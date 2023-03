Nieuwste trend in voetballand: gaten in sokken tegen kuitkramp

De kapotte sokken van Xavi Simons tijdens een wedstrijd van PSV. Beeld ANP

Voor elke wedstrijd pakt PSV-blikvanger en Oranje-international Xavi Simons een schaar. Vervolgens knipt hij zorgvuldig een paar gaten in zijn voetbalkousen, om precies te zijn aan de achterkant, de kant van zijn kuiten. Daarna verlaat hij pas de kleedkamer.

Na kapsels, tatoeages en de kleur van hun voetbalschoenen is er een volgende troef voor voetbalprofs om zich in uiterlijke zin van de ander te onderscheiden: de voetbalkous. De ene voetballer draagt ze ver over zijn knie, de ander juist halverwege de kuit. Sommigen knippen hun kous bij de enkel door en vervangen het voetstuk door een kleine witte sok, die ze dan weer vasttapen aan de bovenkant van hun kous.

Over de auteur

Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

Laatste trend: profs die gaten in hun kousen (laten) knippen. De frêle Simons zweert erbij. ‘Ik doe dat al heel lang. Toen ik nog in de jeugd bij Barcelona speelde, maar bij mijn volgende club Paris Saint-Germain mocht het niet. Toen droeg ik mijn kousen heel laag. Nu bij PSV is het geen probleem.’ De reden? ‘Ik kreeg snel kramp in mijn kuiten.’

‘Beter ademen’

Kuitkramp, letterlijk het samentrekken van spiervezels in de kuit door vermoeidheid, is ook de reden dat AZ-talent Milos Kerkez met gaten in zijn kousen speelt. ‘Nieuwe voetbalkousen zitten heel strak, nu kunnen mijn kuiten beter ademen.’ Hij knipt de gaten er overigens niet zelf in. ‘Dat doet de dokter voor me.’

Na de wedstrijd gooit Kerkez de kousen weg, want dan is de rek eruit. Voor de volgende wedstrijd ligt een nieuw setje klaar.

Kerkez en Simons benadrukken dat het niets met mode te maken heeft. Kerkez: ‘Het heeft juist te maken met topsportbeleving. Onze generatie wil niets aan het toeval overlaten.’

Kerkez en Simons staan niet alleen, ook de Engelse internationals Kyle Walker, Bukayo Saka en Jude Bellingham speelden op het WK met gaten in hun sokken. De gaatpatronen verschilden bij hen sterk van elkaar. Walker had door allemaal kleine ronde gaatjes te knippen een soort polkadotmotief gecreëerd, Bellingham voetbalde met alleen een brede kier aan de bovenkant in zijn kousen.

Geen bewijs

Volgens verschillende (oud-)sportartsen is er geen enkel wetenschappelijk bewijs voor dat gaten in de voetbalkous krampaanvallen tegengaat. Cees-Rein van den Hoogenband, die 25 jaar clubarts bij PSV was, onderschrijft dat. ‘Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar volgens mij is het onzin. Het is juist beter als de druk op de kuit gelijkmatig verdeeld is en dat de kuitspier warm blijft.’

Van den Hoogenband zag de sok al op allerlei manieren opgehesen worden. ‘Het zijn toch vooral modeverschijnselen. Iemand roept wat of doet wat aparts en dat vindt dan weer navolging. En ineens verdwijnt dat dan weer, zoals de neuspleisters of een flinke lik Vicks op de borst.’

In het verleden voetbalden spelers als Søren Lerby, Stan Valckx, Johan Derksen, Hans Kraay junior, George Best en Hans-Peter Briegel met de sokken zelfs op de enkels. Van den Hoogenband: ‘Het zag er stoer uit. Valckx en Lerby waren ook echte ijzervreters. Op zeker moment werden scheenbeschermers verplicht. Toen pakte Stan de scheenbeschermers die van zijn jongere broertje waren geweest, zo kon hij zijn sokken laaghouden.’

Oud-PSV-spits Mateja Kezman was de eerste die zijn sokken ineens tot ver over zijn knieën trok. Van den Hoogenband: ‘Hij zei dat het lekker zat. Kezman was een jongen met wel meer aparte dingen. Hij wees na een doelpunt naar zijn rug waar zijn naam stond. Dat vonden veel mensen afgrijselijk, ook binnen de spelersgroep. Nu zie je dat de sokken weer wat lager worden gedragen.’

‘Beetje bijgeloof’

AZ-speler Mees de Wit is zo’n lagekousendrager. ‘Het is een beetje bijgeloof. Sinds ik ze heel laag draag, zit er een stijgende lijn in mijn carrière. Ik vind het ook mooi, het is een beetje styling.’

De Wit ontkent dat hij zijn kousendracht heeft afgekeken van Memphis Depay, Paulo Dybala en Jack Grealish, de beroemdste spelers met afgezakte kousen. Depay draagt zijn sokken op die manier vanwege de omvang van zijn gespierde kuiten, zo vermoedt een ingewijde. Nieuwe kousen zitten dan snel te strak. Maar Depay is ook een modebewuste trendsetter die zijn gespierde, getatoeëerde lijf graag toont. Voor Nederland-Luxemburg in 2017 kwam hij voor de warming-up het veld op met witte kousen. Het leidde tot irritatie bij analyticus en oud-prof Pierre van Hooijdonk. Hij vond dat Depay zich zo buiten de groep stelde.

Memphis Depay (l) is een notoire lagekousendrager, rechts Xavi Simons. Bij Fransman Kingsley Coman zitten de kousen keurig omhoog.

Manchester City-speler en Engels international Grealish, getooid met een hip haarbandje, verklaarde al eens dat het puur toeval is dat hij met afgezakte kousen speelt. ‘Ik speelde in mijn jeugd ooit een volledig seizoen met dezelfde kousen, maar die waren na verloop van tijd zo gekrompen in de was dat ze niet veel hoger dan halverwege m’n scheenbeen kwamen. Ik voetbalde toen écht een goed seizoen. Daarna heb ik het zo gehouden.’

Er kwamen vaak scheidsrechters naar hem toe om hem te vertellen dat het beter zou zijn om hogere sokken waar grotere scheenbeschermers onder passen te dragen. ‘Maar ik blijf gewoon mijn ding doen.’

Gripsok

Al eerder was er een andere trend: profspelers die een witte sok dragen onder hun voetbalkous. Dit is een zogeheten gripsok. Veelgehoorde reden: met een normale gladde voetbalkous kan de voet in de schoen verschuiven, de ruwe gripsok voorkomt dat.

NEC-speler Lasse Schöne, gripsokdrager van het eerste uur: ‘Het heeft echt effect, je hebt echt meer grip. Misschien niet veel, maar het zijn de kleine details die steeds belangrijker worden. Als je net even doorglijdt in je schoen bij een vrije trap kan dat het verschil zijn tussen een bal op de lat of er net onder.’

Niet de minsten dragen een gripsok, onder meer Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé en Frenkie de Jong. Het is verplicht om dezelfde kleur voetbalkousen te dragen. Maar daar is iets op bedacht: de clubkous wordt bij de enkel afgeknipt, het bovenste deel wordt vervolgens over de gripsok aangetrokken en vastgetapet.

Al dat geknip in nieuwe sokken klinkt niet erg ecologisch bewust. Siem de Jong, De Graafschap-speler en ondernemer in duurzame kleding, voetbalt ook met een andere sok en daarboven zijn voetbalkous om meer grip te hebben. ‘Tegenwoordig leveren kledingsponsors kousen zonder voetstuk bij clubs. Dus dat afknippen hoeft niet meer. Die kousen worden bij mijn weten gewoon gewassen. Het is niet zo dat er telkens twintig paar nieuwe sokken worden uitgedeeld.’

Rebel Luis Suárez

Er zijn ook spelers die hun afwijkende kousendracht afzworen. Luis Suárez oogde lang als een rebel op de Nederlandse velden met zijn halflange manen, haarband en afgezakte kousen. Maar in de zomer van 2009 verscheen hij ineens bij Ajax met zijn haar tot boven zijn oren weggeschoren en stevig opgehesen kousen. Dit op advies van zijn vrouw Sofia die vond dat hij ‘er niet uitzag’, zo vertelde Suárez. Hij moest maar eens volwassen worden. Prompt kreeg de spits de aanvoerdersband.

Ook Feyenoord-aanvoerder Orkun Kokcü hijst zijn kousen tegenwoordig netjes op tot net onder zijn knieën. Maar dat komt doordat hij simpelweg fitter is geworden, vertelde hij aan VI. ‘Ik begon steeds makkelijker te lopen, zodat ik op een dag mijn sokken niet meer laag hoefde te dragen. Dat deed ik altijd wel en niet omdat ik het zo mooi vond. De reden was dat ik altijd kramp kreeg in mijn kuiten. Dat kwam doordat ik niet fit was. Als ik mezelf nu terugzie, met die afgezakte kousjes: zag er niet uit.’

Weinig trainers laten zich uit over de kousentrend onder hun spelers. Alleen José Mourinho liet via Instagram een keer zijn afkeer blijken. De gelauwerde coach van AS Roma postte een foto van allerlei kuiten van voetbalprofs die kapotgeknipte kousen droegen met daaronder de tekst: ‘Prachtige sokken voor het prachtige spel... toegestaan door de voetbalautoriteiten!’

Navraag bij de KNVB leert dat de Nederlandse voetbalbond het toejuicht als spelers er ‘netjes bij lopen’, maar dat het knippen van gaten in sokken en het gebruik van tape (mits in dezelfde kleur als de kous die bij het tenue hoort) is toegestaan. In de Spaanse competitie werd wel een keer opgetreden. Valencia-verdediger Ezequiel Garay, notoir kapottesokkendrager, moest van de scheidsrechter nieuwe sokken aantrekken. Hij maakte daarna trouwens met gemak de negentig minuten vol.