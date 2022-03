Nog een keer ‘belachelijk’ uit de mond van Louis van Gaal, dat zou mooi zijn geweest

In het vragenuurtje bij het Nederlands elftal zei Louis van Gaal plotseling dat hij het belachelijk vond dat het WK dit jaar in Qatar wordt gespeeld. Het trok wereldwijd aandacht. Grote kranten als The Guardian (‘ridiculous’), L’Equipe (‘ridicule’), de Frankfurter Allgemeine Zeitung (‘lächerlich’), Dagens Nyheter (‘löjlig’) en Marca (‘ridículo’) brachten het onder de aandacht van hun lezers.

Bondscoach Louis van Gaal over het WK in Qatar: "Belachelijk'' pic.twitter.com/WsZT0tCwTy — ESPN NL (@ESPNnl) 21 maart 2022

De laatste keer dat Van Gaal iets zei over Qatar was toen hij bezwaren tegen een WK in het Arabische emiraat probeerde te relativeren met de opmerking dat het in geen enkel land ter wereld pluis is. Ja, hallo, zo kon er nergens meer worden gevoetbald. Hij wees op Nederland en in het bijzonder op de moord op Peter R. de Vries. Dat was niet zo slim.

Tegen een WK in Qatar zijn vier grote bezwaren aan te voeren. Aan de toewijzing lag corruptie ten grondslag. De stadions worden gebouwd onder mensonterende omstandigheden en de zomerse hitte in het landje noopt de Fifa ertoe het toernooi te laten spelen in het najaar, midden in het Europese voetbalseizoen.

Van Gaal richtte zich op het vierde bezwaar: de beweegreden van de internationale voetbalgemeenschap om Qatar het WK te gunnen. Het gaat om geld, om commerciële belangen, zei hij. Het argument dat een WK een positieve uitwerking zal hebben op het voetbal in de regio, noemde hij ‘bullshit’. Dat was ook een heel fijne van de bondscoach.

Het gaat om geld. Bijna alle misstanden in het voetbal zijn terug te voeren op hebzucht en commerciële belangen en het ontbreken van moreel besef. Het ene na het andere commerciële gedrocht wordt gecreëerd, in velerlei verschijningsvormen.

NAC dreigt te worden overgenomen door de City Football Group, een steenrijk consortium uit Abu Dhabi met Manchester City als vlaggenschip. Het verzet van de aanhang is groot, en veelbelovend. De terechte vrees bestaat dat de club zijn identiteit zal verliezen als de sjeiks het in Breda voor het zeggen krijgen.

Het ging deze week ook weer over de seriële vrouwenbelager Marc Overmars. Hij had een tweede kans gekregen, bij Royal Antwerp FC. Dat was snel. Het onderzoek naar zijn misdragingen bij Ajax is nog niet voltooid. Tussen zijn ontslag en zijn benoeming tot technisch directeur zaten slechts 43 dagen.

De clusterfuck kreeg een flinke stimulans door het optreden van Overmars tijdens de persconferentie waarop Antwerp hem presenteerde. Berouw werd niet getoond. Hij vond het spijtig wat er was gebeurd, maar leek het vooral over de consequenties van zijn wangedrag te hebben, niet over zijn eigen daden. Over de belaagde vrouwen geen woord. En door.

Zo leerden we meteen de eigenaar van Antwerp kennen, Paul Gheysens, een miljardair en vastgoedinvesteerder die Polleke Botox wordt genoemd. Ik wist genoeg. Het Nieuwsblad meldde dat Overmars voor een jaarsalaris van een miljoen euro naar Antwerpen is gelokt. In vergelijking met zijn vaste salaris bij Ajax gaat hij er vijftig procent op vooruit. Deal.

Misstanden in het voetbal en de daaropvolgende suggestie dat we hier te maken hebben met een parallel universum waarin wangedrag met de mantel der liefde wordt bedekt: de reflex is bekend. Maar zelfs een gezelschap dat niet als uitgesproken woke bekendstaat, de meningenstrooiers van Vandaag Inside, vonden de aanstelling van Overmars belachelijk.

Aan de tafel van Rondo bij Ziggo Sport waren soortgelijke geluiden te beluisteren. Alleen Johan Derksen vond het niet belachelijk. Bij Antwerp trekt intussen de ene na de andere sponsor zich terug. In de voetbalwereld is lang niet iedereen blind voor vuiligheid.

Louis van Gaal is een oud-speler van de club. Bij Ajax, Barcelona en het Nederlands elftal had hij Marc Overmars onder zijn hoede, maar ook vrijdag werd hem niks gevraagd over de kwestie. Een reprise van belachelijk, ridiculous, ridicule, lächerlich, löjlig en ridículo, man, dat zou mooi zijn geweest.