Noa Lang beslist strijd met Feyenoord en bezorgt PSV en Peter Bosz een prijs

Feyenoord - PSV was een interessante, redelijk aantrekkelijke, in elk geval levendige ontmoeting, als eerste serieuze confrontatie van het seizoen, met twee trainers die de aanval als hun evangelie beschouwen. PSV was beter, met de beste kansen, en won volkomen verdiend, door een treffer van recordaankoop Noa Lang, tien minuten voor tijd. Artiest Lang, geboren in Capelle aan den IJssel, gevoetbald bij Feyenoord (jeugd), Ajax, FC Twente, Club Brugge en nu PSV, schoot van dichtbij in, na een dieptepass van Olivier Boscagli en handig verlengen van Ismael Saibari.

Lang liet zich fê­teren door de aanhang van PSV, hoog in de Kuip, maar onder de Eindhovenaren stonden duizenden Feyenoorders die zich uitgedaagd voelden. Lang werd gewassen door een bierdouche. De plastieken bekers belandden in het vangnet dat Feyenoord uit veiligheidsoverwegingen heeft laten hangen. De ontknoping hoort bij een excentrieke speler als Lang, die geniet van provocaties, die speelt met de gevoelens en de erupties van het publiek en van zichzelf. Hij geeft in elk geval kleur aan het spel.

Even later kreeg hij ruzie met Lutsharel Geertruida, in een tot dan bijna vlekkeloos verlopen duel. Lang bezorgde Peter Bosz op 59-jarige leeftijd in elk geval zijn eerste prijs op het hoogste niveau, al is de Johan Cruijff Schaal dan niet zo heel belangrijk. Maar Bosz hoort tot vervelens toe dat hij nooit wat wint, mede omdat hij zo aanvallend speelt, dus van dat gezeur is hij even af.

De gereedschapskist van Bosz

Feyenoord, voor menigeen favoriet voor de eerste prolongatie van de landstitel sinds 1962, had veel moeite met het agressieve, gedurfde spel uit de gereedschapskist van Peter Bosz. Het is knap hoe Bosz zijn beoogde speelwijze al in de ploeg heeft gebracht, met veel balbezit, het bijna voortdurend jagen op de bal op de helft van de tegenstander, plus het slim bespelen van de ruimte. Geen twijfel toelaten. Meedoen. Allemaal naar voren, dicht bij elkaar. Intens. PSV wil zijn imago van een club die het liefst de counter hanteert opvijzelen met het stempel van aanvalsvoetbal. André Ramalho en Olivier Boscagli zijn daarbij toch niet helemaal onomstreden als centrale verdedigers, maar op een enkele uitzondering na verdedigden ze op de middenlijn, zonder dat het voortdurend alarmfase 1 was.

Het was sowieso een mooie avond onder de steeds blauwere hemel in Rotterdam-Zuid, al was het jammer dat een doelpuntenregen als vorig seizoen ontbrak. Toen won PSV met 5-3 van Ajax. Maar vrijwel iedereen deed lekker normaal, op de tribunes en op het veld. Alleen dat was al pure winst. Dat is toch een van de wensen voor het nieuwe seizoen; een soort gedragscode die van voetbal weer een feest maakt, een uitje desnoods, een gang naar het volkstheater, vol vermaak in plaats van ergernis en schaamte.

Toeschouwers juichten voor geslaagde acties of floten van afkeuring als iets ze niet beviel. De drieduizend van PSV waren meestal beter te horen dan de meerderheid van Feyenoord. Voetballers stonden op als ze waren gevallen en gaven elkaar na een overtreding soms zelfs gewoon een hand. De diskjockey draaide in de rust fijne muziek, op een volume dat een conversatie tussen buren mogelijk maakte.

Publiekslievelingen

En dan waren daar, afgezien van de aanvallende bedoelingen, de aantrekkelijke spelers, de mannen wier acties vreugde scheppen, voor wie de gang naar het stadion verlangen wekt, afgezien van clubvoorkeur. Gewoon omdat ze iets bijzonders doen of kunnen. Noa Lang met zijn dribbels, zijn durf, zijn kapbeweging. Calvin Stengs, van Antwerp naar Feyenoord, met zijn oog voor diepte, de bal vast aan het linkerbeen, opeens een pass. Strak, al was het nog lang niet genoeg. Joey Veerman, zo rustig aan de bal, altijd met een idee, met vindingrijkheid.

PSV heeft sowieso een aantrekkelijke aanvalslinie, met Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Noa Lang, en dan Ricardo Pepi als invallende spits. Feyenoord had het gewoon moeilijk met PSV, vooral op het middenveld, met Mats Wieffer en de van FC Twente gekochte Ramiz Zerrouki als het nieuwe blok, na het vertrek van aanvoerder Orkun Kökcu. Ze hadden vooral last van Veermans aanwezigheid.

In het stadion groeide, zeker met al die offensieve bedoelingen, de wens naar een doelpunt dat de wedstrijd een extra dimensie kon geven. Maar als dan een treffer viel, was het buitenspel. Eerst van Igor Paixao van Feyenoord, kort daarna van Isaac Babadi, 18-jaar jong, met wortels in Sierra Leone. De beheersing waarmee hij scoorde met een stiftje was bewonderenswaardig, maar in de aanval daarvoor stond Luuk de Jong buitenspel. Het kwam toch goed voor PSV.