NK BMX duurt één wedstrijd te lang voor de wereldkampioen

Hersteld van een polsblessure was BMX-wereldkampioen Twan van Gendt op het NK de koning van de kwalificatieronden. In de finale ging het zondag mis. ‘Ik heb gewoon gefaald.’

Kwaad stapt Twan van Gendt (28) zondag van zijn fiets na afloop van het NK BMX op Papendal. Hij kijkt niemand aan, loopt in een rechte lijn naar de tent van zijn team en komt vijf minuten later met een gezicht als een oorwurm weer naar buiten. ‘Ik startte als een natte krant en kon daarna niet meer terugkomen’, zegt de regerend wereldkampioen na zijn derde plek op het NK.

Ruim een jaar geleden werd Van Gendt wereldkampioen in het Belgische Zolder. Een pijlsnelle start was destijds het fundament onder zijn gouden race. Met de regenboogtrui om de schouders zou de Brabander afreizen naar Tokio, met als doel om bij zijn derde olympische deelname eindelijk op het podium te eindigen. Het liep anders. De Spelen werden uitgesteld en Van Gendt werd geconfronteerd met een van de grootste blessures uit zijn loopbaan.

Begin dit jaar tilde Van Gendt tijdens een krachttraining een halter van 155 kilo op. Hij kon het gewicht niet houden en de halter belandde op zijn rechterarm. De banden in zijn pols scheurden af en het schippersbotje schoot uit de kom. Van Gendt werd meteen geopereerd en zat vijf dagen later alweer op de fiets. ‘Ik had geen tijd te verliezen. Pas toen in maart bekend werd dat de Spelen werden uitgesteld, kon ik gas terugnemen.’

Inmiddels is hij hersteld, maar Van Gendt zal verder moeten leven met een mobiliteitsbeperking in zijn pols. ‘In het dagelijks leven kan ik alles, maar op de fiets heb ik mijn starthouding moeten aanpassen. Ik pak het stuur nu verder naar voren vast, zodat ik meer grip heb. Dat is wennen, maar hoeft niet ten koste te gaan van mijn startsnelheid.’

Geen kwalificatiemoment

In de kwalificatieronden op het NK zet Van Gendt zijn woorden kracht bij. Hij stort zich van de startbult en heeft telkens na de eerste bocht al een grote voorsprong op de rest van het deelnemersveld. Alleen Dave van der Burg, de nummer drie van Nederland, kan enigszins volgen, maar weet Van Gendt in de kwalificatie niet te verslaan. Grote afwezige op het NK is Niek Kimmann. De Luttenaar herstelt van een virusinfectie en kan daardoor zijn nationale titel niet verdedigen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren telt het NK niet mee als kwalificatiemoment voor de Spelen. Sportbond KNWU heeft besloten geen punten toe te kennen, omdat zes weken geleden pas bekend werd dat er een NK zou worden gereden.

‘De coureurs die last hadden van blessures hebben in hun revalidatieproces geen rekening gehouden met een NK’, verklaart bondscoach Raymon van der Biezen. ‘Zowel bij de mannen als de vrouwen ontbreekt vandaag de nummer vier van de nationale ranglijst. Aangezien er maar drie plekken te vergeven zijn voor Tokio, zou het oneerlijk zijn om deze wedstrijd mee te nemen in de kwalificatie.’

Hoe de kwalificatie voor Tokio wel gaat verlopen, is nog niet bekend. Nederland mag drie BMX’ers afvaardigen naar de Spelen. Op dit moment staan Niek Kimmann (2), Twan van Gendt (6) en Dave van der Burg (20) het hoogst op de wereldranglijst, maar het is al meer dan een jaar geleden dat de laatste wedstrijden werden verreden.

Bovendien is er nog geen wedstrijdkalender voor het nieuwe seizoen, waardoor de olympische race voorlopig de eerstvolgende wedstrijd is.

Scenario’s

‘De tickets voor Tokio zullen niet op basis van de huidige ranking worden verdeeld’, vertelt bondscoach Van der Biezen. ‘We hebben twee scenario’s klaarliggen voor het geval er geen internationale wedstrijden mogelijk zijn.’ Hoe die scenario’s er precies uitzien, wil Van der Biezen niet vertellen, omdat hij de inhoud ervan nog met de sporters moet bespreken.

Van Gendt weet in elk geval hoe het niet moet, straks in de Tokio, waar nagenoeg dezelfde startheuvel ligt als op Papendal. Daar hoopt hij de titel niet te verspelen op de ruim acht meter hoge bult, zoals bij dit NK. Hij stort niet naar beneden als het hek omlaag klapt, zoals het hoort, maar staat aan de grond genageld en verspeelt zijn titelkansen. Dave van der Burg wordt Nederlands kampioen.

‘Ik was vandaag de sterkste, maar niet in het belangrijkste rondje’, vat Van Gendt de dag samen. ‘Het lag zeker niet aan mijn pols of ander fysiek ongemak. Ik heb gewoon gefaald.’ Toch ziet Van Gendt ook een positieve kant aan zijn nederlaag. ‘Ik ga hierdoor nog gretiger de winter in en pas volgend jaar worden de grote titels verdeeld.’