NOCNSF krijgt met Marc van den Tweel een onvermoeibare optimist als directeur

Marc van den Tweel verhuist van Natuurmonumenten naar NOCNSF. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Drie dagen na zijn definitieve aanstelling als algemeen directeur van sportkoepel NOCNSF werd Marc van den Tweel op Nationaal Sportcentrum Papendal aangetroffen, in het gezelschap van vrouw Ilse en de kinderen. Laten zien, op welke schitterende plek papa per 1 juli gaat werken.

De voorzitter met wie de directeur binnenkort een tandem gaat vormen, oud-handbalster en registeraccountant Anneke van Zanen, bubbelt van enthousiasme. Over dat Van den Tweel zoveel goede energie bezit en er ‘zin’ in heeft. En dat zij een ‘klik’ met hem heeft, overgebleven van twee lange sollicitatiegesprekken, live, in een hotelsetting, waarbij nieren geproefd werden. Waar het, de sport eigen, zelfs al over Tokio en de Olympische Spelen ging.

Van Zanen: ‘Het is de intentie dat Marc meegaat naar Tokio. Al spreken we nu al van uitgeklede delegaties vanwege de coronaregels. Maar als het zinvol is, gaat hij mee. In een vrije rol. Dan kan hij met al die andere secretarissen-generaal van de NOC’s in de wereld kennismaken en de hand schudden. Al zal dat in Japan anders zijn.’

Naar een nog grotere ‘club’

De op voorhand hooggeprezen Van den Tweel (56) stapt deze zomer over van Natuurmonumenten, een vereniging van 770duizend leden en 110duizend hectare eigen terrein, over naar een nog grotere ‘club’, de 4,3 miljoen sporters van koepel NOCNSF. Hij reageerde op de uitzonderlijke lange advertentie, waarin het Nederlands olympisch comité een opvolger voor de straks stoppende algemeen directeur Gerard Dielessen.

De lijst van eisen was extreem: verbindend gezicht, alliantiebouwer, toplobbyist, ervaren directeur, teambuilder, teamplayer, toonbeeld van integriteit, boegbeeld, belangenbehartiger, stakeholder-manager en internationaal ervaren bestuurder. Meer dan vijftig mensen achtten zich geschikt voor de post van ‘schaap met zeven poten’, zoals ambtelijk secretaris Geert Slot de post benoemt. Zes kwamen door de selectie van recruiter Gasseling en de vertrouwenscommissie onder leiding van bestuurslid Jan-Willem Maas. Drie zaten in de laatste ronde. Wie? ‘We zijn heel blij dat de procedure zo keurig verlopen is, zonder namen op straat’, zegt preses Van Zanen. Zelfs mensen dicht bij het vuur kregen geen naam te horen.

De procedure om in 2010 Dielessen binnen te halen, was minder fraai, herinnert Johan Wakkie, oud-directeur van de hockeybond zich nog. Hij had zich teruggetrokken als kandidaat. De toenmalige voorzitter André Bolhuis polste bij een reis naar Zuid-Afrika daarop NOS-directeur Gerard Dielessen en die trad vervolgens aan, als opvolger van Theo Fledderus, een ex-griffier van de provincie Drenthe.

Van den Tweel kwam met een zekere plus naar Papendal voor zijn sollicitatie. Hij was in januari juist gekozen tot voorzitter van de wielrenunie, de KNWU, als opvolger van de in Arnhem gevreesde Marcel Wintels. Hoofdbestuurslid Marijn de Vries was redelijk ondersteboven van de kwaliteit van de nieuwe preses. ‘Hij is een strategisch denker. Zonder veel achtergrond gaf hij een rake analyse waar de KNWU stond en staat. Wij waren daarvan enorm onder de indruk.’

Nog een impressie van De Vries: ‘Marc is ontzettende positief. Met hem komt er veel energie de kamer in. En hij is heel prettig in de omgang.’ De KNWU gaat hem in juli alweer verliezen. ‘Ja, daar heb ik Marijn de Vries maar even over gebeld’, laat NOC-voorzitter Van Zanen weten.

Met Natuurmonumenten is niet getelefoneerd. Daar waren ze, aldus Bjorn van den Boom, als hoofd public affairs de rechterhand van Van den Tweel, bij Natuurmonumenten behoorlijk ‘in de rouw’. Want ja, ze verliezen na acht jaar, ‘een dijk van een manager’. ‘Met Marc werken is een feest’, aldus Van den Boom die Van den Tweel kent als man met een sportbeleving van jewelste, met name op de fiets. ‘Dan had hij de Amstel Gold Race gereden, gebikkeld, met het snot voor de ogen, dan stond hij maandag stralend voor je. Van: wel gedaan, hè. Hij heeft dan die jongensachtige flikkering in de ogen.’

Het hoofd koel, de voeten warm

Van den Tweel, ex-WNF en ex-Ronald McDonald Kinderfonds, is een man die je geen vergadertijger mag noemen, maar gerust van ‘acht uur ‘s ochtends tot achten ‘s avonds’ Zoom na Zoom-overleg zit te doen. ‘In een stoïcijnse opgewektheid’, aldus Van den Boom die graag de nuchterheid en empathie van zijn chef benadrukt. Diens lijfspreuk: ‘het hoofd koel, de voeten warm’.

De wielrenunie had graag gezien dat deze doener en denker de meestal niet gelicentieerde renners ‘naar een nieuw tijdperk’ had geloodst. De Vries: ‘Wij zochten een voorzitter met veel ervaring in de vernieuwingsslag.’

Van den Tweel slaagde bij Natuurmonumenten de jarenlange neergang in ledental te stoppen en om te zetten in groei. In 2020 kwamen er 36duizend nieuwe leden bij. ‘En op 1 april hebben we het target voor 2021 al gehaald’, aldus Van den Boom die ook wijst op de grote raadplegingen die zijn voorzitter entameerde. ‘Vijfhonderd mensen in een tent, met boeren en wethouders erbij. Voor de wisdom of the crowd.’

De nieuwe directeur van NOC*NSF heeft zijn algemene vergaderingen, in voorjaar en najaar. Hij heeft dan te maken met 77 sportbonden die momenteel zuchten onder alle beperkende maatregelen van de coronacrisis. Van den Tweel zou moeten werken aan verbeterde verhoudingen met Den Haag. Die werden in het voorbije decennium, rond een mislukte kandidatuur voor de Jeugd Olympische Spelen in Rotterdam (2018) en een teruggegeven toewijzing van de Europese Spelen 2019,, ernstig op de proef gesteld. De tandem van toen, Bolhuis-Dielessen, is over enkele maanden definitief vervangen.

Een van de eerste opdrachten voor Van den Tweel en Van Zanen is om in het najaar een nieuwe technisch directeur te benoemen. Maurits Hendriks vertrekt. Hij en Dielessen werden door Van Zanen, destijds penningmeester, een hoger salaris dan de Balkenende-norm gegund. Dat kon toen nog, zegt zij. Nu gaat de nieuwe directeur terug naar de maximale bezoldiging van de WNT, de wet normering topinkomens. Die is voor 2021 op 209duizend euro vastgesteld. Ook dat was geen probleem in de sollicitatie van verenigingsmens Van den Tweel naar zijn gedroomde baan in het hart van de Nederlandse sport.