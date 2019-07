Nieuwe troef van de Holland Acht: twee jonge roeireuzen

Start van de Holland Acht, zondag bij de wereldbeker roeien in Rotterdam, met als vierde van links Maarten Hurkmans en vijfde van links Simon van Dorp Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Holland Acht-veteraan Robert Lücken zegt het zonder blikken of blozen. ‘Hij is de sterkste van iedereen, hier.’ Ondertussen wijst de 34-jarige nestor van de Nederlandse roei-equipe vanaf zijn hometrainer naar bootgenoot Simon van Dorp, een 22-jarig toptalent dat volgend jaar in Tokio cruciaal kan blijken in de zware strijd om olympisch goud.

Van Dorp en de 21-jarige Maarten Hurkmans hebben zich net op tijd gemeld bij de Nederlandse ploeg. Ze zijn groot, sterk en gerijpt in de keiharde Amerikaanse sportcultuur. Ze vormen nu al het motorblok dat de boot in Tokio naar olympische glorie moet stuwen.

Afgelopen weekeinde zaten de toptalenten tijdens de wereldbekerfinale op de Rotterdamse Willem-Alexander Baan voor het eerst dit seizoen in de Holland Acht. Bondscoach Mark Emke besloot ze in de boot te zetten na de teleurstellend verlopen EK vorige maand, waar het verschil met de al jaren ongenaakbare Britten en Duitsers wederom groot bleek.

Geofferd

Oudgedienden Boudewijn Röell en Vincent van der Want werden geofferd voor Hurkmans en Van Dorp. Geen makkelijk besluit, vindt Emke. ‘Want Boudewijn en Vincent zijn hartstikke goede roeiers.’ Daarnaast waren Hurkmans en Van Dorp pas een maand geleden teruggekeerd uit de VS, waar ze roeien en studeren. ‘Maar ik wilde wat meer power in de boot en deze jongens zijn fysiek enorme geweldenaars’, zegt Emke.

Het is precies de reden waarom coaches nooit lang om ze heen konden. Van Dorp naderde begin dit jaar het wereldrecord op de ergometer op de olympische twee kilometer al tot op minder dan een seconde. Hurkmans verbrak als junior het wereldrecord op zes virtuele roeikilometers.

Ze zijn met hun lange, sterke lijven van ruim 2 meter gebouwd voor roeien, ook al kwam de sport toevallig op hun pad. Hurkmans (2.01 meter, 102 kilo) was tien jaar geleden uitgekeken op hockey en schreef zich daarna voor de lol in bij een roeiclub in zijn geboorteplaats Amersfoort. Van Dorp (2.03 meter, 106 kilo) kreeg van een roeiende vriend de tip eens in een boot te stappen vanwege zijn imposante fysieke verschijning. ‘Hij was altijd al groter en sterker dan de rest’, zegt Hurkmans over Van Dorp, die schoenmaat 51 heeft.

Ze zitten al zes jaar achter elkaar in bondsachten. De doorbraak kwam in 2015, toen ze op de junioren-WK in Rio in de acht goud veroverden; een primeur in de Nederlandse roeihistorie. Direct stonden ze op de radar bij Amerikaanse roei­scouts, die voor universiteiten azen op de sterkste roeiers. Hurkmans: ‘Eerst dacht ik: ik ga niet. Tot ik een serieuze mail kreeg en gesprekken voerde met Nederlandse roeiers die er al zaten.’

Gerenommeerd

Van Dorp: ‘Zo ging het ook bij mij. Ik had hier onder meer een vriendin, maar ben uiteindelijk toch overtuigd.’ Hurkmans koos voor de gerenommeerde Universiteit van Californië. Van Dorp trok naar aartsrivaal Washington. In de keiharde Amerikaanse sportcultuur moesten ze eerst vooral wennen. Van Dorp: ‘Er wordt daar veel harder getraind dan hier. Kracht is belangrijker dan techniek. En het is daar heel hiërarchisch. Als je iets zegt wat niet goed valt, is het meteen: no excuses!’

Hurkmans vult aan: ‘En alles wordt bijgehouden. Je staat constant onder druk. Als je een van de sterkere roeiers bent, wordt er van je verwacht dat je elke training bij de besten hoort.’

Toch hadden ze het voor geen goud willen missen. ‘Het is mentaal heel goed voor mij geweest. Je leert dat je niet moet zeiken, maar gewoon moet doen’, zegt Van Dorp. Hurkmans: ‘Na mijn eerste jaar daar ben ik nooit meer nerveus geweest voor een race.’

Hurkmans is inmiddels uitgestudeerd in de VS. Van Dorp moet nog een jaar, maar neemt in het olympische seizoen een tussenjaar. Voor de twee draait nu alles om de Spelen van Tokio. Ze zijn zelfverzekerd en met Amerikaanse bravoure teruggekeerd. Zo geven ze toe dat ze niet heel erg baalden van het teleurstellende EK van de Holland Acht, omdat bondscoach Emke de samenstelling van de boot anders waarschijnlijk niet had gewijzigd. ‘Uiteraard wil je het beste voor ze, maar ik had daar zelf natuurlijk niets aan’, zegt Hurkmans.

Motorblok

Emke zette Hurkmans en Van Dorp voor de wereldbeker in Rotterdam in het midden van de boot, op stoelen vier en vijf, waar de sterkste roeiers van de boot zitten. In de acht ook wel het ‘motorblok’ genoemd.

Soepel liep het met die nieuwe motor afgelopen weekeinde nog niet. De Holland Acht haalde op het tandvlees de finale. Daarin eindigde de boot zondag als vierde, ruim zes seconden achter de winnende Britse acht. Het zorgde niet voor paniek. Er moet pas gepiekt worden op de WK in het Oostenrijkse Ottensheim over anderhalve maand, als er olympische tickets op het spel staan.

Zondagavond stapten de roeiers meteen in de auto voor een hoogtestage in de Alpen. Dit jaar moeten de Spelen worden veiliggesteld. Daarna dromen Hurkmans en Van Dorp van goud. Hoewel ze allebei geboren zijn na het goud van de Holland Acht van 1996 in Atlanta, weten ze wel degelijk van de magie van die prestatie. Ze roeiden bijvoorbeeld met de zoon van Holland Acht-icoon Nico Rienks. ‘Ik heb altijd tegen de Acht opgekeken’, zegt Van Dorp.

En ze weten vanuit hun juniorentijd hoe de wereldtop te verslaan in een acht. Of zij de ontbrekende puzzelstukjes zijn richting Tokio? Hurkmans is vol vertrouwen: ‘Zeker als je kijkt naar het wattage dat wij kunnen leveren en hoeveel rek er nog in zit qua techniek. Wij worden alleen nog maar beter.’