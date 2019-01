NK allround: Bosker en Beune gaan aan kop

Bosker kende een matig voorseizoen, onder meer door ziekte. Vandaar dat hij twee weken geleden balend voor de tv zat in plaats van zelf te rijden op het EK in Collalbo. Nu lijkt hij op tijd fit om opnieuw Nederlands kampioen te worden, al wilde hij nog niet op de zaken vooruit lopen. ‘Er komt nog een zware dag aan’, zei hij zaterdag na de eerste twee afstanden. ‘Maar ik ben blij dat alles nu een keer op zijn plek valt.’

Op het snelle ijs van Thialf werd Bosker vijfde op de 500 meter (36,51) en tweede op de 5.000 meter (6.13,45). In een rechtstreeks duel op de 5.000 meter werd hij verslagen door De Vries, die de afstand won in een persoonlijk record: 6.12,47.

Naast de Nederlandse titel staat er dit weekend ook nog een startbewijs op het spel voor het WK allround, zaterdag 2 en zondag 3 maart in het Canadese Calgary. De andere twee startbewijzen voor dat toernooi zijn al vergeven. Het is de reden dat toppers als Sven Kramer en Patrick Roest afzegden. Zij zijn al verzekerd van deelname aan het WK en bereiden zich voor op de WK afstanden, over twee weken in Inzell.

Joy Beune na de 3000 meter tijdens het NK Allround in Thialf. Beeld ANP

Ook bij de vrouwen is het toernooi gedevalueerd, omdat Ireen Wüst en Antoinette de Jong ook al een startbewijs voor het WK allround hebben en niet in Heerenveen zijn. Zodoende gaat de strijd om de allroundtitel tussen de jonge Joy Beune (19 jaar) en Olympisch kampioen Carlijn Achtereekte. Beune begint zondag de 1.500 meter met een voorsprong van 0,89 seconden op Achtereekte.

Tegelijk met het NK allround wordt in Thialf ook om de sprinttitel geschaatst. Bij de mannen gaat na dag 1 verrassend Hein Otterspeer aan de leiding. De schaatser uit Lekkerkerk reed een sterke 1.000 meter (1.08,05, een kampioenschapsrecord) en bleef daarmee Dai Dai Ntab voor. Die moet zondag op de tweede 500 meter 0,26 goedmaken op Otterspeer.

Otterspeer werd al eens Nederlands kampioen in 2015, maar kampte dit seizoen met rugproblemen. Nu voelt hij zich weer helemaal fit. ‘Op de training merkte ik al dat het beter ging, maar dan wil je het ook in de wedstrijd laten zien. Daarom betekent dit veel voor me.’

Bij de vrouwen lijkt de Nederlandse sprinttitel een prooi voor Jutta Leerdam. Zij was de snelste op de 500 meter (38,01) en op de 1.000 meter: 1.14,47.