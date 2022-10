Nog één keer Tom Dumoulin dan maar, daarna kunnen de gordijntjes toe

Iemand vroeg me of ik vorige week de aflevering van Matthijs Gaat Door had gezien waarin een muzikale ode werd gebracht aan Tom Dumoulin. Nee? Dan moest ik die maar eens terugkijken. ‘Man, daar zat een strontverwende, financieel onafhankelijke snotaap zichzelf te vieren terwijl die er hoegenaamd wars van is door anderen gevierd te worden’.

Toen moest ik wel gaan terugkijken.

Zo erg was het allemaal niet. Ik zag vooral een compromissen sluitende Dumoulin. Om met grote woorden te spreken, het televisieprogramma onderging hij als een offerande. Nog één keer Dumoulin dan maar, nog één keer in het keurslijf van de vogelvrije publieke figuur. Daarna kunnen de gordijntjes toe.

Heel mooi vond ik het fragment waarin Tom, laag gezeten, gehurkt eerder, keek naar een compilatie van hoogtepunten op de muziek van Ennio Morricone. De camera zoomde regelmatig in op zijn gelaat. In het mimisch landschap werd de kijker heen en weer gekatapulteerd tussen onverschilligheid en zoetheid.

Het beroemde helikopterbeeld kwam voorbij. Haastig hurkend deed Tom in 2017 zijn gevoeg in een Italiaanse wegberm. Daar zat hij naakt en week te wezen hoewel hij de Giro nog wel won. In die tijd schreef ik ergens dat dit een sleutelmoment was in zijn carrière. Geen mens, een perverseling uitgezonderd, verdraagt een camera in de buurt wanneer de darmen monumentaal worden uitgekuist.

Je kon heel goed zien dat Tom geen spijt had van zijn toezegging aan Matthijs Gaat Door: zolang de muziek sprak hoefde hij het tenminste zelf niet te doen.

Via andere kanalen had ik al vernomen dat hij zich intens gelukkig voelt nu hij wielrenner af is. Dat hij zich ‘licht’ voelt, zo niet ‘verlicht’.

Tom Dumoulin laat de mensen niet graag dichtbij komen. De last van de eenzaamheid en/of de gulzigheid van anderen is niet te verdragen. Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar het gemak waarmee voorbij wordt gegaan aan zíjn eenzaamheid is licht kannibalistisch te noemen.

Ooit bestond er een Dumoulin die niet na hoefde te denken over zijn plaats in het hysterische bestel van de industriële topsport. Ik herinner me een bijzonder fraai verslag van een training in De Limburger. Ik zoek en vind het terug in mijn archief.

Tom gaat op pad voor een zogenaamde blokkentraining op zijn tijdritfiets. Het begint te sneeuwen. Het elektronisch schakelapparaat weigert dienst. Tom keert om en gaat zijn gewone racefiets ophalen: ‘Dan maar geen tijdrittraining’. Op de wegfiets strandt hij ook in de gestaag neervallende sneeuw. Weer terug naar huis om de mountainbike te pakken voor een ritje van een uur of vijf.

Het is de winter van 2015. Dumoulin is nog een ‘belofte’ waar muziek in zit. Hij had voor eeuwig die belofte willen blijven.