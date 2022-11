Nieuwe schaatsgeneratie voor eerst op WB-podium in Thialf

Joep Wennemars na zijn tweede tijd op de 1.000 meter. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Met de zilveren medaille van de 1.000 meter om de nek staat Joep Wennemars te glimmen in de catacomben van Thialf. In zijn tweede wereldbekerweekend haalt hij het podium, pas 20 jaar oud. Met 1.08,08 hoefde hij alleen de 23-jarige Chinees Ning Zhongyan (1.07,86) voor te laten. ‘Er komt een nieuwe generatie aan’, zegt hij. ‘En zo hoort het ook. Ik gun die oudere mannen alles, maar wij moeten het gaan overnemen.’

Wennemars trekt het breed. Hij is immers niet de enige jonge Nederlander die bij de wereldbekerwedstrijd in Thialf indruk maakt en voor het eerst een medaille verovert. Zaterdag snelt Merijn Scheperkamp naar zilver op de 500 meter. Hij was vorig jaar in Nederland al een van de besten, maar op mondiaal niveau kwam hij er nog niet aan te pas. Op de Winterspelen in Beijing eindigde hij als 12de.

Generatiewisseling

Scheperkamp hoopt net als zijn ploeggenoot Wennemars voorop te lopen in de generatiewisseling op het ijs. Al is dat geen doel op zich. ‘Ik probeer gewoon hard te schaatsen en als wij dan de nieuwe jonge generatie zijn, dan is dat hartstikke mooi.’

Bij de vrouwen hebben de jongeren het in Nederland op de sprintnummers al een tijdje voor het zeggen. Voorop lopen Jutta Leerdam (23), die in Thialf de 1.000 meter in 1.13,77 op haar naam schreef, Femke Kok (22) en Marrit Fledderus (21). Maar in Heerenveen voegde ook de 20-jarige Isabel Grevelt zich in dat rijtje. Zij verraste zichzelf met de derde tijd op de kilometer: 1.14,54. ‘Ik snap het niet. Ik had gehoopt dit ooit in mijn carrière te bereiken. Dat het er nu al uitrolt, is niet te verwoorden.’

Na jaren waarin de 30-plussers de dienst uitmaakten was in Heerenveen op de helft van de individuele onderdelen de winnaar nog geen 25 jaar oud. Het is duidelijk dat niet alleen vanuit Nederland de jeugd oprukt. Irene Schouten, die de massastart en 3 kilometer won, en 500-meterwinnaar Laurent Dubreuil waren met hun 30 jaar de oudsten met goud.

Ondertussen bewees Jordan Stolz dat het op jonge leeftijd kan verkeren. De 18-jarige Amerikaan was in Stavanger een week eerder veruit de snelste op de 1.500 en 1.000 meter, maar kwam nu niet in de buurt van de medailles. Hij viel op de kilometer en moest genoegen nemen met de negende plaats op de 1.500 meter.

Kjeld Nuis, met zijn 33 jaar een oudje op het ijs, waarschuwde in Thialf voor te hoge verwachtingen van de jonge schaatser. Nadat hij op de 1.500 meter door de Canadees Connor Howe (22) was verslagen, bracht hij Trevor Marsicano in herinnering.

Die Amerikaan verbaasde in 2009 de schaatswereld met de wereldtitel op de 1.000 meter, zilver op de 1.500 meter en een bronzen medaille op de 5 kilometer. Hij was, 19 jaar oud slechts, die winter ook de eerste man die op de kilometer onder de 1.07 dook. Dat zijn 1.06,88 hem geen officieel wereldrecord opleverde was omdat Shani Davis in diezelfde wedstrijd na hem tot 1.06,42 kwam.

Wonderjaar

Na dat wonderjaar reikte Marsicano nooit meer zo hoog. In 2014, nog maar 25 jaar oud, stopte hij. Een comeback in 2017 liep op niets uit.

In Nederland zijn ze er ook: jonge schaatsers die na een rappe opmars in hun ontwikkeling bleven steken. Zo won Maurice Vriend in 2012 bij zijn debuut de 1.500 meter in Thialf. Hij was toen 20, maar zou die prestatie nooit meer herhalen en wist zich nooit voor internationale kampioenschappen te plaatsen.

Gerben Jorritsma was 22 toen hij voor het eerst op de 1.000 meter het wereldbekerpodium haalde. Als 23-jarige, in november 2015, won hij de kilometer in Calgary. Net als Vriend plaatste hij zich nooit voor de titeltoernooien. Beiden zijn al een tijd schaatser-af.

Vriend en Jorritsma bewezen dat wereldbekerprestaties een slechte voorspeller voor later succes zijn, zeker de wedstrijden die in november worden verreden. Voor de toprijders zijn die races zo vroeg in de winter niet meer dan veredelde trainingen. Zij weten dat de echte prijzen pas later te verdienen zijn en hoe ze tegen die tijd in vorm moeten komen.

Scheperkamp ziet bij Jumbo-Visma dat ervaren rijders als olympisch 1.000-meterkampioen Thomas Krol en 500-meterspecialist Dai Dai N’tab veel meer op routine kunnen leunen dan hijzelf. ‘Zij doen week in week uit hetzelfde en hebben alles al zo vaak meegemaakt. Ze weten precies wat ze moeten doen als het niet lekker gaat’, zegt hij. ‘Dat moeten Joep en ik nog leren.’

Ook Wennemars is zich bewust dat één uitschieter in november weinig betekent en dat de oude garde niet is afgeschreven. ‘Ik ben echt nog niet beter dan Thomas Krol.’