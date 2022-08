Nieuwkomers Feyenoord tanken vertrouwen tegen FC Emmen: 4-0

Quinten Timber maakt de 1-0. Beeld ANP

Het was een fijne combinatie tussen de twee, Timber speelde in op Hancko, die de bal achterwaarts onder zijn voet door liet rollen waarna Timber met links de score opende. In de slotfase maakten ook Giménez, Rasmussen en Szymanski hun eerste treffers waardoor Emmen met een 4-0 nederlaag de lange thuisreis moest aanvaarden.

Warm afscheid

Voor dat spectaculaire slot was het best een lange zit in de Kuip. Hoewel, buitengewoon warm en fraai was het uitgebreide afscheid van Jens Toornstra, die na acht jaar terugkeert naar FC Utrecht. Een immens, in allerijl geschilderd spandoek vertelde het verhaal van de middenvelder: ‘Kracht, passie, strijd, Feyenoorder voor altijd’. Toornstra poseerde er uitgebreid voor, hield het verder kort in zijn afscheidsrede op de middenstip, met de luidbejubelde belofte dat hij nog zal terugkeren bij Feyenoord.

Waarschijnlijk niet als speler, want Feyenoord wil verder in de vaart der volkeren. Met Hancko dus, een linksbenige verdediger die de verkochte Senesi moet doen vergeten en waar coach Slot zich vooraf al bijzonder vrolijk over maakte. Dit was een verdediger van stavast die snel ingepast kon worden.

Dat bleek, Hancko, de dertiende versterking voor Feyenoord, maakte een overtuigende indruk als linksback. Alsof hij er al jaren speelde met veel drive naar voren. Daarmee een voorbeeld vormend voor andere spelers die nog steeds hun draai moeten zien te vinden zoals flankaanvaller Wålemark, die na ruim een halfjaar nog steeds weinig klaarmaakt.

Heerlijke draaikont

Dan was Dilrosun op de andere flank een stuk dreigender, maar hij verzuimde voor rust Danilo te bedienen na een prachtige actie over de achterlijn. Danilo was er terecht boos over, de Braziliaanse spits doet zijn uiterste best maar mist toch wat mobiliteit in zijn lijf en verrassing in zijn spel. Wat dat betreft is het prettiger om naar Timber te kijken. Wat een heerlijke draaikont is dat.

Op dat moment van Dilrosun na was er verder voor rust nauwelijks een serieuze kans voor Feyenoord te noteren. Emmen was via een schot van Mendes minstens zo gevaarlijk.

Het moest anders, het ging anders. Een stormloop na rust met een vlammend schot van Pedersen was de opmaat tot de treffer van Timber na een uur. Feyenoord, met Geertruida als stofzuiger op het middenveld en Pedersen als rechtsback, wist daarna niet echt door te drukken. Slot wisselde flink en zag vanaf de 85ste minuut de score ineens flink oplopen en nog eens drie nieuwkomers vertrouwen tanken. Zo komt Feyenoord op tien punten uit vier duels en is het in ieder geval voor een dag koploper, waar Emmen op vier punten blijft staan.