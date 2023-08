Noa Lang, de nieuwe attractie van PSV: ‘Mensen komen naar het stadion voor jongens als ik’

Noa Lang heeft de bal onder controle in de oefenwedstrijd van PSV tegen Nottingham Forrest. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Op een avond begin april jongstleden in het gemoedelijke café De Sportwereld in het Vlaamse Torhout tonen twee mannen van in de 40 trots een groot spandoek met een lofzang in grote zwarte letters. Ze doen dit tijdens een samenzijn van een lokale supportersvereniging van Club Brugge. Vier spelers van Club Brugge zijn afgevaardigd, maar het eerbetoon is alleen voor de Nederlandse aanvaller Noa Lang.

This is Noa

Noa is a football player

Noa always gives 110 %

Noa doesn’t care against who

Noa only wants to win

Noa is a hero

Be like Noa

De liefdesverklaring is bijzonder, want het toonaangevende Club Brugge kende een uitermate zwak seizoen in de competitie waarbij Lang ook niet altijd indruk maakte. Nederig had dit de Nederlander niet gemaakt. ‘Ik heb België heet gemaakt’, stelde Lang vaak. En: ‘Mensen komen naar het stadion voor jongens als ik.’ En: ‘De kwartfinale van de Champions League is eigenlijk waar ik thuishoor.’ En: ‘Ik heb hier niets meer te leren. België gaat me missen.’

Hij verliet Brugge inderdaad een paar maanden later, maar ging niet voor 30 miljoen naar AC Milan of Arsenal zoals lang de verwachting was. Voor de 24-jarige zoon van een Nederlandse moeder en Surinaamse vader is na Feyenoord (jeugd), Ajax en Club Brugge de volgende halte PSV, dat ongeveer 15 miljoen neertelt.

Daar was best verbazing over binnen Club Brugge-kringen, ontgoocheling zelfs. Maar het spandoek is niet weggegooid, vertelt de maker ervan, Carl Lagache. ‘Ik koester het nog steeds. Noa heeft zijn handtekening erop gezet, hij vond het supermooi, maar zei wel: ‘Je moet het een paar keer meenemen naar het stadion’.’

Ook in café Rembrandt in Brugge-Zedelgem proeft uitbater Nico Cappaert, tevens voorzitter van supportersvereniging Club Brugge, nog steeds waardering voor Lang. ‘Vooral jonge fans vinden die Hollandse bravoure prachtig. Maar ook de oudere supporters waarderen hem. Er gebeurde nochtans wat.’

Provoceren

Lang heeft een fluwelen techniek, is explosief, atletisch, creatief en scoorde vaak op belangrijke momenten voor Club, zeker nadat hij net van Ajax overkwam in de winter van het seizoen 2020-2021. Hij is temperamentvol, provoceert graag tegenstanders, ruziet met scheidsrechters en maakte na een nederlaag zijn ploeggenoten eens uit voor ‘fucking pussies’. Na een rode kaart tegen stadsrivaal Cercle sloeg hij woest het logo van Cercle van de muur.

Na doelpunten houdt hij een vinger voor zijn mond, omdat hij geniet van ‘de sensatie’ die dit gebaar oproept. Na een sterke wedstrijd tegen Genk, die volgde op een mindere fase, zei hij: ‘Mensen praten veel. Ze moeten zwijgen. Ik scoor. Ik geef een assist. Ik bepaal.’

Hij oogstte ook hoon en haat in België, met name bij de concurrenten van Club Brugge, maar toch was er vooral bewondering. ‘In België hebben ze de neiging op te zien tegen brutale Nederlanders’, zegt voormalig Anderlecht-speler en analist Jan Mulder. ‘Die worden daar heel goed gepruimd, terwijl de Belg zelf liever bescheiden is. Nou je kunt van Lang veel zeggen, maar niet dat hij bescheiden is.’

De uitgesproken Mulder wordt vaak gevraagd voor de Belgische voetbaltalkshowtafels. Graag praat hij dan over Lang. ‘Een geweldige speler, er gebeurde altijd wat. Hij is bezeten van zichzelf. Hij won bijna de gouden schoen en was de eerste om te zeggen dat de uitslag niet klopte, omdat hij geen eerste was geworden. Dat blufferige vind ik soms voorspelbaar en vermoeiend, maar toch werd hij enorm gewaardeerd door het publiek. In een wereld die vergeven is van de systemen, van spelen op balbezit is het natuurlijk heerlijk als je een speler hebt die ook wel eens de bal verliest. Héél prettig is dat.’

Dwarse artiest

In België is het voetbal nog meer gericht op efficiëntie dan in Nederland, ziet Mulder. ‘Trainers zijn blij met speler die 99 procent completed passes laten noteren, ook al zijn dat breedtepasses over twee meter. Zo’n dwarse artiest ertussendoor is juist enorm verfrissend.’

In PSV ziet Lang een betere springplank naar de Europese top dan Club Brugge. Mulder met een zucht: ‘Naar PSV gaan, dat is als de trein van Winschoten naar Groningen nemen en dan plotseling uitstappen in Kropswolde. Erg jammer.’

Het Laatste Nieuws, de grootste Belgische krant, gaat nog verder. Dat schrijft dat de Belgische competitie met het vertrek van Lang ‘ontegensprekelijk een van de grootste attracties, zo niet de grootste, in tijden’ verliest.

Hectoliters inkt zijn er in Belgische media gespendeerd aan Lang. Veel bloemlezingen, bijna standaard afgewisseld door een kritisch stuk over ’s mans houding, uitspraken of extravagante voorkomen.

‘If everybody likes you, you have a serious problem’, prijkt er boven het Instagram-account van Lang (@noano17). Op social media zijn er de nodige verwensingen aan zijn adres, vooral van fans van Antwerp en AA Gent. Lang spoot eens met graffiti 8K op het veld na de streekderby Club Brugge - AA Gent (2-0). 8000 is de postcode van Brugge. De fans van AA Gent hadden eerder 9K geschreven op het stadion, 9000 is de postcode van Gent.

Je houdt van hem of...

Tomas Taecke, Club Brugge-volger van Het Laatste Nieuws: ‘Voor ons als krant was het een heerlijke speler. Men hield van hem of kotste hem uit. Maar het sloeg toch wel door naar het positieve, wij vinden dat mooi zo’n excentrieke speler die de boel op stelten zet. Als ik een Nederlandse prominent belde over Lang dan waren die altijd veel negatiever. Maar die kennen waarschijnlijk zijn andere kant niet.

‘Hij kan zijn ploeggenoten en tegenstanders uitschelden en even later weer superlief zijn voor kinderen die om een handtekening vragen. De teammanager werd gek van hem, zoveel shirts gaf hij weg. En in de kleedkamer was hij ondanks die uitbarstingen ook erg geliefd. Hij kwam nog langs op het trainingskamp tijdens de voorbereiding om zijn oude ploegmaten te knuffelen.’

Het regent inderdaad hartjes en gelukwensen van Club Brugge-spelers onder Langs afscheidsvideo van Club Brugge, voorzien van een rap waarin de voetballer bovenal zichzelf verheerlijkt. Lang was degene die naar nieuwe spelers toeging om ze op hun gemak te stellen, vertelt land- en voormalig ploeggenoot Björn Meijer.

Het schuurde wel met een aantal trainers, waaronder Alfred Schreuder die Lang eens tachtig minuten liet warmlopen nadat de linksbuiten tijdens een eerdere wedstrijd na een vroege wissel direct de kleedkamers was ingestormd. ‘Het idee alleen al dat je Noa Lang tijdens de rust wisselt’, fulmineerde Lang in zijn kenmerkende straattaal-dialect dat hij van zijn Marokkaanse stiefvader oppikte na afloop.

Jongen van Brugge

Vorig seizoen zat hij een periode op de bank nadat hij terugkwam van een enkelblessure. Pas aan het slot viel hij weer op, onder meer door tegen Antwerp uitdagend op de bal te gaan staan en daarna ruzie te maken met 127-voudig Belgisch international Toby Alderweireld. ‘Toby wilde stoer doen, hij was een kleine baby’, zei Lang na afloop.

Hij ging eruit met een knal. In het slotweekeinde tekende Lang in de slotfase met een treffer en een assist voor de zege tegen Union Saint-Gilloise. Daardoor werd uitgerekend Antwerp kampioen.

Door supporters van Club Brugge werd hij wederom verkozen tot speler van het jaar. Luc de Ridder, bestuurslid van supportersvereniging Blauwzwarte vrienden Torhout vertelt in café De Sportwereld: ‘Noa zit nog altijd in ons hart. Er zijn drie Noa’s. De mens, de voetballer en de mediaman. De mens is warm, op onze supportersavond ging hij onvermoeibaar met iedereen op de foto, knuffelde hij de kinderen, kroop hij onder een tafel door om op de foto te gaan met mindervaliden. Ik heb vaak genoeg spelers meegemaakt die het allemaal niets interesseerde op zo’n avond. Noa niet, hé!

‘En als voetballer is het een geweldenaar, iemand die spektakel biedt. Ook een ettertje, ja. Maar iedereen zou hem in zijn team willen. Tot slot is er de derde Noa, die in de media. Duw een micro onder zijn mond en hij zegt precies wat hij denkt. Soms zitten er rare uitspraken tussen. Maar we hopen van harte dat hij nog eens terugkeert.’

Volgens vader Jeffrey Lang mag zijn zoon inmiddels het shirt van alledrie de Nederlandse topclubs hebben gedragen, in België speelt hij alleen in het blauwzwart van Club Brugge. ‘Die supporters van andere clubs haten hem. Ik heb meegemaakt dat een fan van Genk die achter me zat keihard tegen mijn stoel schopte. Ik zei: ‘als je dat nog een keer doet, sla ik je op je bek’. Die man vroeg even later om kaarten voor de return. Die heb ik hem gegeven. Ik wil geen gezeik. Ik krijg van alles doorgestuurd, ook allemaal haatmail over Noa. Noa interesseert dat niet, het raakt hem gewoon niet. Nou ja, alleen als het over zijn zoontje gaat.’

Noa Lang werd eind april voor het eerst vader. Maar volgens zijn vader is hij nog precies hetzelfde. ‘Hij is niet rustiger geworden, hij was altijd al rustig! De Belgische pers schreef over bad boy Noa. Maar ze konden niets vinden, want hij is altijd een huismus geweest. Die jongen komt nooit buiten. Hij voelt alleen nog meer verantwoordelijkheid, al kickte hij altijd al op druk.

‘Bij Brugge gaven ze hem de kans om de hoofdrol te spelen. Dat zal hij niet vergeten. En ze vergeten hem ook niet. Man, ik krijg zoveel berichten van dankbare Brugge-fans dat ik niet alles kan beantwoorden. Noa speelt nu voor PSV, maar is voor altijd een Bruges boy. Dat is-ie echt. Oprecht.’