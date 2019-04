Nieuwe regels moeten golf interessanter maken voor grote publiek, maar er is veel discussie over

Nieuwe regel: de bal moet ‘gedropt’worden van kniehoogte (links), niet langer van schouderhoogte. Beeld .

Na zes jaar studie hebben de belangrijkste golforganisaties US Golf Association en de Royal & Ancient Golf Association besloten de regels te versimpelen. Hierdoor moet het spel vlotter en spectaculairder worden, waardoor iets gedaan wordt aan de teruglopende belangstelling van golf in met name de VS. Hoewel golf in principe een simpele sport is – in zo weinig mogelijk slagen een balletje van het ene naar het andere punt van de baan slaan – is de regelgeving zo uitgebreid dat er een academische studie aan kan worden besteed. Dit schrikt zowel televisiekijkers als nieuwe beoefenaren af.

Allerlei situaties waar in het verleden een strafslag voor werd gegeven, gelden niet meer. Verder mogen spelers en caddies maximaal drie minuten in de struiken zoeken naar een afgedwaalde bal. Dat was vijf minuten. Ook mag een caddie niet meer in een lijn staan met de speler bij het putten van een hole. Verder mag de vlag bij het putten op de green in de hole blijven staan. En moet de bal nu op kniehoogte worden gedropt en niet op schouderhoogte. Zo zijn nog tientallen regels aangepast.

Niet alle spelers zijn er tevreden over. De Amerikaan Justin Thomas, nummer vijf op de wereldranglijst, noemde de veranderingen ‘een ramp’. De Amerikaanse golffederatie verweet hem vervolgens niets van zich te hebben laten horen toen de regelveranderingen werden voorgelegd, wat Thomas weer ontkende.

Joost Luiten (nummer 71 in de wereld) die maandag terugkeerde uit de VS – hij kon zich net niet kwalificeren voor The Masters – maakt er niet zo’n punt van. ‘Zo lang het voor iedere speler hetzelfde is, maakt het mij niet veel uit. Het droppen op kniehoogte is misschien een beetje raar. Maar het is wennen. Dat een caddie niet meer achter de speler mag staan bij het putten vind ik wel een beetje ingewikkeld. Speler en caddie zijn toch een team. Waarom mag hij niet helpen bij het oplijnen? En wanneer moet de caddie dan weg zijn? Bij de oefenswing al? Of pas later? Dat is onduidelijk.’

Tijdens de Phoenix Open kreeg een Amerikaanse golfer twee strafslagen omdat de caddie te veel op een lijn stond. Dat kostte hem meteen zo’n 50 duizend dollar vanwege een langere eindklassering.

Eigen scheidsrechter

Dat golf veel regels kent is volgens Luiten wel begrijpelijk. ‘Voetbal doe je binnen vier lijnen en de scheidsrechter is de baas – nu dan de VAR – maar golf doe je op een terrein van 50 hectare waar je van alles kan tegenkomen. Daarnaast ben je je eigen scheidsrechter. Ik kan mij heel goed voorstellen dat de Royal & Ancient en de andere organisaties de regels duidelijker en simpeler willen maken. Daar is iedereen mee gediend. Ook mensen die het net oppakken.’

Dat de vlag nu bij het putten op de green in de hole kan blijven vindt een deel van de topspelers ook prettig. Het is een mooi richtpunt. Bryson DeChambeau, ’s werelds nummer zes, is de meest prominente speler die dat nu standaard doet. ‘In 99 van de 100 situaties heb je er voordeel aan. Bij alle puts van verder dan drie meter laat ik de vlag staan. Als ik zondag van hele korte afstand de beslissende putt mag maken om The Masters te winnen, laat ik de vlag gewoon in de hole staan. Het is toch een historisch moment.’

Justin Thomas zal dat zeker niet doen. ‘Stel dat de bal door de vlag klem zit in de hole, dan is het een raar gezicht om ze er allebei uit te halen.’

Joost Luiten, Nederlandse topspeler. Beeld Getty Images