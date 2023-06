Niks geen viking of doelpuntenmachine, maar heel gewoon Erling Haaland

Erling Haaland heeft gescoord tegen Arsenal in de Premier League. De Noor maakte dit seizoen 36 doelpunten in de Engelse competitie. Beeld Getty Images

Over een ding maakt Alf Ingve Berntsen zich soms zorgen als hij Erling Haaland ziet schitteren. Zijn oud-pupil is nu al Engels kampioen, heeft het doelpuntenrecord van de Premier League verbroken (36 treffers) en hij kan in de komende acht dagen ook de FA cup en de Champions League winnen. ‘Erling is een groot probleem voor zichzelf aan het creëren’, vreest zijn voormalige coach. ‘Hij is 22, wat moet hij nog doen als hij nu al alle records breekt?’

Als iemand weet hoe Erling Haaland gemotiveerd blijft, is het Berntsen. Acht jaar lang was hij zijn trainer en sportleraar in Bryne, de plaats in Zuid-Noorwegen waar Erlings ouders zijn geboren en de voetballer woonde van zijn 5de tot zijn 16de. Berntsen was de man die hem moest uitdagen toen hij nog niet speelde in het beste clubteam van de wereld, maar werd omringd door mindere goden uit zijn dorp.

De Noor (58) komt kalmpjes aanlopen op het terrein van Bryne FK, een club uit de tweede Noorse divisie. Het is op pinkstermaandag enkele uren voor de wedstrijd tegen KFUM Oslo. Zeven jaar geleden liet hij de toen 15-jarige Haaland zijn basisdebuut maken in het eerste tegen dezelfde tegenstander. ‘Ik wilde dat het thuispubliek hem zag spelen, omdat ik vermoedde dat hij snel weg zou gaan.’

Goede jeugd

Bij het trainingsveld wordt hij aangeschoten door jongens uit Bryne, die nu 15, 16 jaar zijn. Eén heeft morgen een belangrijk tentamen, maar hij heeft zich naar eigen zeggen goed voorbereid. ‘Dan hoef je er alleen nog maar voor te zorgen dat je goed slaapt’, geeft zijn docent een laatste advies.

De Noor ademt in alles leraarschap, praat met veel liefde over de jongeren die hij mag begeleiden. Ook over zijn bekendste oud-pupil, al heeft hij dat al vele keren gedaan. Bij elke transfer, elk record van Haaland weet de pers hem te vinden. ‘Ik ben het zat’, grapt hij aan het begin van het gesprek, maar daar is weinig van te merken als hij eenmaal aan de praat is over zijn levenswerk.

Erling Haaland in het shirt van Jong Noorwegen een dikke week voor zijn 18de verjaardag. Beeld Getty Images

En nee, dat is niet Erling Braut Haaland zelf. Berntsen gunt hem zijn succes van harte, maar hij is er nooit mee bezig geweest om een voetballer op te leiden die tientallen miljoenen waard is. ‘Erling was gewoon een van de veertig spelers’, blijft hij herhalen. ‘Hij is nooit, nog geen moment, op een speciale manier behandeld.’

De ervaringen van Haaland zijn in veel opzichten het spiegelbeeld van die van Diego Maradona en andere topvoetballers die zich moesten ontworstelen aan armoede en ellende. In Bryne geen bendes die drugsoorlogen uitvechten, wel robotgrasmaaiers die de gazons nog keuriger maken. Aan de vele BMW’s, Mercedessen en SUV’s en de ruime huizen is te zien dat er uitstekend wordt geboerd.

‘De uitdagingen komen hier niet van de levensomstandigheden’, erkent Berntsen. ‘De obstakels moesten we hier zelf creëren.’

Dat Haaland talent had, was al snel duidelijk. Toen hij 8 was sloot de zoon van Alfie Haaland – zelf een hardwerkende middenvelder van onder meer Leeds, Nottingham Forest en Manchester City – aan bij de lichting die een jaar ouder was. Een uitzonderlijk goed jaar, waaruit naast Haaland nog vijf spelers het schopten tot professioneel voetbal.

Met mindere spelers

Op veel andere plekken zouden juist die talenten bij elkaar worden gezet, geselecteerd om zo hoog mogelijk te spelen, zoveel mogelijk te winnen. In Bryne deden ze precies het tegenovergestelde. De besten werden uit elkaar gehaald, ze moesten het maar zien te rooien met jongens die minder talent hebben.

‘We hebben hier maar 12 duizend inwoners’, legt Berntsen uit. ‘Bijna alle jongens voetballen bij Bryne, een andere club is er niet. Onze verantwoordelijkheid is het maximale eruit te halen, maar wel uit iedereen.’

In alle wedstrijden en ook tijdens alle trainingen werd erop gelet dat de talenten het niet te makkelijk hadden en de anderen ook aandacht kregen. Het ‘draai je om’-principe hielp daarbij. ‘Soms zaten Haaland en de andere talenten bij elkaar. Dat ging dan op zo’n hoge snelheid, een genot om te zien. Maar dat kan niet te lang, je moet je blijven omdraaien naar de anderen.’

Haaland was altijd degene die het meest de pest in had als hij verloor, maar in Bryne leerde hij omgaan met teleurstellingen. ‘Hij kan missen’, ontdekte zijn coach Pep Guardiola dit seizoen, ‘maar denkt altijd positief, aan de volgende kans.’

Berntsen is de laatste om te zeggen dat dit de beste methode is. Profclubs in Nederland proberen talenten zo vroeg mogelijk binnen te hengelen. ‘Er zijn heel veel goeie voetbalopleidingen’, zegt hij. ‘Het is ook logisch dat ze het in Amsterdam en Rotterdam anders doen dan in Bryne. En jullie hebben toch ook veel goeie spelers?’

Weinig verleidingen

Hij ziet wel het risico dat spelers te veel op een voetstuk worden gezet. ‘Dat is niet gezond voor het brein van jongeren, daar kunnen sommigen aan kapot gaan.’

Het grootste voordeel van zijn eigen aanpak: op deze manier helpt voetbal jongeren zich voor te bereiden op het leven. Het maakt niet uit of ze profvoetballer worden of loodgieter, ze zullen altijd moeten samenwerken met allerlei soorten mensen en zich moeten aanpassen.

‘Wij wilden zoveel mogelijk spelers zo lang mogelijk en zo goed mogelijk laten spelen’, zegt hij met veel overtuiging. ‘Want dan ontwikkelen ze geen slechte gewoontes.’

Erling Haland in het shirt van de Noorse club Molde. Beeld SNS Group via Getty Images

Met de verleidingen in Bryne valt het op zich mee, zeker op pinkstermaandag is het er uitgestorven. Haalands grootste zondes waren het eten van de kip of eend met zoetzure saus bij Wen Hua House (die prima smaakt voor een Chinees in een Noors dorp) en de kebab pizza van Yummy Time (in zijn genre uitstekend).

Gesigneerde shirts en foto’s hangen er als het bewijs dat Haaland er geregeld kwam. In de Noorse pers maken inwoners van Bryne grappen over de buitenlanders die op ‘Haaland-safari’ komen, maar stiekem zijn ze zelf ook wel trots op hun dorpsgenoot. De gigantische muurschildering van de spits in Dortmund-shirt – gemaakt door de kunstenaar Pøbel, de lokale Banksy – is er het grootste bewijs van.

De wereld in

Voor Haaland de wereld introk – eerst naar Molde en via Salzburg en Dortmund naar Manchester – kon Berntsen hem nog een uitdaging geven: zijn basisdebuut in het eerste van Bryne. Was hij klaar op zijn 15de? ‘Als je wacht met jonge spelers tot ze helemaal klaar en volwassen zijn, dan maken ze nooit hun debuut’, redeneert hij. Hij zette Haalands naam op het bord, tot schrik van ploeggenoot Robert Undheim.

‘Ik had die week goed getraind’, zegt de voetballer die nog steeds bij Bryne speelt. ‘Maar toen zag ik zijn naam staan en niet die van mij. Het was nog op mijn verjaardag ook.’ Natuurlijk was hij pissig, omdat hij plaats moest maken voor een tiener. ‘Gefeliciteerd klootzak’, zei hij niettemin met een grijns tegen Haaland. ‘Je hebt het geflikt.’

Nu gaat hij door het leven als de man die gewisseld werd voor Erling Haaland. ‘Ik was het eigenlijk al vergeten’, zegt hij lachend. ‘Door het succes van Erling is het weer opgerakeld, maar ik kan ermee leven.’

De aanvaller is geblesseerd en kijkt toe vanuit de skybox, waar de club in 1987 een Noorse primeur mee had. Sindsdien is er weinig aan het interieur veranderd, de Bryne-vips lopen er af en aan naar het buffet en sluiten af met een kartonnen bordje met snoep. Hun ploeg zien ze hard werken, maar ook verliezen door een vrije trap van KFUM-aanvoerder Robin Rasch, die er zeven jaar geleden ook bij was.

‘Ik kon wel zien dat Haaland talent had’, herinnert hij zich. ‘Maar hij was nog erg dun. Ik ben blij dat ik tegen hem speelde toen hij 15 was. Hij was nog lang niet de machine, het beest dat hij nu is.’

Machine, beest, robot, bovenmenselijk, het zijn termen die buitenstaanders vaak gebruiken als ze over Haaland praten. De mensen in Bryne die hem hebben meegemaakt, zeggen precies het tegenovergestelde. Aardig, grappig, zelfverzekerd dat wel, maar toch bescheiden en vooral gewoon. ‘Als ik hem op tv zie, zie ik nog steeds dezelfde jongen’, zegt trainer Berntsen. ‘Ik zie dat hij lol heeft, dat hij goed in zijn vel zit.’

Geen normaal leven

Haaland zelf erkende laatst niettemin dat een normaal leven er voor hem niet meer in zit. Met elk succes, elk record neemt zijn bekendheid toe. ‘Ik probeer elke dag zoveel mogelijk mezelf te zijn en goede, eerlijke en aardige mensen om me heen te hebben. Ik denk dat dat de sleutel is.’

Berntsen gelooft dat het hem zal lukken beide benen op de grond te houden. Ook omdat hij het nest kent waaruit hij komt. Vader Alfie bemoeide zich nooit met de training, liet de coaches hun werk doen, ook al was hij zelf profvoetballer geweest. Gewoon een goeie kerel, dat heeft hij zelf recent nog ondervonden.

De coach vertelt dat hij eerder die dag op de begraafplaats was om het graf te bezoeken van zijn zoon Sander die vorig jaar mei op 22-jarige leeftijd is verongelukt. In de donkerste periode werd er bij hem thuis aangebeld. Het was Alfie Haaland. ‘Hij heeft een half uur bij ons gezeten, om ons te steunen, om te praten over Sander. Zo’n mens is hij.’

Bijzondere topscorer

Haaland scoorde gek genoeg nooit voor het eerste team van Bryne: het is de enige ploeg waarvoor hij nooit een doelpunt maakte. Hij was nog niet volgroeid, viel meestal kort in en speelde dan niet als centrumspits. Maar zijn talent was al ontdekt, na slechts zestien wedstrijden vertrok hij naar Molde, naar de hoogste Noorse divisie, naar grotere roem.

In Bryne dromen ze ervan dat hij ooit terugkomt. Vader Haaland scoorde tien keer voor de plaatselijke club, de oudoom van zijn moeder Gabriel Hoyland zelfs 170 keer. Scoren voor het eerste van Bryne is een erezaak, het zou de ultieme uitdaging zijn voor Haaland.

‘Maar Erling is niet alleen bezig met zijn eigen doelpunten’, relativeert zijn voormalige coach. ’Hij is een bijzondere topscorer, als hij ziet dat een teamgenoot er beter voorstaat, zal hij altijd de bal afleggen.’

Berntsen zal nooit beweren dat het door zijn aanpak komt. En al helemaal niet dat Erling door hem de top heeft gehaald. ‘Maar we kunnen nu wel zeggen dat het óók op deze manier kan. We hebben hem in Bryne niet kapot gemaakt.’