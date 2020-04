Niks geen grap, Menno Vloon traint met de polsstok in de tuin

Polsstokhoogspringer Menno Vloon doet een trainingssprong de tuin bij zijn trainer Christian Tamminga in Pijnacker. Beeld Klaas Jan van der Weij

De atletiekbanen zijn gesloten, maar op Instagram ben je aan het polsstokhoogspringen. Hoe zit dat?

‘Ik heb een polsstokhoogspringmat neergelegd in de tuin van mijn trainer Christian Tamminga in Pijnacker. Ik ben sinds de crisis samen met mijn vriendin bij hem ingetrokken. Hij had een paar weken geleden al een voorgevoel dat er een soort lockdown zou komen en dat het slim zou zijn om een springopstelling te maken.

De aanloopbaan had ik zelf al. Die verhuur ik als er wedstrijden buiten de atletiekbaan worden gehouden, op stadspleinen bijvoorbeeld. Mijn trainer kon een mat lenen bij een atletiekvereniging uit de buurt. Die club wilde hem wel in bruikleen geven, want niemand kon hem nu gebruiken.

De hele opstelling ligt er al en paar weken. We hebben heel precies uitgemeten hoe het zou passen. We hadden meerdere opties, maar zoals hij nu ligt, ligt hij goed op de wind. Je wil het liefst wind mee tijdens je aanloop en nu ligt hij zuid-zuidwest.

Mijn trainer zei een tijd geleden al: binnen twee jaar heb jij een mat in je tuin. Zo gek ben je wel. En inderdaad, nu is het zo.’

Is het geen gimmick? Hoe serieus kun je erop trainen?

‘Het is een beetje spelen natuurlijk, maar ook echt belangrijk. Ik heb het nodig. Ik moet blijven springen om scherp te blijven. En zo kan ik blijven werken aan mijn zwakke punten.

Ondertussen spring ik een stapje voor op de rest. Wereldwijd zijn de polsstokhoogspringers met een eigen mat op de vingers van één hand te tellen. Renaud Lavillenie, olympisch kampioen in 2012, heeft er een in zijn tuin. Sam Kendricks, de regerend wereldkampioen, ook. Zo zijn er hoogstens nog twee of drie. Ik hoor dus een beetje bij de groten der aarde.

Lavillenie had deze week een uitdaging bedacht: thuis 5.61 meter springen. Vervolgens deed Kendricks dat ook. Het leek me leuk om het ook te proberen en het lukte. Ik heb op Instagram meteen gevraagd wat de volgende hoogte wordt. Misschien komt er volgende week weer een challenge.’

Hoe heb je de lockdown van de laatste weken ervaren?

‘Ik baal ervan als een stekker. De Olympische Spelen zijn afgelast en het lijkt erop dat het wedstrijdseizoen al voorbij is voor we eraan zijn begonnen. Ik acht de kans echt klein dat we nog serieus gaan springen. Misschien alleen in Nederland in kleine groepjes. Dat is jammer, want ik ben wel echt in vorm aan het raken.

Voor de Spelen was ik een soort van half geplaatst. Je kunt je op twee manieren kwalificeren: of 5.80 meter springen of op basis van de wereldranglijst. Daarop stond ik 26ste en dat zou genoeg zijn, al valt de definitieve beslissing daarvoor pas vier weken voor de Spelen. Nu is het dus nog een jaartje afwachten of ik mijn olympische debuut kan maken.

Het beste zou zijn om bij de eerste wedstrijd maar meteen over 5.80 meter te springen. Ik moet dat kunnen, want ik heb met 5.85 meter het Nederlands record in handen.

Het liefst doe ik nu wedstrijden, maar ik weet dat dat niet kan. Het lastigste is dat ik niet weet wat ik kan verwachten. Het EK staat nog op de kalender voor eind augustus, maar ik heb geen idee of dat nog doorgaat.

Ik ben wel eens lang geblesseerd geweest, maar deze situatie voelt heel anders. Een blessure is veel erger. Dit is meer alsof je geschorst bent. Niet dat ik dat ooit heb meegemaakt, maar zo stel ik me dat voor. Je kunt trainen, je bent fit, maar je bent verbannen van wedstrijden.’

Je kunt er ook voor kiezen om daarom gas terug te nemen en de boel op te pakken als er wedstrijden in het verschiet liggen. Waarom train je door?

‘Sommige trainingen doe ik wel op een lager pitje. Maar ik wil ook niet helemaal niets doen, want daar word je alleen maar slap van. En ik kan veel doen. Mijn trainer heeft een krachttrainingsruimte en we hebben ook nog een rekstok neergezet in de tuin voor turnoefeningen.

Eigenlijk zit ik nu heel lekker in mijn vel. Het is hier fantastisch. Ik doe drie stappen uit mijn slaapkamer en ik sta op de mat. Geweldig. Het is een ideaal mini-trainingskampje zo.’

De coronacrisis heeft ook zijn economische consequenties. Hoe red jij het financieel?

‘Ik heb geen beurs van NOCNSF, maar ik maak me niet echt zorgen. Ik heb wat gespaard en ik heb gelukkig nog geen eigen huis. Normaal woon ik bij mijn ouders. Ik kan het wel even uitzingen, al verdien ik nu zonder de wedstrijden eigenlijk niets. Maar goed, het moet niet al te lang duren natuurlijk.’