat had wel gemoeten als het een World Cup was geweest, waarin je punten voor je olympische plaatsing moet halen. Dit is meer vrijblijvend. Maar we zijn blij met de toezegging. Al zeg ik er ook bij in deze tijden: eerst maar eens zien.’