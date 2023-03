NOCNSF accepteert gok- en dranksponsoren: ‘We ademen mee met de tijdgeest. Maar we zijn geen moraalridders’

5 februari: Mathieu van der Poel is in het nationale shirt met naam en logo van de Nederlandse Loterij op weg naar de wereldtitel veldrijden in Hoogerheide. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Aan de muur van zijn werkkamer hangt de fiets waarop Joop Zoetemelk in 1980 de Tour de France won, een stalen Raleigh in het rood met gele accenten en de commandeurs voor de versnellingen op de onderbuis van het frame.

Als jongetje van 15 had directeur Marc van den Tweel van NOCNSF de zege via een krakend radiootje op de camping gevolgd. ‘Daarna wilde ik per se ook zo’n fiets. Maar die was onbetaalbaar. Ik heb toen maar een Peugeot genomen, honderd gulden goedkoper. Dan is het toch prachtig dat mijn wens van toen alsnog in vervulling is gegaan?’

Het perspectief is intussen verbreed. De wielerliefhebber, twee jaar geleden nog een half jaar voorzitter van de KNWU, volgde in oktober 2021 Gerard Dielessen op als baas van de koepel waarbij 77 sportbonden uit een waaier van disciplines zijn aangesloten. Van den Tweel (58), voormalig directeur van Natuurmonumenten, is aangetreden in een periode met veel aandacht voor het morele kompas van de sport.

Naast vraagtekens over het grensoverschrijdend gedrag van coaches en de omgang met mensenrechten, staat ook de steun van het bedrijfsleven ter discussie. Moeten sportorganisaties wel in zee gaan met ondernemingen die gokken, het kopen van bitcoins en alcoholgebruik stimuleren?

Van den Tweel: ‘Het kompas van sport en sportbestuur is altijd belangrijk geweest, maar nu misschien nog wel een tikkie meer. Ik ben me er zeer bewust van dat we ons in de juiste richting moeten bewegen.’

Eerst de cijfers: u ontvangt ruim 50 miljoen euro van de Nederlandse Loterij, op een totaalbudget van 143 miljoen.

‘Dat is de maatschappelijke afdracht, die is wettelijk verankerd. Dat geld blijft niet bij ons. Wij verdelen dat over de bonden. Het gaat naar van alles. Steun aan topsport, verduurzaming van locaties, projecten om doelgroepen aan het sporten te krijgen. Een mooi voorbeeld is Tijd voor Krijt, biljarten voor bewoners van verzorgingshuizen. We investeren in gehandicaptensport, talentenprogramma’s voor jongeren met een beperking. Het is vrij geld. Er staat geen prestatie tegenover.

‘En ja, de Nederlandse Loterij is ook hoofdsponsor van TeamNL, de samenwerking van topsportbonden, met als missie Nederland het sportiefste land ter wereld te maken. Er zijn meer partners, er komt tussen 10 en 20 miljoen euro binnen. Wie wat bijdraagt, is vertrouwelijk. Veel meer sponsorgeld gaat direct naar de bonden, naar lokale verenigingen, ook via hun eigen werving. Ik heb het opgeschreven: 300 miljoen euro. Dat zijn de verhoudingen.’

Jullie propageren nadrukkelijk een gezonde leefstijl en intussen zie je bij topsportevenementen waarbij jullie betrokken zijn het logo van de Nederlandse Loterij. Laat zich dat wel verenigen?

‘Laten we naar de feiten kijken. De Nederlandse Loterij bestaat sinds 1726. Het is de meest gerespecteerde speler op deze markt. Het is een club die onder staatstoezicht staat. Het heeft een publiek aandeelhouderschap. De kansspelautoriteit controleert. Hoeveel borgpennen wil je slaan om te voorkomen dat er iets gebeurt wat je niet wilt?

Marc van den Tweel, algemeen directeur NOCNSF in een dug-out voor zijn kantoor op Papendal: 'Een staatslot is een onschuldig vermaak. Ik geloof niet dat het tot enige maatschappelijke ontwrichting leidt.' Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

‘Het maakt voorts nogal een verschil of je eens per maand een staatslot koopt of dat je actief bent in kansspelen op afstand, het online gokken. Wij doen al tientallen jaren zaken met de Nederlandse Loterij en de daarbij horende klassieke, degelijke Staatsloterij waarvan de sport en andere goede doelen profiteren. In het buitenland wordt met enige jaloezie, of beter gezegd, bewondering naar dit model gekeken .’

Toto Sport en Toto Casino behoren ook tot de Nederlandse Loterij. De risico’s op gokverslaving zijn hoog. Stop ermee, zeggen deskundigen.

‘De politiek heeft besloten de online markt te reguleren. Er speelde zich te veel buiten het zicht van de overheid af. Nu zijn er allerlei toetreders, waaronder ook de Nederlandse Loterij. Ik voel me niet geroepen om de risico’s te duiden, ik weet niet wat wel en niet verslavingsgevoelig is. Ik kan niets over de andere partijen zeggen, maar ik weet dat de Nederlandse Loterij een palet aan maatregelen inzet om te voorkomen dat deelnemers in de problemen komen. Er wordt gekeken naar reclame-intensiteit, het gedrag van spelers wordt gemonitord. Er zijn genoeg veiligheidskleppen.’

Brits onderzoek toont aan dat ook deelname aan gokactiviteiten met een gering verslavingsrisico vervelende gevolgen kan hebben. Vooral lage inkomens doen mee. Er wordt bezuinigd op gezond eten en, schrik niet, sportabonnementen.

‘Ik ken dat onderzoek niet. Een staatslot is een onschuldig vermaak. Ik geloof niet dat het tot enige maatschappelijke ontwrichting leidt.’

Zou u niet liever gewoon geld van een potje bij VWS ontvangen, zonder tussenkomst van een commerciële partner?

‘Ik ben eigenlijk wel blij met de diversiteit aan bronnen. Het is belangrijk vast te stellen hoe de sport in Nederland wordt gefinancierd. Er gaat tussen de 5 en 7 miljard euro in om. Het grootste deel komt van jou en mij, in de vorm van contributies. De sport in Nederland wordt betaald door de sporter. Nummer twee is de lokale overheid, met bijdragen tot één miljard aan subsidies. Rijks- en provinciale overheden betalen samen 400 miljoen. En dan is die 50 miljoen maatschappelijke afdracht als extra zeer welkom.’

Er komt een verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen. Heeft dat ook gevolgen voor uw samenwerking met de Nederlandse Loterij?

‘Nee, daar heb ik geen signalen over ontvangen. We doen zaken met de Nederlandse Loterij en niet met individuele merken die te definiëren zijn als kansspelen op afstand.’

Gokbedrijven zijn in kort tijdsbestek belangrijke financiers geworden in de sportwereld. Ze staan op shirts van menig voetbalclub en wielerteam. Hoe kijkt u daarnaar?

‘Laat helder zijn: ik ben supporter van de Nederlandse Loterij. Het zou mijn voorkeur zijn als iedereen daar zaken mee zou doen. Maar profcompetities vallen wat buiten onze scope. Clubs moeten hun eigen afwegingen maken.’

Zegt u daarmee toch: het is beter om ze te mijden?

‘Nee, dat zou een interpretatie zijn. Ik ben niet de minister van Sport die vertelt wat ze wel of niet moeten doen.’

Sponsoring draagt bij aan het maatschappelijk aanvaardbaar maken van gokken.

‘Ik krijg daar primair vragen over van de media. Sporters, bonden en verenigingen zijn vooral blij met het geld en wat ze ermee kunnen doen.’

Nog een partner die wat lastig te combineren valt met uw doelstelling over gezond leven: Heineken.

‘Er is niks mis met het drinken van een biertje. Maar we zijn samen met Heineken en andere brouwers een beweging aan het maken: het stimuleren van alcoholvrij en alcoholarm.’

Volgens experts is dat, zeker voor jongeren, de opstap naar het echte werk.

‘Ha, je hebt wel de hardliners geraadpleegd. De praktijk is volgens mij andersom. 0.0 is voor velen een plaatsvervanger voor alcoholhoudende consumptie. Ik zie het aan wat mijn zoon drinkt, aan het aanbod van alcoholvrij in de supermarkt, aan de omzet in sportkantines. Vroeger was je een witte raaf als je 0.0 bestelde, nu kijkt niemand meer ervan op.

‘Ik heb toch een optimistischer kijk op het leven dan van alles een probleem te maken. Sporters en toeschouwers in kantines en clubhuizen drinken op een ontspannen manier na een sportieve prestatie een biertje. Als dat met mate gebeurt, wat kan daar dan tegen zijn? Er wordt wel degelijk op gelet. We bieden online een cursus aan met trainingen over verantwoord alcohol schenken in kantines. Wanneer vraag je wel of niet naar een legitimatie, bijvoorbeeld. Het is onze meest gebruikte e-learning.’

Vormt bieromzet geen substantiële bijdrage aan de kas van de clubs?

‘Dat beeld is schromelijk overdreven. 80 procent is contributie, in de resterende 20 procent zit lokale sponsoring en de kantine. Maar dan tel je lunches, diners, feesten en het sapje en de Spa Blauw mee.’

Zijn er sponsoren die bij jullie niet welkom zouden zijn omdat ze haaks staan op jullie missie?

‘Dat zal de tabaksindustrie zijn. Ik kan niet zo snel iets anders bedenken.’

Red Bull bijvoorbeeld?

‘We zouden het eerst moeten onderzoeken. Ik weet weinig van Red Bull, behalve dat ze in enkele sporten zeer prominent aanwezig zijn en dat vanuit het perspectief als sponsor heel goed doen, maar ook dat het product bekend staat als behoorlijk ongezond. Maar ik ga niet op voorhand merken uitsluiten. Dan ben je uit de heup aan het schieten. Je moet eerst de feiten kennen.’

Coca-Cola?

‘Nou, daar kan ik dan wel iets over zeggen. Het bedrijf heeft een enorme range aan zero-producten. Het bedrijf is eventpartner in de Special Olympics voor mensen met een verstandelijke beperking. Toen ik nog bij het Wereld Natuur Fonds zat, financierden ze projecten om hun voetafdruk van zoet water terug te brengen. Als het gaat om maatschappelijke investeringen ben ik heel enthousiast.’

Gaat het bij jullie intern überhaupt over de thema’s die we zojuist bespraken?

‘We ademen mee met de tijdgeest. Maar we zijn geen moraalridders. Het is in Nederland algemeen geaccepteerd na een sportprestatie een biertje te drinken. We kijken naar partnerships, maar over de banden met de Nederlandse Loterij bestaat geen enkele reden een debat te voeren. Er zijn andere aanbieders in deze markt waarbij vraagtekens worden gezet. Let op: dat is geen waardeoordeel over die partijen.

‘Twijfel niet: de vermaatschappelijking van de sport is een groot item. We maken ons ongelooflijk druk om kansengelijkheid: ook mensen uit sociaal-zwakkere milieus moeten kunnen sporten. Integriteit is belangrijk, het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Ook: hoe kunnen we de sport duurzamer maken? Hoe regelen we dat mensen met een beperking volop kunnen meedoen? Wij gaan met programma’s de wijken in om mensen met een andere culturele achtergrond bij sportverenigingen te halen. Het is vaak de enige plek van ontmoeting, daar zitten de verbindende krachten. De overtuiging hier is heel sterk dat we het voortouw willen nemen.’