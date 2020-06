NOCNSF: Corona jaagt kinderen uit sport- en gymzaal

AZ jeugd onder 12 traint op een regiotraining. Beeld Guus Dubbelman / De Volkskrant

Die kinderen, vooral de jongste categorie, zijn ernstig getroffen door de coronacrisis. Er was de voorbije weken een hulproep van de gymnastiekbond KNGU. Directeur Marieke van der Plas zei ‘gek’ te worden van de stroperigheid, waarmee in Den Haag werd gekeken naar haar jeugd, die 160 duizend kinderen in de beweegleeftijd.

Turnzalen zijn gesloten. Sinds 16 maart zijn al die kleine beweegwondertjes, de jongens in de ringen en de meisjes op de balk, niet meer door hun gymjuf dan wel trainer aan het werk gezet. Van der Plas wees naar de website van de rijksoverheid waar buitensport de ruimte kreeg, waar sportscholen en fitnesscentra per 1 juli geopend mogen worden maar waar gymnastiek viel onder de ‘overige binnensporten’ die ‘nog niet zijn toegestaan’.

De turnbond voerde een gevecht, clubs worden bedreigd met groot ledenverlies, maar donderdag zei directeur Gerard Dielessen van NOCNSF dat in de mededelingen over de sportscholen en clubhuizen van vorige week de tekst over de binnensporten was weggevallen. Op 1 juli mogen de jeugdige gymmeisjes en jongens (veel freerunners) weer de zaal in. Als premier Rutte en kernkabinet op 24 juni tenminste positief oordelen over het ‘protocol binnensport’ dat NOCNSF begin volgende week aflevert.

Het vrij baan voor de jeugd, in de buitensport is dat al sinds 29 april aan de orde, kwam op Nationaal Sportcentrum Papendal sterk onder de aandacht, omdat het voornaamste corona-effect in de sport de enorme krimp van de jeugdsector is. Richard Kaper, verantwoordelijk voor de breedtesport op Papendal, kwam met de meting van april en daarin bleek de activiteit van de categorie van 5 tot 12 jaar met liefst vijftig procent gezakt te zijn ten opzichte van het cijfer van 2019.

In april van het vorig jaar deed liefst 85 procent van die jongste jeugd aan sport; nu in april 2020 was dat naar 35 procent gezakt. NOC-voorzitter Anneke van Zanen noemde op Papendal dat een desastreuze ontwikkeling. ‘Van 1,3 miljoen kinderen zijn we teruggegaan naar een half miljoen. Dat betekent dat er nu plots 800duizend kinderen niet sporten’, aldus de bezorgde Van Zanen, sinds een jaar de preses van de sportkoepel.

In de leeftijdscategorie 13-18 was er een terugval van 17 procent (77 naar 60). Het algemene cijfer was ook niet mals: van de 10,5 miljoen Nederlanders die april vorig jaar aan sport deden waren er in deze voorjaarsmaand nog 8,7 miljoen actief over.

Sinds 2013 meet NOCNSF de deelnamecijfers van de sport in Nederland. Sindsdien werd een plus van 1,6 miljoen wekelijks actieve sporters genoteerd. In de opvoering van cijfers is de rol van fitness opvallend. De toptien van meest beoefende sporten (meting 2019) wordt aangevoerd door fitness binnen (2.997.000), even later bijgevallen door fitness binnen groepen (834.000). Wandelen met zijn 2,5 miljoen beoefenaren en de zwemsport (1,6 miljoen) maken de topdrie vol.