NOCNSF versoepelt eisen voor Tokio: ticket voor triatlete Maya Kingma

Maya Kingma in actie tijdens de Super League Arena Games in Zwemcentrum Rotterdam. Beeld ANP

De versoepeling van de beoordeling door de technisch directeur van NOCNSF Maurits Hendriks betreft het WK sprint van Hamburg, de halve afstand van de olympische discipline, en een World Cup in Tsjechië. Kingma, vooral een sterke zwemster met ‘een grote motor’, werd zesde in Hamburg, ‘maar op de langere afstand ben ik beter’.

Dat bewees ze een week later in Karlovy Vary, op de olympische afstand (1,5 km zwemmen, 40 km wielrennen en 10 km hardlopen) waar ze derde werd. ‘Dat veld bestond bijna volledig uit triatleten die veertien dagen eerder aan het WK sprint hadden meegedaan. Het was een zeer representatief startveld’, aldus Kingma.

Haar triatlonjaar 2020, met als beoogd hoogtepunt de Olympische Spelen van Tokio, viel in duigen. De WTS, de serie die leidt tot het wereldkampioenschap, werd geschrapt. In die reeks wedstrijden moet een zesde plaats worden behaald, de nationale prestatie-eis om opgenomen te worden in de Nederlandse ploeg voor Tokio, TeamNL.

De eerstvolgende WTS-wedstrijden in 2021 zijn in mei in China en Japan. Er bestaan forse twijfels over het doorgaan van die triatlons. ‘Zullen ze Europeanen zonder vaccinatie toelaten? Ik betwijfel het.’ Daarna zijn in juni nog wedstrijden in Hamburg, Leeds en Canada. ‘Maar tijdens die in Canada wil ik juist mijn hoogtestage in Font Romeu houden. Als voorbereiding op Tokio.’

Al die argumenten droeg zij via technisch directeur Adrie Berk van de triatlonbond (NTB) aan bij NOCNSF. De bond vond ook dat zij goede prestaties had geleverd en bepleitte haar zaak bij NOCNSF. ‘Hoe het is gegaan, is een black box voor mij. Maar ik kreeg de mail onder ogen dat met het oog op de pandemie, gezien mijn wedstrijdresultaten en in ogenschouw genomen het startveld van Hamburg en Karlovy, ik heb voldaan aan de nationale prestatie-eis.’

Wat ook hielp bij dat alles, was de inbreng van de atletencommissie van NOCNSF die momenteel aandringt op minder strikte procedures bij een olympische kwalificatie. Die bestaat bij individuele sporten meestal uit een internationale eis en een nationale proef. Kingma: ‘Ik moet mijn plek op de olympische ranking behouden, zodat we als Nederland twee startplekken op de Spelen hebben, nu voor Rachel Klamer en voor mij. Het is zeer waarschijnlijk dat ik op die ranglijst hoog genoeg blijf staan. Als er geen wedstrijden meer zijn, dan sowieso.’

De Nederlandse triatlonploeg verblijft op een trainingskamp in Namibië. Kingma houdt het op Nederlandse trainingen, op schema’s van trainer Louis Delahaije, en met een zwemtrainer. ‘Ik heb mijn eigen weg gekozen. Ik ben trots dat het zijn vruchten afwerpt.’