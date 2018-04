Niki Terpstra en zijn jacht naar de dubbel op de kasseien

Het is in de wielrennerij een overtuigend bewijs van grootmeesterschap: op twee opeenvolgende zondagen in april winst in zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix. Wie in nauwelijks meer dan een week de kastijding op de kasseien doorstaat en zegeviert in beide wedstrijden van meer dan 250 kilometer, wacht een plek in de schrijn van wielergoden.



Niki Terpstra (33) weet na zijn winst in Oudenaarde dan ook alle ogen op hem gericht als hij komende zondag aan de start verschijnt in Compiègne.