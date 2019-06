NOCNSF vaardigt 87 sporters af naar tweede editie Eurospelen in Minsk

Sluitingsceremonie van de Eurospelen in Bakoe, 2015. Beeld Getty Images

‘De Europese Spelen hebben tijd nodig om zich als evenement te ontwikkelen. Het kindje moet de kans krijgen te komen tot levensvatbaarheid. Het heeft een aantal edities nodig voor het staat’, aldus Dielessen dinsdag op Nationaal Sportcentrum Papendal, waar de Nederlandse ploeg van 87 leden zijn kleding voor Minsk 2019 kwam ophalen.

Dat die Spelen in Europa na de eerste editie van 2015 in Bakoe drie jaar later wat ruw werden weggedrukt door de gecombineerde Europese kampioenschappen van zeven grote sportbonden (atletiek, zwemmen, turnen, wielrennen, triatlon, golf en roeien) heeft Dielessen ook waargenomen. Hij zei dat de grote Europese sportfederaties slim hadden geopereerd door hun EK’s samen te voegen. ‘Ik was verrast door het succes van Glasgow en Berlijn.’

Weinig hoopgevend

De hoogste werknemer in de Nederlandse olympische organisatie bleef op Papendal volhouden dat de Europese Spelen naast die gecombineerde kampioenschappen van Europa moeten kunnen bestaan. Dat slechts twee bonden (judo en boksen) hun mooiste Europese medailles wensen te verbinden met het evenement lijkt weinig hoopgevend. Ook de televisie heeft de ES2019 niet in zijn begroting opgenomen: nog een minpunt.

Dielessen: ‘We zijn met vijftig olympische comités in Europa. Die stellen belang in de Europese Spelen. Zo’n continentaal multi-sportevenement bestaat ook in Amerika en Azië. Wij als Europa halen meer dan 50 procent van de medailles bij de grote Olympische Spelen. We zijn het succesvolste continent. De twee toernooien zouden toch goed naast elkaar moeten kunnen bestaan.’

Meteen stoppen en niks doen is geen optie, aldus Dielessen. ‘Dat straalt geen ambitie uit. Ik zeg doorakkeren. We pakken het serieus aan.’

Gastheer

Een positief punt voor de voortzetting van de Europese editie van de Spelen is dat zich voor 2023 een kandidaatstad heeft aangediend. Krakow uit Polen wordt volgende week zaterdag tot gastheer gekozen. Daarmee zullen de Spelen voor de derde keer in Oost-Europa worden gehouden. Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Polen, Dielessen begreep dat het geen opwekkend rijtje was, maar vond de trek naar het westen hoopgevend.

De tweede Europese Spelen, die van 2019 die over negen dagen in Minsk beginnen, hadden in Nederland gehouden kunnen worden. In 2015, kort na de toekenning aan ons land, moesten de initiatiefnemers, NOCNSF-topmensen Bolhuis en Dielessen, het evenement teruggeven aan het Europese comité EOC. De financiële onderbouwing en het politieke draagvlak ontbraken.

Met een kleine verzuchting over die mogelijk gemiste kans mocht Dielessen dinsdag zijn nationale ploeg van 87leden aankondigen. Technisch directeur Maurits Hendriks was ziek. Chef de mission Pieter van den Hoogenband deed vrolijk en ernstig over het evenement dat hij vooral aanpakt om zijn ploeg goed te faciliteren en niet met onnodige medailledruk op te zadelen.

Het is wat de olympisch zwemkampioen betreft zeker geen warming-up voor het grote karwei dat hem te wachten staat: de Olympische Zomerspelen van 2020 in Tokio.