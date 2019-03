Nieuwe sponsor Team Sky roept veel weerstand op bij milieuactivisten: ‘De schijnheiligheid is verbluffend’

Anti-fracking demonstratie in Londen vorig jaar. Beeld EPA

Milieuactivisten dreigen in mei de Ronde van Yorkshire te verstoren, de eerste wedstrijd die de nieuwe formatie onder de naam Team Ineos zal rijden. Later in het jaar vindt in Yorkshire het WK wielrennen plaats. Ineos heeft een licentie om fracking te gebruiken om schaliegas te verzamelen op meerdere plekken in de regio van Yorkshire. Bij fracking wordt schaliegas vrijgemaakt door kleine scheurtjes te creëren in gesteente.

Ineos is het miljardenbedrijf (jaarlijkse omzet: 52 miljard euro) van Engelands rijkste ondernemer Jim Ratcliffe en geldt als een van de grootste producenten van plastic in Europa. Saillant detail: vorig jaar reden de renners van Sky nog met een afbeelding van een orka op hun shirt, als symbool van een campagne tegen vervuiling in de oceanen.

Op een druk bezochte persconferentie in de Tour de France wierp teambaas Dave Brailsford zich op als voorvechter van een plasticvrije wereld in 2020. ‘De schijnheiligheid is verbluffend,’ reageerde woordvoerder Steve Mason van milieuorganisatie Free Frack United tegenover de BBC. ‘Ik ga mijn kinderen niet meer naar wielrennen laten kijken als een bedrijf als Ineos de hoofdsponsor van een ploeg is. Ik denk niet dat ik de enige ben.’

Volgens Ratcliffe wil hij met het sponsoren van een wielerploeg het belang van een vitale levenswijze onderstrepen. Fietsen kan volgens hem bovendien bijdragen aan ‘de vermindering van opstoppingen en vervuiling in stedelijke omgevingen.’ Milieuorganisatie Friends of Earth hekelt de pogingen van Ineos om zich via het wielrennen ‘groen te wassen’. ‘Willen Geraint Thomas en Chris Froome echt geassocieerd worden met een planeetvernietigend bedrijf als Ineos?’

Ratcliffe zou naar verluidt een bedrag van 47 miljoen in zijn nieuwe formatie steken. Volgens The Daily Telegraph veroorzaakt de overname ook onrust onder andere teams, die gemiddeld de helft minder te besteden hebben. ‘Ineos koopt dominantie’, stelt Jonathan Vaughters, teambaas van EF Education First. ‘Als Chris Froome niet goed genoeg is, dan kan Geraint Thomas naar voren worden geschoven. En als Thomas niet goed is, dan kan Egan Bernal winnen. Is het nog leuk voor toeschouwers om daar naar te kijken? Of zullen ze afhaken?’

David Lappartient, voorzitter van de UCI, zei in een reactie de bezorgdheid onder de teams te begrijpen. De wielerunie heeft een werkgroep in het leven geroepen die moet kijken hoe de aantrekkelijkheid van de sport vergroot kan worden. ‘Hoe spannender het koersverloop, hoe beter dat is voor het wielrennen’, aldus Lappartient. Een salarisplafond noemde hij ‘iets wat besproken kon worden.’

Ineos heeft inmiddels laten weten dat het niet in staat is om commentaar te geven totdat het team op 1 mei officieel is overgenomen. De organisatie van de Ronde van Yorkshire is nog steeds blij dat het graafschap via het wielrennen onder de aandacht van toeristen komt: ‘We kijken er naar uit om tussen 2 mei en 5 mei de beste renners van de wereld te verwelkomen.’