Nieuwe vorm van beachvolleybal overtuigt meteen in Utrecht

Actie op het veld tijdens de tweede dag van King of the Court op het Jaarbeursplein in Utrecht. Beeld Ronald Hoogendoorn

De koningen, Florian Breer en Marco Krattiger, kwamen voor de gelegenheid uit Zwitserland. De koninginnen waren zelfs van de andere kant van de oceaan aangereisd. Duda en Agatha zijn afkomstig uit Brazilië, meiden geboren met zand tussen de tenen. Zij genoten zaterdagavond zichtbaar van hun kroning, met kroontje en mantel, voor een coronaproof opgesteld Nederlands publiek, 425 koppen sterk.

Agatha, officieel Bednarczuk Rippel (37) en Duda, vrij naar Eduarda Santos Lisboa (22), werden, opgepept door de klanken van deejays, Queens of the Court in een Utrechts beachvolleybalstadion dat deed denken aan een arena voor gladiatoren waar duimen omhoog dan wel omlaag konden worden gehouden. De duimen gingen omhoog voor het beachvolleybal met nieuwe spelregels dat veel weg heeft van een afvalrace.

Bedenker Wilco Nijland, van organisatiebureau Sportworx, achtte het normale beachvolleybal, van twee tegen twee, te traag, soms zelfs saai en voorzien van te veel dode momenten en time-outs. In 2017 begon Nijland daarom te experimenteren. Er kwamen zelfs testtoernooien op Hawaï aan te pas. Zaterdagavond mocht Nijland triomfantelijk om zich heen kijken.

Olympische erkenning

De directeur van de wereldvolleybalbond FIVB, Fabio Azevedo, was bij de zandbak op het Jaarbeursplein komen kijken en moet de Nederlandse uitvinder op de schouder hebben geslagen. Mooi idee, misschien als extra onderdeel van elk beachvolleybaltoernooi met de normale regels. Of het daarmee rijp is voor olympische erkenning, is een stap verder. Misschien wel een stap te ver. Daarvoor zouden mannen en vrouwen gemixt moeten worden, maar dat is in volleybal, met zijn verschillende nethoogtes, nu eenmaal een utopie.

Het King of the Court-competitiesysteem werd zaterdagavond getest in twee bloedstollende finales. Bij deze spelvorm wordt er begonnen met vijf teams. Het team dat de kaart ‘Koning’ (bij de mannen) dan wel ‘Vrouw’ trekt, mag beginnen aan de ontvangende zijde. Daar, aan die King-zijde, kunnen de punten gescoord worden. In set 1, van vijftien minuten met nooit meer dan acht seconden tussen rally en volgende opslag, valt nummer vijf af. In set 2 nummer vier. De finale, een uitputtingsslag, gaat tussen de drie overgebleven teams.

Krachtsverhoudingen kunnen bij het koningsspel razendsnel wijzigen. De Nederlandse topvrouwen Sanne Keizer en Madelein Meppelink wurmden zich in de laatste seconde van set 1 nog langs de Amerikanen Day en Ross. In set 2 van de finale zetten de publiekslievelingen Emi en Mexime van Driel het stadion, met zijn tachtig streng afgescheiden skyboxen, op de kop. Zij knokten in de laatste drie minuten terug van 5 naar 9 punten en kieperden met die eindsprint de Zwitserse vrouwen Heidrich en Vergé-Depré overboord. Met name het servicewerk van Emi van Driel, diep, effectvol, met de linkerhand, wekte groot enthousiasme.

Te stabiel

In de finale waren de Brazilianen Agatha (olympisch zilver in Rio) en Duda, samen de nummer drie van de wereldranglijst, te stabiel in de ontvangst van de service en daarmee kwamen zij in de mogelijkheid punt na punt in te slaan. De Zuid-Amerikanen, in de middag in de halve finale nog met de hakken over de sloot naar de volgende ronde, haalden, binnen het kwartier speeltijd, de 15 punten, waarmee de wedstrijd direct eindigde.

Bij de huldiging van de koninginnen van de dag mochten de zusjes Van Driel stralen, alsof zij de kroonprinsessen van het beachvolleybal waren. Ze eindigden een plek hoger dan het ervaren koppel Keizer & Meppelink dat op de wereldranglijst de tiende plaats inneemt. Van de zussen Van Driel is nauwelijks iets terug te vinden op die ellenlange lijst. Emi van Driel staat 83ste, met voormalig partner Raisa Schoon. Mexime van Driel vindt men op positie 165, met Iris Reinders, met wie zij vorig jaar een toernooi in Rwanda won. Daarna verbraken de Bredase vrouwen de samenwerking met de Kadijk Beach University en sloten zij, als nieuw koppel, aan bij Beach Team Nederland (BTN), de nationale selectie.

De denderende verrassing in Utrecht incasseerden Emie en Mexime van Driel met gezichten van verbazing. In de eerste ronde kwamen ze tot drie keer toe uit geslagen ronde terug in de strijd. Ze werden door de organisatie gekozen tot MVP, het waardevolste team van de vierdaagse in Utrecht.

Tot het gaatje

De twee (20 en 21) hadden hun verklaring klaar. Ze konden hier het powervolleybal spelen dat hun zo goed ligt. Aan de opslaglijn hoeft bij King of the Court niet gewisseld te worden. De beste serveerder mag elke keer de bal in het spel brengen. Dat ging strak en effectvol, door het fraaie balgevoel van Emi van Driel. Drie kwartier op het hoogste tempo volleyballen bleek daarbij een zware opdracht. Emi: ‘Je gaat, zeker in set 3, echt tot het gaatje. Het is een conditionele slag.’

De twee voelden zich gesteund door het publiek. Dat juichte boven de discotonen uit, als de Van Drielen hun spierballen toonden. ‘We hebben nog nooit in zo’n stadion gespeeld’, sprak Mexime. Voor de komende Olympische Spelen, die van Tokio 2021, zijn ze al uitgeschakeld, maar de toekomst lijkt aan het tweetal dat het zaalvolleybal heeft verlaten. Alles op het zand, is het credo voor het koppel dat al op twaalfjarige leeftijd verliefd werd op de beachversie van het volleybal. Zaterdagavond sloten velen zich daarbij aan.