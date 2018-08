Niki Terpstra, geliefd bij Quick-Step, vertrekt naar Direct Energie voor de Touretappe

Niki Terpstra in actie tijdens de laatste etappe van de Binckbank Tour. Foto BELGA

Als voorafgaand aan de laatste etappe van de Binck Bank Tour zondagochtend de platte beats van Lil’ Kleine en Boef door de teambus van Quick-Step dreunen, kan er maar één man de dj zijn: Niki Terpstra, de Nederlandse gangmaker die na bijna acht jaar de Belgische wielerploeg verlaat. De 34-jarige Noord-Hollander maakte afgelopen week bekend over te stappen naar Direct Energie, een kleine Franse ploeg. Het is een van de opvallendste wielertransfers van deze zomer.

De finish van de beslissende etappe ligt zondag op de Muur van Geraardsbergen, de bekende fietsberg bij het gelijknamige dorpje in Oost-Vlaanderen. Twee jaar geleden pakte Terpstra hier de eindoverwinning in de Eneco Tour, de voorloper van de Binck Bank Tour; blijvende bijnaam: Ron­de van de Lage Landen. Dit jaar gaat de eindwinst naar het Sloveense talent Matej Mohoric (23) van Bahrein-Merida. Terpstra wordt negende in het algemeen klassement op 43 seconden achterstand.

Extra sponsor

Ploegbaas Patrick Lefevere had Terpstra graag nog een jaar bij Quick-Step gehouden, geeft hij toe. Maar hij kon naar eigen zeggen het geld niet bij elkaar krijgen voor een contractverlenging. ‘Ik had echt de middelen niet om hem een nieuw contract aan te bieden. Misschien had ik dat ergens in de komende dagen wel gehad, als er nog een extra sponsor wordt gevonden. Maar ik wilde hem niet aan het lijntje houden.’

Bij de Belgische ploeg, waar hij sinds 2011 in dienst is, behaalde Terpstra zijn grootste successen. Hij won de monumenten Parijs-Roubaix (2014) en de Ronde van Vlaanderen (2018). Ook in de andere voorjaarsklassiekers was hij vrijwel altijd goed. Twee keer won hij Dwars door Vlaanderen (2012 en 2014). Afgelopen jaar schreef hij ook nog de E3-Harelbeke op zijn naam.

Lefevere snapt de keuze van de Nederlander wel. ‘Als hij nog langer had gewacht, was hij misschien tussen twee stoelen gevallen’, zegt Lefevere. ‘Tussen wal en het schip. Niki heeft veel geduld gehad. Ik was bang dat het uiteindelijk nog mis zou gaan als hij nog langer zou hebben gewacht. Dat wilde ik absoluut niet op mijn geweten hebben. Daarvoor heb ik Niki te lief.’

Nikin Terpstra bij de start van de derde Etappe van de Binckbank Tour. Foto BELGA

Geweldige teamspeler

Tom Steels, ploegleider van Quick-Step, is ook fan van Terpstra. ‘Het is een geweldige teamspeler. En hij is misschien een a-typische renner, maar ik kan met recht zeggen dat hij mijn carrière als ploegleider kleur heeft gegeven met zijn overwinningen. De mooiste? Dan denk ik toch die in de E3-Harelbeke afgelopen jaar. Zelden heb ik zo’n spannende laatste kilometers meegemaakt in de ploegwagen. Jammer dat hij vertrekt.’

Geld speelde zeker een rol, motiveerde Terpstra zijn keuze nadat Direct Energie de komst van de Nederlander naar buiten had gebracht. Maar ook de garantie om nog twee jaar als absolute kopman in het voorjaar te kunnen rijden. Bij Quick-Step bestaat de ploeg uit meer renners die zich hebben gespecialiseerd in de zware eendagswedstrijden in het voorjaar.

In het geel-zwarte tenue van Direct Energie gaat Terpstra bovendien voor een nieuw doel: een etappe winnen in de Tour de France. Uit het aankondigingsfilmpje van de Franse ploeg: ‘Wat als je al de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix hebt gewonnen? Waar droom je dan nog van? Winnen in de Tour de France. Met een ploeg die daar honderd procent voor gaat.’

Lefevere: ‘Groot gelijk dat hij het wil proberen in de Tour. Hij is pas 34 en kan nog wel even mee. Bij ons reed hij de afgelopen Ronde van Frankrijk in dienst van Fernando Gaviria. Bij Direct Energie krijgt hij de kans wel.’

Franse aanvallers

Direct Energie is een ploeg van (voornamelijk Franse) aanvallers. Een rijstijl die Terpstra goed ligt. Niet voor niets kreeg hij al vroeg de bijnaam ‘de onvermijdelijke’. Hij bleef het maar proberen. Soms tegen beter weten in.

Terpstra over zijn nieuwe ploeg: ‘Ik was onder de indruk van de Direct Energie tijdens de Vlaamse klassiekers. Damien Gaudin, Sylvain Chavanel en Adrien Petit behoorden tot de hoofdrolspelers van het voorjaar. En de aanvalslust tijdens de Tour sprak me natuurlijk zeer aan.’

Volgens Lefevere kan hij ook zonder een machtige ploeg als Quick-Step een rol van betekenis gaan spelen komend seizoen. ‘De manier waarop hij de Ronde van Vlaanderen won dit jaar... Hoe hij daar weg sprong op de Hotond, terwijl Vincenzo Nibali in zijn wiel zat. Dat was schitterend. Je hebt het hier wel over een voormalig Tourwinnaar en de winnaar van Milaan-Sanremo! Poef, Nibali moest er gewoon af. We zijn gewaarschuwd.’

Ook ploeggenoot Stybar gaat Terpstra missen, zegt hij zondag. Zowel tijdens als buiten de koers, voegt hij toe. De twee leerden elkaar kennen tijdens de Vierdaagse van Duinkerke in 2012. ‘Ik was toen ook pas net bij de ploeg. We werden daar bij elkaar op de kamer gelegd. Het klikte meteen. We hebben sindsdien samen zo veel mooie wedstrijden gefietst. Nu wordt hij mijn tegenstander. Dat zal even wennen zijn. Misschien ga ik zelfs die muziek van hem missen. Heel misschien.’