Nieuwe technisch directeur Sven Mislintat wil het Ajax-dna begrijpen

Wie de bijnaam Diamantenauge verwerft, vanwege zijn talent voor het speuren naar talent, wekt alleen daarom al nieuwsgierigheid. En daar is hij dan, Sven Mislintat, een Duitser, dinsdag vrijwel gelijktijdig op de afgesproken plek bij trainingscomplex De Toekomst gearriveerd als drie busjes met spelers van VfB Stuttgart, toevalligerwijs zijn vorige club. Ze spelen een jeugdwedstrijd.

Modieuze baard. Verward haar. Hij houdt van surfen. ‘En de bijnaam Diamantenauge helpt me niet meer’, zegt Mislintat bij een voorstelling aan de Nederlandse pers, nadat hij zijn contract voor drie seizoenen heeft getekend. Alsof hij beseft dat alles opnieuw begint in Amsterdam. ‘Het was een eer dat Edwin (Van der Sar, algemeen directeur, red.) mij belde om voor deze iconische club te werken.’

Ajax geldt sinds het vertrek van Marc Overmars als een aangeslagen club. Trainer Alfred Schreuder werd in februari ontslagen. Het transferbeleid was afgelopen zomer qua volume van transfergelden een succes, al vertrokken te veel spelers. De meeste aankopen renderen niet of nauwelijks. Aan Mislintat de taak om de kentering te helpen bewerkstelligen, in de wetenschap dat aantrekkelijk voetbal bij Ajax hoort.

Internationaal netwerk

De scouting moderniseren, is een van zijn opdrachten. Het gebruik van data combineren met het oude oog voor talent, al is ook bij Ajax het gebruik van data al jaren in zwang. Al die informatie van specialisten samenbrengen, via discussies en gesprekken. Mislintat heeft naar het schijnt een groot internationaal netwerk.

De man zonder groot verleden als voetballer, in tegenstelling tot hooggeplaatsten bij Ajax als Van der Sar en Mislintats collega Klaas-Jan Huntelaar, werkte zich op van verwerker van data tot TD. Hij zag de kansen van het steeds vooruitstrevender gebruik van data in voetbal, van kwantiteit ook naar kwaliteit. Negen goede passes geven, dat zegt niet zoveel. Het gaat ook om de kwaliteit van die passes. ‘Het zou belachelijk zijn als je geen gebruik maakt van data. Het is daarbij van belang om ze niet alleen te lezen, maar om ze te begrijpen.’

Mislintat is een makkelijke prater, zo blijkt. Soms wijdlopig. Dat Ajax een minder seizoen beleeft, is logisch, na de uittocht van afgelopen zomer. ‘Twee spelers gingen zonder transfersom weg, vijf anderen leverden vele miljoenen op.’

Hij sprak dinsdag voor het eerst met trainer John Heitinga, maar verwacht van hem geen snel antwoord over een eventueel langer verblijf van de trainer, die vorige week benadrukte dat hij behoefte heeft aan duidelijkheid. Eerst praten, wil Mislintat, samen met andere betrokkenen, om zo ‘een nieuwe mening te vormen.’ Eerst wedstrijden winnen, om het seizoen als minimaal tweede af te sluiten en de beker te winnen.

Peter Bosz

En Peter Bosz, die geldt als een andere kandidaat? Die kent hij goed, die wilde hij zelfs naar Stuttgart halen, zijn vorige club waar hij zijn contract niet verlengde. Hij is enthousiast over Bosz, maar dat mag de gesprekken met en over Heitinga niet beïnvloeden. Die heeft een goede kans zijn baan te behouden, mits de afsluiting van het seizoen behoorlijk verloopt.

De voor het grote publiek onbekende Mislintat, de eerste buitenlander als td van Ajax, was vanaf 2006 hoofd scouting en hoofd betaald voetbal bij Borussia Dortmund, head of recruitment bij Arsenal en technisch directeur bij VfB Stuttgart. Bij Arsenal vertrok hij met wederzijdse instemming, na tal van wijzigingen in de clubleiding.

Huntelaar, die de vacature na het vertrek van Marc Overmars vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag vervulde, blijft als technisch manager aan hem rapporteren. Gerry Hamstra, met wie Huntelaar een duobaan vervulde, nam afscheid bij Ajax, dat na hegemonie in Nederland en sommige goede prestaties in Europa een regeerperiode ziet eindigen. Ook aanvoerder Dusan Tadic sprak deze week over de verloren kwaliteit.

‘Geen teamspeler’

Berries Bossmann, chef voetbal van Sport Bild, plaatst een kanttekening bij Mislintat: ‘Hij heeft een superoog voor jonge spelers, wat hij bijvoorbeeld bewees met de komst van Robert Lewandowski naar Dortmund, maar hij is geen teamspeler en moeilijk in de omgang. Thomas Tuchel heeft hem in Dortmund zelfs uit de kleedkamer laten verwijderen.’ Mislintat relativeert die opmerkingen. Onenigheid over een transfer zorgde voor fysieke afstand, maar hij bleef gewoon zijn werk doen. ‘Een tijdje later kwam ik met Guerrero en Dembélé.’

De ambitie is in elk geval duidelijk. ‘Ajax wil de nationale prijzen winnen, de Champions League bereiken, zich daarin plaatsen voor de volgende ronde en een team zijn dat ook internationaal moeilijk te verslaan is.’ Kortom: werk in overvloed. ‘Ik houd niet van plastic clubs en ik wil de hitte voelen’, aldus Mislintat, die officieel begint op 19 mei. ‘Ik zal proberen het Ajax-dna te begrijpen en hoop dat ze later zullen zeggen dat het is gelukt.’