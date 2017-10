Nieuwe tijden voor vrouwenvoetbal, maar gelijke behandeling is nog ver weg

De transmissie naar nieuwe tijden levert interessante vergezichten op en discussie. Over gelijke beloning bijvoorbeeld. In Noorwegen is een deel van de sponsorinkomsten van de mannen overgeheveld naar de vrouwen, opdat gelijke betaling door de bond mogelijk is bij interlands. De Deense vrouwen, die vorige maand een oefenduel met Oranje afzegden vanwege ruzie over geld, riskeren een FIFA-schorsing door hun aangekondigde staking voor het duel met Zweden.



Directeur Jan Dirk van der Zee van de amateursectie van de KNVB, waaronder het vrouwenvoetbal valt, spreekt van 'heroriëntatie' als het om vergoedingen gaat. 'Daarover zijn we in gesprek.' Ook de vrouwen hebben een premiestelsel voor wedstrijden en toernooien, alsmede een commerciële regeling inzake portretrechten en zo.



De internationals ontvingen een premie voor de Europese titel, volgens Voetbal International 25 duizend euro de vrouw, al wil Van der Zee niets kwijt over dat bedrag. De premie was gebaseerd op de verkregen gelden van de UEFA, minus de kosten voor de bond. Hoe hoog het bedrag ook is, het steekt schril af tegen de mannen, waar de inkomsten ook veel hoger zijn. Zo toucheerden Robben en co bij het laatste WK, waar ze als derde eindigden, ongeveer anderhalve ton de man. De vergelijking gaat overigens mank. Bij een WK zijn de revenuen sowieso hoger dan bij een EK.