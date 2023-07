Nieuwe PSV-trainer Peter Bosz wil winnen, maar de manier waarop is cruciaal

Geflankeerd door assistent Tim Wolf betreedt Peter Bosz (r) het trainingsveld van PSV voor de eerste training van het seizoen. Beeld ANP

Hoe je het ook wendt of keert: PSV gedijt doorgaans met voetbal van de omschakeling. Ja natuurlijk, door de jaren heen gebeurde dat vaak met geweldige aanvallers, tot de besten van de wereld aan toe, maar een beetje inzakken en ruimte scheppen voor het offensief; dat lag PSV wel.

Het spel maken, het initiatief nemen, was niet altijd de specialiteit van het huis, maar dat willen ze wel graag bij PSV. Dinsdag, bij de presentatie van de trainer voor drie jaar Peter Bosz, zegt technisch directeur Earnest Stewart met zijn eerste zinnen: ‘We willen vooruit, op de helft van de tegenstander, dominant.’ In de zoektocht naar een opvolger voor de plots vertrokken Ruud van Nistelrooij was er dus maar één kandidaat, al was die ook in verband gebracht met Ajax: Peter Bosz. Diens visie: aanvallen. Natuurlijk ingebed in een goede organisatie, maar toch: aanvallen.

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Bosz, met Johan Cruijff als belangrijkste inspiratiebron, geldt als de Nederlandse hogepriester van de aanval. Een van zíjn eerste zinnen, nadat hij voor de eerste openbare training in korte broek achter de tafel is gaan zitten in de Ronaldo Luis Nazário de Lima-perszaal: ‘We willen winnen en succesvol zijn, maar alleen winnen is niet voldoende. Ik hecht waarde aan de manier waarop.’ Hij wil trainer zijn van een voetbalteam dat mooi is om naar te kijken, in esthetische zin.

Nagestreefde dominantie

Afgelopen seizoen, met Van Nistelrooij, was succesvol met de gewonnen beker en de Johan Cruijff Schaal, maar met het spel hield het niet altijd over. De nagestreefde dominantie ontbrak. Ook omdat PSV merkte dat het niet zo goed was in duels waarin er weinig om te schakelen viel, waarin de tegenstander zich groepeerde voor het eigen doel. Zo van: laat het maar zien, PSV, jullie zijn toch zo goed. Dat bleek moeilijk, of het nu bij Emmen, Groningen of Cambuur was (alle drie verloren), of bij Spakenburg om de beker (nipt gewonnen). Dominant voetballen is ook een kunst, van geduld, van snel spelen, van creativiteit, van hoge druk, zoals dat heet.

Noem zijn spel alleen geen kamikazevoetbal, want dan windt Bosz zich op. Als die term valt, in relatie tot duels met Ajax in de Europa League bij Lyon en Schalke, in seizoen 2016-2017, is hij meteen op zijn hoede. Net als over opmerkingen dat hij te weinig prijzen wint. ‘Ik heb best wel iets gewonnen.’ Hij noemt ook de slechts 23 tegengoals in de competitie in 2017. Het gaat om de defensieve organisatie. Daarmee begint alles, ook voor een aanvallend denkende trainer.

Het waren overigens schitterende, zelden vertoonde wedstrijden met een voortdurend wisselend spelbeeld, destijds tegen Schalke en Lyon. Bosz werkte sindsdien bij Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon en liep overal tegen ontslag aan, de ene keer wat sneller dan de andere keer. Hij leerde veel onderweg en wilde terug naar Nederland, ook om privéredenen. Vanuit zijn appartement in het centrum van Eindhoven heeft hij uitzicht op het stadion. ‘De visie blijft hetzelfde, de uitvoering verandert’, zo beziet hij de jaren. En de visie is cruciaal, vindt Stewart. Vasthouden aan die visie, eventueel na een paar nederlagen.

Veel uithoudingsvermogen

Bosz is blij dat hij twee assistenten mocht meenemen: trainer Rob Maas en inspanningsfysioloog Terry Peeters, want voor het beoogde spel is veel uithoudingsvermogen nodig. Luuk de Jong zal weer aanvoerder zijn, en uitgerekend met een andere spits is PSV nagenoeg rond, voor ongeveer 10 miljoen euro: de Amerikaan Ricardo Pepi, volgens landgenoot Stewart uit te spreken als Peppi. Alleen handtekeningen ontbreken nog. Is De Jong dan eerste spits of Pepi, en is twee spitsen van dat kaliber niet te luxueus? ‘Ik houd van luxe’, zegt Bosz, en misschien spelen ze allebei, de een achter de ander. Bosz sprak ook al met Xavi Simons, die elke dag in het nieuws is over een transfer of blijven.

Vooralsnog is het redelijk rustig op de transfermarkt, mede omdat het nog vroeg is. PSV heeft ‘een zakje’ geld te besteden. Zeker is dat Bosz met een wat kleinere selectie wil werken, omdat hij iedereen perspectief wil bieden: 20 spelers, plus vier doelmannen. Daarbij krijgt de jeugd een kans, want PSV investeert veel in de opleiding. Hij zal de komende weken toewerken naar zijn ideaalbeeld van voetbal, maar op de weg naar aantrekkelijker spel wil hij ook meteen oogsten. In de voorronde van de Champions League bijvoorbeeld. ‘We zullen misschien concessies moeten doen om resultaat te behalen. We kunnen niet van nul naar honderd in één keer.’