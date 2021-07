NOCNSF uit kritiek op Japanse organisatie en verwerpt ‘aanname’ dat besmettingen optraden tijdens KLM-vlucht

Chef de mission Pieter van den Hoogenband en technisch directeur Maurits Hendriks hadden geen goed woord over voor de Japanse organisatie. Beeld ANP

‘Onacceptabel’, noemt technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOCNSF de wijze waarop zes Nederlandse leden van Team NL (vier sporters, twee begeleiders) in speciale quarantainehotels ‘gevangen’ worden gehouden. Samen met chef de mission Pieter van den Hoogenband belegde Hendriks dinsdagochtend Nederlandse tijd een persconferentie in Tokio, om de ellendige situatie waarin de zes Nederlanders zich bevinden aan de kaak te stellen.

Opvallend waren hun harde woorden aan het adres van de Japanse organisatie. Volgens Hendriks drong Nederland al maanden geleden aan op informatie van Japanse zijde over hoe er zou worden gehandeld in geval van besmettingen en isolatie van getroffenen. Daarop bleef het antwoord steeds maar uit.

Het verblijf in het hotel kan volgens de Nederlandse ploegleiding zo niet langer. De sporters mogen niet naar buiten, het eten zou te Japans georiënteerd zijn.

Vlucht KL861

Hendriks bevestigde het gevoel dat de Nederlandse ploeg hard geraakt is door het zestal besmettingen. Dat is een groot percentage van de 155 ‘positieve’ gevallen die tot deze dag op de Spelen zijn genoteerd. De aanname dat de besmettingen vooral in de vlucht KL861 van zaterdag 17 juli zouden zijn opgetreden, verwierp Hendriks. Hij noemde alle plaatsen op, van instappen tot uitstappen, van gezondheidscheck tot vervoer per bus, waarin het ook mis heeft kunnen gaan.

Hij zei dat het NOCNSF aan de financiële middelen ontbreekt om pure charters te organiseren. Nu zijn de 300 sporters en 200 begeleiders met zeventien vluchten naar Japan vervoerd. Dat noemde de directeur risicospreiding.

Diplomatiek contact

Hendriks, eindverantwoordelijk voor de Nederlandse operatie in Tokio, zal deze dinsdag een gesprek hebben met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) over de situatie waarin het zestal verkeert. Ook een lid van de Amerikaanse olympische ploeg is daarbij aanwezig. De Amerikanen kampen eveneens met een handvol coronagevallen. Hendriks repte van ‘hoog opschalen’, voor diplomatieke contacten met vrijwel zeker de Japanse overheid. Zij zullen niet geamuseerd op de Nederlandse openheid reageren, vermoedde Hendriks hardop.

De zorgen van de ploegleiding betreffen de in quarantaine gestelde sporters Candy Jacobs, Reshmie Oogink, Finn Florijn en Jean-Julien Rojer, roeicoach Josy Verdonkschot en een inspanningsfysioloog die aan de roeiploeg is verbonden. Zij moeten veertien dagen uitzitten, voor zij naar Nederland terug mogen. Deelname aan de Spelen is verder uitgesloten.

Begeleiding

Psycholoog Paul Wylleman bemoeit zich inmiddels met de geëvacueerden. Voedseldeskundige Asker Jeukendrup tracht ander eten te organiseren voor het zestal. Logistiek manager Hanneke van de Pol heeft spelletjes afgeleverd en voor roeier Florijn zelfs een krachtapparaat.

Van den Hoogenband en Hendriks vertelden dat de maatregelen voor het beteugelen van de covid-besmettingen binnen de Nederlandse sectie zijn opgeschaald. De loungeruimte, om even te ontspannen, is gesloten. Hometrainers en roeimachines zijn buiten gezet.

De huldiging van zilveren zwemmer Arno Kamminga, maandagavond, geschiedde alternatief. Van den Hoogenband, op enthousiaste toon: ‘Arno stond voor de flat. De sporters juichten hem toe vanaf de balkons.’ Hij noemde het een kippenvelmoment dat de Nederlandse afvaardiging naar de Spelen de moeite waard vond.