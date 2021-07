Nieuwe tennisgeneratie staat paraat voor machtsovername

De Canadees Felix Auger-Aliassime na zijn zege op Alexander Zverev. Beeld EPA

Het is voor het eerst dat de 20-jarige Canadees de kwartfinale van een grandslamtoernooi wist te halen. Samen met Zverev, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Stéfanos Tsitsipas en Carlos Alcaraz moet hij op termijn de macht overnemen van de gouden generatie in de tennissport. Al heersen de hongerige veteranen nog altijd met strakke hand.

Federer (39), Djokovic (34) en Nadal (35) jagen elkaar op in hun nimmer ophoudende strijd om de meeste grandslamtitels te verzamelen. Federer en Nadal wonnen er twintig. Djokovic schreef negentien titels op zijn naam. De Grote Drie degradeerden de afgelopen twee decennia twee generatie tennissers tot figuranten.

Maar nu de jaren bij Federer, Djokovic en Nadal meer en meer beginnen te tellen, staat een nieuwe generatie te trappelen van ongeduld. Wachtend op een machtsovername, die toch al weer langer duurt dan verwacht. Door Federer, Djokovic en Nadal zijn de beoogde sterren van vandaag nog altijd de sterren van morgen.

Ga maar na: de inmiddels 27-jarige Thiem is de enige speler van de nieuwe generatie die een grandslamtoernooi wist te winnen. Hij zegevierde vorig jaar op de US Open door generatiegenoot Zverev in de finale te verslaan. Al kwam de Oostenrijker er snel achter wat een grandslamtitel met je kan doen.

Leegheid

Thiem worstelde met het gevoel van leegheid na zijn overwinning in New York. Hij voerde mentale en fysiek gevechten met zichzelf en verloor dit jaar op Roland Garros in de eerste ronde. Hij meldde zich mede vanwege een polsblessure af voor Wimbledon. Het maakt de jarenlange hegemonie van de Grote Drie alleen maar indrukwekkender.

Des te interessanter is het om te zien hoe de nieuwste generatie beloftevolle tennissers zich presenteert. De 20-jarige Auger-Aliassime is de jongste speler in de top-20 van de wereldranglijst. Hij is een van de talenten die al langer op de deur rammelt, al stuntte hij vorige maand op het grastoernooi van Halle door Federer in de achtste finales in drie sets te verslaan (4-6, 6-3, 6-2).

‘Het was een eer om nog tegen hem te mogen spelen voordat hij met pensioen is gegaan. Deze overwinning zal ik voor altijd koesteren’, zei hij na zijn zege op de negentien jaar oudere Zwitser. ‘Ik had niet verwacht dat ik ooit nog de kans zou krijgen om tegen hem te tennissen, omdat hij al grandslamtitels won toen ik nog maar vijf jaar was.’

Door de overwinning op Zverev bereikte hij maandag voor het eerst de kwartfinale van een grandslamtoernooi. Vorig jaar reikte de nummer 19 van de wereldranglijst tot de vierde ronde op de US Open. Dit jaar kwam hij niet voorbij de achtste finales bij de Australian Open. ‘Dit is een droom die uitkomt’, zei hij na zijn zege op Zverev op een volgepakt court 1. ‘Dit is de grootste overwinning uit mijn carrière.’

Favoriete ondergrond

Op het heilige gras van Wimbledon, zijn favoriete ondergrond, liet de krachtige Auger-Aliassime zien waartoe hij in staat is. Met zijn snelle spel maakte hij het Zverev lastig om agressief tegen hem te spelen. In de drie eerdere onderlinge ontmoetingen had hij telkens zijn meerdere moeten erkennen in de Duitse nummer zes van de wereld.

Auger-Aliassime kent een sterk seizoen op gras. Hij bereikte dit jaar de finales op de ATP-toernooien van Melbourne en Stuttgart, al verloor hij beide keren. De nederlaag in de eindstrijd in Stuttgart was zijn achtste verloren ATP-finale op een rij. De ervaren Kroaat ­Marin Cilic was in twee sets te sterk.

In de jacht op zijn eerste titel bij de senioren nam hij begin dit jaar Toni Nadal in de arm als zijn trainer. De 60-jarige Nadal coachte tussen 1990 en 2017 zijn neef Rafael Nadal, die in die periode zestien grandslamtitels veroverde. ‘Toni kan mij helpen mijn potentieel te benutten’, zei Auger-­Aliassime. ‘Ik wil een plek in de top-10 en grandslamtitels winnen. Een coach die dat allemaal al een keer meegemaakt heeft, geeft meer kalmte en zelfvertrouwen in plaats van druk.’

Rafael Nadal kan hij niet tegenkomen op het gras van Wimbledon. De Spanjaard meldde zich af. De andere twee van de Grote Drie zitten als verwacht nog wel in het toernooi. Zowel Federer als Djokovic plaatste zich maandag zonder problemen voor de kwartfinales.