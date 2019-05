Nieuwe recordpoging van Kipchoge - op jacht naar de magische grens van 2 uur op de marathon

Bij zijn eerste poging om de barrière van 2 uur te slechten, in 2017, bleef Kipchoge steken op 2 uur en 25 seconden. De Keniaan liep toen op het Italiaanse racecircuit van Monza achter een auto met een windscherm en een groepje tempomakers dat om beurten enkele kilometers kopwerk deed. Zijn tijd werd niet als wereldrecord erkend, omdat de hulpmiddelen die Kipchoge inzette − met name het groepje wisselende hazen − niet toegestaan zijn door atletiekfederatie IAAF. Ook nu zal Kipchoge zich laten helpen op manieren die bij een reguliere recordpoging uit den boze zijn. De kans is klein dat hij opnieuw achter een rijdend windscherm loopt. In 2017 ervoer hij meer last van de wervelende wind erachter, dan dat hij er voordeel van had. De olympisch kampioen is er zeker van dat hij ditmaal onder de 2 uur duikt. ‘Ik heb veel van mijn vorige poging geleerd en ik geloof echt dat ik 26 seconden sneller kan.’ Hij zal 0,62 seconden per kilometer sneller moeten lopen.

Het project wordt gesponsord door Ineos. Het chemiebedrijf van de Britse miljardair Jim Ratcliffe is geen onbekende in de sport. Het prijkt sinds vorige week op de wielershirts van de voormalige Sky-ploeg van Tourwinnaars Chris Froome en Geraint Thomas.

Volgens de Britse zakenman is de 34-jarige wereldrecordhouder de man bij uitstek om zich aan deze uitdaging te wagen. Kipchoge won onlangs de marathon van Londen voor de vierde maal en is al tien marathons op rij ongeslagen: een record. Ratcliffe: ‘Eliud Kipchoge is de grootste marathonloper ooit en de enige atleet die het in zich heeft om onder de twee uur te komen.’

Waar Kipchoge de barrière zal proberen te slechten is nog niet bekend. De organisatie is op zoek naar een vlak circuit waar de Keniaan in perfecte omstandigheden en met supporters langs de weg zijn rondjes kan lopen. De wens van de Britse sponsor is om om het in Londen te organiseren.