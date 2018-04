Niki Terpstra, nuchtere Noord-Hollander die langzaam bij de beste wielrenners ooit is gaan horen

Terpstra is de opvolger van Adrie van der Poel, in 1986 de laatste Nederlander die de Ronde van Vlaanderen wist te winnen. Met zijn zege in Parijs-Roubaix in 2014 heeft hij nu de twee belangrijkste wielermonumenten gewonnen. Hij is daarmee de derde landgenoot die beide wedstrijden heeft gewonnen. Alleen Hennie Kuiper (Ronde van Vlaanderen, 1981 en Paris-Roubaix, 1983) en Jan Raas (RvV, 1979 en P-R, 1982) gingen hem in een andere eeuw voor.



Het voorjaar is het seizoen van Terpstra. Als nieuweling waren dat de wedstrijden waar hij van droomde. Nu als coureur leeft hij voor die eerste maanden van het jaar. In de Tour de France is demarreren al lang niet leuk meer, klaagde hij al eens. Vrijwel geen enkele ontsnapping houdt daar toch ooit stand, zei Terpstra. En dat is juist wat hij wil: aanvallen. Koersen. Desnoods tegen beter weten in. In zijn tweede jaar als prof, in 2008 bij het Duitse Milram, kreeg hij van de commentatoren van de Belgische tv de geuzenaam 'de onvermijdelijke'. Hij bleef het maar proberen.