Nieuwste ster aan basketbalfirmament is boomlange Fransman

Victor Wembanyama poseert met zijn Spurs shirt. Beeld ANP / EPA

Bij de jaarlijkse draft van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA, het moment waarop vers talent wordt verdeeld, onthaalden ploeterende clubs afgelopen donderdag hun nieuwe verlossers. Zoals verwacht werd de sensationele Fransman Victor Wembanyama (19 jaar oud en 2,26 meter lang) als eerste gekozen door San Antonio Spurs, dat met ‘Wemby’ verzekerd lijkt van een zonnige toekomst. Toch is succes met een supertalent niet gegarandeerd.

‘Ik heb hier mijn hele leven van gedroomd’, sprak een huilende Wembanyama toen de Spurs hem selecteerden. Lang had de club niet na hoeven denken: de Fransman is een glimmende basketbaldiamant zoals die niet vaak worden gevonden. ‘Mogelijk het grootste talent in de geschiedenis van de teamsport’, jubelde ESPN-journalist Adrian Wojnarowski. Dat de Parijzenaar als eerste zou worden gekozen, was een inkoppertje.

Koen van der Velden schrijft voor de Volkskrant over sport in de Verenigde Staten. Hij woont in New York.

Toen San Antonio in mei de loterij won die bepaalt in welke volgorde gekozen gaat worden, vierden supporters van de club hun geluk alsof het kampioenschap was behaald. De Spurs, die sinds de eeuwwisseling vier keer de beste waren maar de afgelopen seizoenen de play-offs misten, kunnen weer gaan bouwen aan een team dat kans maakt op de titel.

Elk jaar weer klampen supporters zich vast aan een talent dat voor betere tijden moet gaan zorgen. Bij de draft, waar de slechtste teams uit het voorgaande seizoen als eerste mogen kiezen, wordt vooral gehandeld in hoop.

Talent van ‘eens in een generatie’

Wembanyama lijkt een uitzondering. Een talent van ‘eens in een generatie’, zei sterbasketballer LeBron James, die ook zelf in die categorie valt. Alleen blessures lijken de Fransman van glorie te kunnen weerhouden. Maar de praktijk wijst uit dat een hoge ‘pick’ in de draft lang niet altijd niet zaligmakend is.

Kijk naar de Philadelphia 76ers, dat jarenlang met opzet verloor om zodoende de grootste talenten te mogen kiezen. In drie opeenvolgende seizoenen, van 2013 tot 2016, won de club niet meer dan twintig van zijn 82 wedstrijden. Twee keer was de beloning de eerste keuze bij de draft: Philadelphia ging voor de Australiër Ben Simmons en spelverdeler Markelle Fultz. Beiden stelden teleur en spelen inmiddels bij andere clubs.

Alleen de als derde gekozen Joel Embiid uit Kameroen bleek een voltreffer, al was hij de eerste seizoenen geblesseerd. Dit jaar werd hij verkozen tot beste speler van de NBA, maar het beoogde resultaat, een kampioenschap, leverde de zelfverkozen ellende nog niet op.

Spelers die als eerste worden geselecteerd en hun team vervolgens aan een kampioenschap helpen, zijn uiterst zeldzaam. Sinds het loterijsysteem in 1985 werd ingevoerd, werden slechts drie nummers één uitgeroepen tot de beste speler in een finale: Shaquille O’Neal, James en Tim Duncan, die het in San Antonio deed.

Veel grootheden werden pas later gekozen. Michael Jordan als derde, bijvoorbeeld, in 1984. Kobe Bryant was nummer dertien in 1996 en Stephen Curry moest in 2009 wachten tot Golden State Warriors als zevende aan de beurt was.

Soms gaan de clubs die vooraan staan bij het uitdelen van talenten opzichtig de mist in. Toen in 2013 een duidelijke favoriet ontbrak, ging Cleveland Cavaliers voor de Canadese Anthony Bennett. Het werd een flop. In vier seizoenen speelde de center slechts 151 wedstrijden en scoorde hij gemiddeld 4,4 punten per wedstrijd. Bennett speelt momenteel in Taiwan.

Hoe het met Zion Williamson afloopt, moet nog blijken. De Amerikaan werd, net als Wembanyama, gezien als een supertalent dat de NBA naar zijn hand zou gaan zetten. In 2019 werd hij als eerste gekozen door New Orleans Pelicans, maar sindsdien is hij vaak geblesseerd. Afgelopen seizoen kwam de grote, explosieve Zion, die bij zijn universiteitsteam eens uit zijn schoen scheurde, nauwelijks in actie, maar wanneer hij dan op de vloer stond, was hij steevast een uitblinker.

Demonstratiepotje voor de elite

Missers daargelaten; het loont om spelers in de bovenste regionen van de draft weg te plukken. Uit onderzoek van een data-analist van Dallas Mavericks bleek dat een als eerste geselecteerde basketballer veruit de grootste kans maakt (ruim 63 procent) om tenminste één keer mee te doen in een all-star-wedstrijd, een jaarlijks demonstratiepotje waarvoor alleen de elite wordt uitgenodigd.

De conclusie van het onderzoek klonk logisch: hoe hoger de selectie, des te groter is de kans op individueel succes.

De afgelopen kampioenen uit de NBA bewezen niettemin dat het slim kan zijn om bij het winkelen verder te kijken dan de op het oog smakelijkste schappen. De Servische Nikola Jokic van kampioen Denver Nuggets, werd pas als 41ste gekozen. Draymond Green, een steunpilaar van Golden State Warriors, moest 34 spelers voor laten gaan. (De draft bestaat uit twee ronden waarbij in totaal zestig spelers worden geselecteerd.)

Of Wembanyama zijn club aan titels gaat helpen, moet blijken, maar het verleden wees uit dat San Antonio wel raad weet met supertalenten. In 1987 gingen de Texanen met hun eerste ‘pick’ voor center David Robinson, die in 1992 met het Amerikaanse Dream Team goud zou winnen bij de Olympische Spelen van Barcelona. In 1997 schoot de club opnieuw raak met Tim Duncan, die vijf kampioenschappen won.

San Antonio, bekend om zijn gedegen beleid, zal ook Wembanyama omringen met een goede ploeg. Hoe exceptioneel een talent ook mag zijn, in de NBA kan niemand het alleen.