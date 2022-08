Nieuwste Nederlandse tennisverrassing Gijs Brouwer stunt in eerste ronde US Open

Het Arthur Ashe-complex is het grootste stadion van het toernooi. Beeld AFP

En weer, na Botic van de Zandschulp (26) en Tim van Rijthoven (25), verschijnt een Nederlandse tennisser van midden twintig uit het niets op het hoogste wereldtoneel. Gijs Brouwer is ditmaal de naam, 26 jaar oud, uit het Noord-Hollandse Venhuizen. In de eerste ronde van de US Open stuntte hij dinsdagnacht (Nederlandse tijd) tegen de Fransman Adrian Mannarino, de nummer 45 van de wereld: 6-3, 6-4, 6-4.

Zelf begon Brouwer als nummer 181 van de wereld aan het grandslamtoernooi in New York. Voor dit seizoen had de linkshandige tennisser, 1.91 meter lang, nog geen ATP-toernooi gespeeld, laat staan een toernooi van het kaliber US Open. Eén keer had hij de finale van een challengertoernooi gehaald, eerder dit jaar in Tunis.

In New York plaatste Brouwer zich via het kwalificatietoernooi, maar speelde hij in de eerste ronde alsof hij jarenlange ervaring op het hoogste podium had. ‘De droom wordt steeds groter,’ zegt hij een klein uur na zijn overwinning. ‘Ik heb drie sets gefocust gespeeld, we hadden een goed spelplan.’

Mannarino, toch geen kleine jongen, liet hij geen moment in de wedstrijd komen. De Fransman had vlak voor de US Open nog het ATP-toernooi van het Amerikaanse Winston-Salem gewonnen, waar hij onder meer Van de Zandschulp versloeg. Brouwer speelde hem aan flarden met precies servicewerk en lage slice backhands.

Waar de Fransman zijn racket in de derde set tegen de stoel van de umpire smeet, bleef Brouwer ijskoud bij zijn grandslamdebuut. ‘Ik ben een rustige jongen,’ verklaart hij later. ‘Dat zit gewoon in me.’ Droogjes: ‘In de eerste ronde van een grand slam kun je maar beter kalm blijven.’

Net als Van de Zandschulp en Van Rijthoven, die respectievelijk vorig jaar en dit seizoen hun grote doorbraak kenden, bewandelde Brouwer een pad vol hindernissen. Als tiener speelde de Noord-Hollander vooral Future-toernooien, hoger dan de 342ste plaats op de wereldranglijst kwam hij vervolgens niet.

In 2019 werkte zijn lichaam tegen. Brouwer raakte geblesseerd aan een pees en ging zwaar door zijn enkel bij een toernooi in Sint Petersburg. Eenmaal hersteld stond de coronapandemie voor de deur.

Dit seizoen bleef hij fit, en ging het plots beter dan ooit. Vooral zijn eerste ATP-toernooi in Houston gaf hem een flinke scheut vertrouwen. Pas in kwartfinale werd hij uitgeschakeld door de Amerikaan Reilly Opelka. ‘Dat was een resultaat waarmee ik mezelf verbaasde,’ zegt Brouwer.

Dat hij uitgerekend in Houston verder dan ooit reikte, is opmerkelijk. Brouwer werd geboren in de Amerikaanse stad, in de staat Texas. Veel heeft hij desondanks niet met de Verenigde Staten. Het was het land waar zijn ouders tijdelijk woonden, een paar maanden na zijn geboorte verhuisde hij naar Nederland. Een Amerikaans paspoort heeft hij niet.

‘Ik heb altijd geloofd in zijn mogelijkheden,’ zegt Michiel Schapers, die Brouwer begeleidt namens de Nederlandse tennisbond. Al eerder, van zijn vijftiende tot achttiende, trainde Brouwer in Amsterdam bij Schapers, die hem in 2019 opnieuw onder zijn hoede nam.

Ook de oud-prof is onder de indruk van de manier waarop zijn pupil de kalmte bewaarde bij zijn debuut op de US Open. ‘Het is een rustige jongen, altijd in balans,’ zegt Schapers. ‘Hij heeft zich geen moment laten afleiden. Dat is heel knap.’

In New York kende Schapers ook vorig jaar succes, toen hij Van de Zandschulp begeleidde tijdens diens zegetocht naar de kwartfinale. Inmiddels werkt de Brabander met zijn oude coach Peter Lucassen.

Fysieke en mentale obstakels

Brouwer voegt zich bij een groep Nederlandse tennissers die momenteel langzaamaan de wereld(sub)top naderen, en die later in hun carrière tot wasdom kwamen. Van de Zandschulp (22 op de wereldranglijst), Van Rijthoven (voorlopig 117) en de 26-jarige Tallon Griekspoor (46) - allen moesten ze fysieke en mentale obstakels overwinnen. Inderdaad is er sprake van een rode draad, ziet Schapers: ‘De puntjes moesten nog op de i worden gezet. Veel van deze jongens hebben vroeger samen getraind.’ Het succes is aanstekelijk, zegt Schapers. ‘Ze trekken zich aan elkaar op.’

Ook Van de Zandschulp en Van Rijthoven haalden de tweede ronde in New York. Griekspoor werd dinsdag uitgeschakeld.

Schapers zag in de aanloop naar de US Open al tekenen van potentieel moois van Brouwer. In Chicago haalde die de halve finale van een challengertoernooi. ‘Daar zijn we daarna een aantal dagen gebleven om goed te trainen en de accenten te leggen.’

In de tweede ronde neemt Brouwer het donderdag op tegen de Italiaanse Lorenzo Musetti, de nummer 26 van de plaatsingslijst. ‘Als hij de overtuiging krijgt kan hij ver komen,’ zegt Schapers. ‘Waarom niet?’