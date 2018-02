NOCNSF verwacht geen snel IOC-oordeel over Anema na poging tot matchfixing

'We gaan er niet van uit dat er nog tijdens deze Winterspelen in Zuid-Korea een reactie komt op de informatie die we het IOC hebben toegestuurd', laat een woordvoerder van NOCNSF in Gangneung weten. Anema zelf kondigde na de publicatie van het stuk aan dat hij pas na Pyeongchang zou reageren.



'Het gaat om een zaak die niets met Pyeongchang 2018 van doen heeft. We nemen daarom aan dat het IOC rustig de tijd zal nemen om onze informatie zorgvuldig te bekijken en inhoudelijk te beoordelen. Ik weet niet welke commissie zich daarmee zal bezighouden. Dat is aan het IOC', aldus de woordvoerder van de sportkoepel. 'Of Anema wellicht een toelichting moet geven, weet ik evenmin. Maar nogmaals, ik denk niet dat het IOC daarbij overhaast te werk zal gaan.'



Zowel NOCNSF als Anema werden door de publicatie in verlegenheid gebracht. Anema benaderde de Nederlandse bondscoach Arie Koops in 2014 en vroeg of het Nederlandse team rustig kon rijden, zodat de Fransen niet zouden afgaan. Als tegenprestatie beloofde hij een Frans verlies. NOCNSF werd op de hoogte gebracht en bepaalde dat er sprake was van matchfixing. Anema kreeg een waarschuwing, maar werd niet geschorst.