Nijmeegs talent met ouders uit Sierra Leone wil in Eindhoven een PSV-legende worden

Isaac Babadi (m) heeft samen met Joey Veerman plezier tijdens de uitreiking van de Johan Cruijff Schaal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Overal waar Isaac Babadi zich begeeft, beweegt broer Samuel in zijn schaduw met hem mee. Dat was al zo toen hij als kleine jongen zijn eerste stappen zette bij de Nijmeegse amateurvereniging SV Hatert en dat is nog steeds zo nu het 18-jarige talent zijn doorbraak beleeft bij PSV. De negen jaar oudere Samuel is naast zijn broer ook zijn personal trainer, zaakwaarnemer en vaderfiguur.

Vorige week zat hij in het Philips Stadion op de tribune toen Isaac Babadi in de derde voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz (4-1 winst) zijn eerste officiële doelpunt voor PSV maakte en een staande ovatie kreeg bij zijn wissel. Samuel: ‘Het was een emotioneel moment, omdat ik weet hoe vaak hij hierover al heeft gedroomd.’

Over de auteur

Guus Peters schrijft sinds 2014 over voetbal en tennis voor de Volkskrant.

Met Babadi is de grootste PSV-surprise van het nog prille seizoen genoemd. De technisch volmaakte middenvelder, die zowel in zijn linker- als rechtervoet veel gevoel heeft, stal de eerste weken van het seizoen samen met recordaankoop Noa Lang (12 miljoen) de harten van de Eindhovense fans. Dinsdagavond speelt hij met PSV in Oostenrijk de returnwedstrijd tegen Sturm Graz.

‘Het gaat snel’, zegt Samuel over de ontwikkeling van zijn jongere broer, die zijn wedstrijden vorig seizoen in Jong PSV speelde. ‘Hij krijgt veel vertrouwen van trainer Peter Bosz en geniet van elk moment. Het is een voorlopig hoogtepunt van een project waar we al heel lang mee bezig zijn.’

Uit Sierra Leone gevlucht

Dat project begon al toen Samuel zijn broer Isaac op driejarige leeftijd meenam naar het Johan Cruijff Court in de wijk Willemskwartier in Nijmegen. Een paar jaar daarvoor was Samuel met zijn moeder vanwege de oorlog uit Sierra Leone gevlucht. Via België, het Friese Wolvega en Brabantse Oisterwijk belandden ze in Nijmegen, waar zich een gemeenschap uit Sierra Leone had gevestigd.

Zijn moeder werd in Nederland verliefd op een man uit Sierra Leone en samen kregen ze een kind: Isaac Babadi. Maar toen die relatie naar een paar jaar stukliep en de vader van Babadi naar Engeland verhuisde, sprak Samuel iets met zichzelf af. ‘Ik was dertien en heb toen besloten die vaderrol op mij te nemen. Ik wilde niet dat Isaac net als mij een vaderfiguur zou missen.’

Ondanks het leeftijdsverschil van negen jaar hebben de broers iets dat ze bindt: voetbal. ‘We waren altijd buiten met een bal’, zegt Samuel, die zelf in de jeugdopleiding van NEC en Helmond Sport speelde. ‘Dan ging ik eerst een uur met mijn broertje trainen. Ik rolde de bal naar hem en hij moest die met links en rechts terugschieten. Daarna kwamen mijn vrienden en ging Isaac naar ons zitten kijken.’

Behoorde tot de beste spelers

Bij NEC, waar Babadi op zijn negende werd opgenomen in de jeugdopleiding, hadden ze al snel door dat ze met een jongen te maken hadden die op straat was opgegroeid. ‘Isaac was echt een baasje die wilde laten zien wie hij was. Technisch behoorde hij meteen tot de beste spelers’, zegt Iddo Roscher, destijds hoofd jeugdopleiding bij NEC. ‘Een goeie gast ook, alleen nam hij het soms wat minder nauwkeurig met de regels, zoals bijvoorbeeld op tijd komen.’

Het talent bleef niet lang onopgemerkt. Babadi was dertien jaar toen hij de overstap maakte naar PSV en bij een gastgezin in Geldrop ging wonen, al sliep hij daar bijna nooit, herinnert Samuel zich. ‘Het was een heel warme familie, maar Isaac vond het fijner om met het openbaar vervoer naar huis te komen. Ik pikte hem op het station in Nijmegen op.’

Babadi pendelde drie jaar tussen Nijmegen en Eindhoven tot hij op zijn zestiende zijn eerste jeugdcontract tekende. Samen met de in Sierra Leone geboren zaakwaarnemer Sahr Senesie (halfbroer van Real Madrid-verdediger Antonio Rüdiger) besloot Samuel de zaken van zijn jongere broer te gaan behartigen en met hem mee naar Eindhoven te verhuizen. ‘Hoe minder hij hoeft te reizen, hoe meer hij kan rusten.’

Wilde vooral acties maken

‘Isaac heeft in de jeugdopleiding altijd te boek gestaan als toptalent en speelde vaak mee met het team dat een jaar ouder was’, zegt Theo Lucius. De oud-prof werkte de afgelopen jaren in de jeugdopleiding met Babadi, die drie jaar geleden bij een ongelukkige actie zijn enkel, kuit- en scheenbeen brak. ‘Hij was als jeugdspeler nog heel erg met zichzelf bezig, wilde vooral acties maken. Ongeacht zijn positie op het veld.’

Lucius was blij verrast toen hij de aanvallende middenvelder zijn eerste wedstrijden in PSV 1 zag spelen, al werd hij afgelopen weekend tegen Utrecht al in de rust gewisseld. ‘Hij heeft vorig jaar bij Jong PSV grote stappen in zijn volwassenheid gezet. Daar heeft hij al mogen ruiken aan het profvoetbal. Nu weet hij veel beter wanneer hij de bal één of twee keer moet raken of een actie kan maken.’

Op de achtergrond is PSV inmiddels druk bezig om het contract van de tengere middenvelder, dat aan het eind van dit seizoen afloopt, te verlengen en op te waarderen. De club weet dat het dieper in de buidel moet tasten, nu het de jeugdinternational zijn kunsten op het hoogste niveau heeft laten zien. ‘Isaac heeft de intentie om bij PSV te blijven, maar daar moet wel een stukje waardering tegenover staan’, zegt Samuel. ‘Hij is hier op zijn plek en wil een grote speler, een legende, worden bij PSV.’