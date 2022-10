Nieuwe zet in schaakrel: grootmeester Niemann eist 100 miljoen dollar schadevergoeding van wereldkampioen Carlsen

Hans Niemann. Beeld ANP/EPA

Volgens de Amerikaan is zijn reputatie zwaar beschadigd. Zijn advocaten spreken van kwaadaardige beschuldigingen. ‘Die hebben de opmerkelijke carrière van Niemann op zijn hoogtepunt vernietigd en zijn leven geruïneerd.’

De financiële schade zou aanzienlijk zijn. Niemann is de toegang ontzegd tot de online schaakplatformen chess.com en Play Magnus. Hij kan naar eigen zeggen ook niet meer deelnemen aan grote schaaktoernooien, zoals het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee. Mogelijk prijzengeld loopt hij mis. Hij is niet langer in staat zijn rating op te vijzelen en sponsors te werven.

De claim is de eerste publieke reactie van Niemann op de verklaring van Carlsen, eind vorige maand, waarin de Noor schreef ervan overtuigd te zijn dat de Amerikaan bedrog pleegt. Zijn argwaan kwam begin september aan het licht, toen hij zich op een toernooi in Saint Louis terugtrok nadat hij een partij tegen Niemann had verloren. Twee weken later brak hij tijdens een online toernooi een wedstrijd tegen hem al na één zet af. Chess.com liet begin deze maand weten dat Niemann in meer dan honderd partijen ‘schaamteloos’ en ‘ongebreideld’ vals heeft gespeeld. Een analyse zou dat hebben uitgewezen. Ook plaatste het platform vraagtekens bij de snelle stijging van zijn rating.

‘Onwettige samenzwering’

Niemann heeft in zijn aanklacht ook directeur Danny Rensch van chess.com betrokken en schaker Hikaru Nakamura aangeklaagd. De laatste zou zich na de terugtrekking van Carlsen in Saint Louis in een stream op chess.com achter de toen nog impliciete verdachtmaking van Carlsen hebben geschaard. De aanklacht maakt melding van ‘onwettige samenzwering’. Nakamura verklaarde later dat hij alleen had gezegd dat Niemann online vals had gespeeld, verwijzend naar de bekentenis van de Amerikaan dat hij een enkele keer, op 12- en 16-jarige leeftijd, op chess.com had gesjoemeld.

Niemann nam de afgelopen weken nog wel deel aan het kampioenschap van de Verenigde Staten. Hij eindigde als negende.