Nieuwsuur: vechtsporters Badr Hari en Hesdy Gerges betrapt op doping – schorsing van vier jaar dreigt

Het tweetal kan voor vier jaar worden geschorst. Hun zaak ligt nu bij de tuchtrechters van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Ook twee buitenlandse kickboksers, de Braziliaan Ariel Machado en de Kroaat Mladen Brestovac, zouden zijn betrapt op doping.

Hari en Gerges vochten vorig jaar maart tegen elkaar in Ahoy. Hari won de wedstrijd toen op punten. Zowel Hari als Gerges wilde tegen Nieuwsuur geen commentaar geven. Kickboksorganisatie Glory, waar de twee vechters bij zijn aangesloten, zegt geen mededelingen te doen over ‘eventuele zaken die in behandeling zijn.’ Ook het ISR zegt over lopende dopingzaken niet te kunnen praten.

Vorig jaar werden ook al twee kickboksers uit de stal van deze commerciële promotor gepakt wegens dopinggebruik. Het ging toen onder andere om de Tilburger Ismael Lazaar. Hij werd na een wedstrijd tegen Rico Verhoeven betrapt op het gebruik van testosteron en stanozolol. Deze twee kickboksers werden voor vier jaar geschorst.

Hari en Gerges zouden na het gevecht in Ahoy zijn betrapt op het gebruik van doping. Beeld ANP

Miljoenen kijkers

De 34-jarige Hari, die de afgelopen jaren ook vanwege beschuldigingen van mishandeling in het nieuws kwam, is een van de belangrijkste vechters van Glory. Naar zijn gevecht tegen Verhoeven vorig jaar keken miljoenen kijkers wereldwijd. Als hij geschorst wordt, zou dat een forse klap zijn voor de promotor.

Glory heeft volgens Nieuwsuur het Engelse advocatenkantoor Morgan Sports Law ingehuurd om de beschuldigingen aan te vechten. Hari werd in 2015 in hoger beroep veroordeeld wegens de mishandeling van de later vermoorde zakenman Koen Everink.