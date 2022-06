Nieuwe technisch directeur wil turnploeg op een veilige manier naar de wereldtop leiden

Jeroen van Leeuwen technisch directeur van turnbond KNGU. Beeld PEC Zwolle

In de eerste week van zijn nieuwe baan als technisch directeur van de Nederlandse turnbond, zat Jeroen van Leeuwen meteen in de rechtbank. Dat komt bij het totaalpakket van een baan in de sport die bol staat van verhalen over grensoverschrijdend gedrag uit het verleden. Twee jaar na de start van de turncrisis zijn sommige zaken van beklaagde trainers nog steeds niet afgerond.

Afgelopen weekend kon Van Leeuwen eindelijk aan de toekomst bouwen op de nationale kampioenschappen turnen in Ahoy. Dat was het laatste meetmoment voor de Nederlandse turners in de aanloop naar de Europese kampioenschappen in München in augustus. Woensdag worden de teams bekend gemaakt.

Veel was nieuw voor de voormalig operationeel manager van voetbalclub PEC Zwolle. Te beginnen met de dagindeling. ‘Echt alles is anders, wat dat betreft zijn voetbal en turnen niet te vergelijken. Een voetbalwedstrijd duurt 90 minuten. Zaterdag kwam ik om 9 uur in Ahoy aan, en ik ging om 9 uur ’s avonds weg.’

In de eerste zeven weken van zijn functie heeft Van Leeuwen vooral met mensen uit de sport gepraat. Hij nodigde ook de beste turnsters van het land uit voor een gesprek. Vlak voor de Olympische Spelen van Tokio werd het topsportprogramma van de vrouwen stilgelegd. Veel nationale toppers zijn daar nog steeds boos over. Ze weten nog steeds niet hoe de toekomst eruit ziet. ‘Ik wil lering trekken uit wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Er is een gebrek aan vertrouwen ontstaan. Het zijn volwassen en intelligente vrouwen. Ik wil met ze praten, en niet voor ze praten of denken.’

Nieuwe bondscoach

Er is bijvoorbeeld al tijden geen bondscoach meer bij de vrouwen. Van Leeuwen zegt dat de gesprekken met een potentiële kandidaat momenteel lopen. De nieuwe hoofdtrainer wordt binnenkort aangesteld. Bij de mannen werd ook gezocht naar een nieuwe bondscoach nadat Bram van Bokhoven na een lange carrière in de turnwereld naar NOCNSF overstapte om als prestatiemanager te werken. Dirk van Meldert, voormalig bondscoach in Oostenrijk en België, die nu werkt bij turnvereniging Pax in Haarlemmermeer, is onlangs aangesteld als waarnemend bondscoach tot het einde van dit jaar.

Van Meldert is niet onomstreden. Hij kwam negatief in het nieuws toen ex-turner Bram Louwije in 2020 naar buiten trad met verhalen over hoe hij in België gekleineerd, gemanipuleerd en vernederd was door de trainer. De KNGU gaf Van Meldert na een onderzoek toch het voordeel van de twijfel. ‘Er is heel zorgvuldig onderzoek gedaan. De dingen die in eerste instantie naar buiten kwamen in de pers, bleken toch anders te liggen. Op basis daarvan was er genoeg vertrouwen om hem aan te stellen.’

Sanne Wevers

Van Leeuwen ging ook om de tafel met olympisch balkkampioene Sanne Wevers, die na de Spelen van Tokio een lange pauze heeft ingelast die inmiddels bijna een jaar duurt. Ze traint nog steeds niet, zegt Van Leeuwen. Is een comeback nog wel realistisch? ‘Ik heb haar natuurlijk naar haar toekomstplannen gevraagd, de bal ligt nu bij Sanne. Turnen is een sport waarbij je veel tijd nodig hebt om terug te komen als je er een tijdje uit bent geweest. Voor dit jaar verwacht ik haar niet meer in actie.’ Een gesprek met haar tweelingzus Lieke Wevers, die eveneens langs de kant staat, staat nog in de planning.

Het is ook nog onduidelijk wat er met hun vader Vincent Wevers gaat gebeuren. De coach werd na een slepend proces bij het instituut sportrechtspraak ISR vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag in de turnhal, maar er dient nog een hoger beroep.

Naomi Visser

Naomi Visser was ook één van zijn pupillen. De 20-jarige turnster, die momenteel bij José van der Veen traint in Heerenveen, haalde afgelopen weekend de nationale meerkamptitel. Of ze ooit naar haar oude coach terug kan, weet ze niet.

De jonge allrounder is de vrouw die de sport de komende jaren weer in een positief daglicht moet brengen door goede prestaties. Maar Van Leeuwen verwacht dat de Spelen van Parijs in 2024 te vroeg komen om de vruchten te plukken van nieuw beleid. In Los Angeles in 2028 moet er een ploeg staan die mee kan komen met de wereldtop, én op een veilige manier is grootgebracht.

Van Leeuwen hoopt de komende jaren meer tijd door te brengen in de turnhal en minder in de rechtbank. ‘Gelukkig hebben we nu afgesproken dat die zaken voor de algemeen directeur zijn, en dat ik vooral ga bouwen aan de toekomst.’

Naomi Visser in Rotterdam op weg naar de meerkamptitel. Beeld Rob Pauel \Orange Pictures